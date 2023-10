Qu’est-ce que la charge GaN et en quoi est-elle meilleure ?

Les adaptateurs d’alimentation, que ce soit pour votre ordinateur portable, votre téléphone ou tout autre appareil, n’ont qu’une seule tâche. Ils rechargent la batterie lorsque son niveau de charge est faible. Dans le passé, ces adaptateurs étaient assez grands et encombrants. Cependant, ces derniers temps, les entreprises ont commencé à adopter la charge GaN. Cela a entraîné un changement significatif vers des adaptateurs plus petits et plus portables.

Avec la charge GaN, les adaptateurs d’alimentation sont maintenant plus petits et plus faciles à transporter. Mais ce n’est pas seulement la taille qui rend cette technologie de charge meilleure que les adaptateurs d’alimentation traditionnels. Il y a beaucoup plus à découvrir, et vous pouvez approfondir la technologie en lisant plus loin.

Qu’est-ce que le GaN ?

Le GaN, qui signifie nitride de gallium, est un matériau semi-driver. Et comme tous les semi-conducteurs, ce semi-driver peut agir à la fois comme driver et comme isolant. Son comportement dépend de la tension qui y circule.

Les semi-conducteurs jouent un rôle basique mais très crucial dans les appareils électroniques. Lorsqu’ils sont formés en transistors, ils agissent comme de petits dispositifs capables d’amplifier ou de commuter des signaux électroniques. Et à l’intérieur d’une puce, vous en trouverez des milliers, voire des millions.

Le matériau semi-driver le plus couramment utilisé par les fabricants dans les appareils est le silicium. Vous les trouverez sous forme d’oxyde de silicium. Et les transistors les plus courants à l’intérieur de différents appareils sont les MOSFET. Mais le GaN n’est pas seulement un semi-driver ordinaire.

Le nitrure de gallium appartient à une catégorie spécifique de matériaux appelés semi-conducteurs à large bande interdite. Ici, une large bande interdite signifie que ces matériaux nécessitent une tension élevée pour passer de l’isolant au driver. Mais cela ne signifie pas que les matériaux GaN ont une résistance globale élevée.

Pour être précis, par rapport à l’oxyde de silicium, le GaN a une résistance plus faible. Et pour cette raison, il fait un bien meilleur travail de commutation et de conservation des signaux. Ces semi-conducteurs à large bande interdite fonctionnent également mieux avec des charges et des températures plus élevées. Ces deux propriétés, en particulier, rendent le matériau très utile pour les adaptateurs d’alimentation.

Quel rôle joue la technologie de charge GaN dans les adaptateurs d’alimentation?

Il y a beaucoup de choses à l’intérieur de l’adaptateur d’alimentation que vous utilisez pour charger vos appareils. Après tout, les adaptateurs d’alimentation doivent garantir une charge sûre. Autrement dit, ils doivent déterminer le courant et la tension que votre appareil peut accepter. Ils doivent également garantir que la tension est régulée pendant toute la session de charge. De plus, ils convertissent le courant alternatif provenant de la prise en courant continu.

Pour tous les composants enfermés dans une taille relativement petite, les transistors ont un rôle énorme à jouer. Plus précisément, ils gèrent les tâches de gestion de puissance et de conversion de puissance très importantes. Le grand avantage du GaN réside dans ces tâches, car il performe mieux dans ces tâches par rapport aux semi-conducteurs traditionnels.

L’avantage du GaN à cet égard est mieux expliqué par des fournisseurs de solutions d’alimentation tels que CUI. Le fournisseur déclare que les performances du nitrure de gallium dans les transistors entraînent une meilleure performance du signal sur différents appareils. De plus, cela se fait avec moins de pertes de qualité et une meilleure propagation.

Grâce au GaN, les fabricants d’accessoires n’ont pas besoin d’utiliser une tonne de transistors pour atteindre un niveau de sortie d’alimentation ciblé. Ce qui est plus important, c’est que cela se traduit par des tailles plus petites et des adaptateurs d’alimentation compacts. Même les transformateurs qui occupent beaucoup d’espace à l’intérieur des adaptateurs peuvent être réduits à quelque chose d’extrêmement petit.

Tous ces avantages du GaN rendent les adaptateurs d’alimentation de 30 W petits et compacts disponibles sur le marché. Bien qu’ils soient de petite taille, ils peuvent facilement recharger votre téléphone en environ une heure. Et pour les ordinateurs portables, les adaptateurs d’alimentation avec la technologie au nitrure de gallium peuvent facilement tenir dans un sac messager.

Que signifie la charge au nitrure de gallium pour vous ?

Peu importe les bienfaits de la charge GaN, le pouvoir est entre les mains de l’acheteur. Ici, une chose importante à noter est que les fabricants de téléphones ont cessé d’inclure une brique de chargement dans la boîte. Bien que les ordinateurs portables soient encore fournis avec des adaptateurs d’alimentation, la plupart d’entre eux sont trop volumineux pour être facilement transportables.

Cela dit, si vous avez eu plusieurs appareils par le passé, vous avez peut-être déjà quelques briques de chargement en votre possession. Mais si vous voulez de meilleures performances et une meilleure portabilité, il est temps de remplacer ces vieilles briques par un nouvel adaptateur de charge GaN.

Et bien que les solutions de chargement au GaN soient encore assez récentes, il existe de nombreuses excellentes briques sur le marché. La plupart d’entre elles coûtent même moins cher que les briques de chargement traditionnelles. De plus, certaines d’entre elles vous permettent de charger plusieurs appareils avec la même brique de chargement. C’est-à-dire qu’elles sont dotées de plusieurs ports USB.

Mais assurez-vous de vérifier toutes les fonctionnalités avant d’effectuer l’achat. Les adaptateurs de charge GaN ne seront pas bons s’ils ne sont pas dotés de solutions de charge avancées. Cela inclut les normes de distribution de puissance, les normes USB, le classement de l’ampérage et le classement de la tension.