Détails de la fuite du realme GT5 Pro concernant le trio de capteurs Sony

realme se prépare à lancer un nouveau fleuron sur le marché des smartphones, le realme GT5 Pro. La société est connue pour ses smartphones milieu de gamme à des prix abordables, mais elle a travaillé dur pour se faire une place dans la catégorie des fleurons. Le realme GT5 Pro arrive bientôt pour concurrencer des modèles tels que le Galaxy S23 et la série Xiaomi 13. Jusqu’à présent, l’un des points faibles de la gamme de fleurons de realme a été le département de l’appareil photo, mais la marque va bientôt remédier à cela en investissant davantage dans des modèles puissants pour le realme GT5 Pro. La dernière fuite provenant de l’insider Digital Chat Station (source) confirme ce fait : le futur realme GT5 Pro sera équipé de trois caméras Sony. Le téléphone affichera également une résolution 1,5K, un terme marketing erronément utilisé pour désigner des écrans de 1220p.

realme GT5 Pro – Détails de l’appareil photo révélés

En ce qui concerne les trois capteurs Sony, nous trouverons un capteur IMX966 derrière l’appareil photo principal. Il s’agira d’un capteur 1/1.4″, mais il fonctionnera au même niveau que l’IMX989 de 1″ grâce à sa structure empilée. Le second capteur est un module ultralarge qui utilise le capteur IMX581 de 48 MP de Sony. Le dernier capteur Sony est un IMX890 de 50 MP pour les prises de vue téléobjectif.

Il est intéressant de noter que ce n’est pas la première mention d’un capteur Sony IMX966. Le même capteur est attendu pour le prochain OnePlus 12. Coïncidence ou non, le fleuron de OnePlus sera également doté d’une caméra IMX581 ultralarge de 48 MP. Au lieu d’un capteur téléobjectif, il utilisera une caméra périscope OmniVision de 64 MP. Ces similitudes entre le OnePlus 12 et le realme GT5 Pro ne sont pas vraiment une surprise. Les deux marques sont membres du groupe BBK Electronics. Elles entretiennent des liens étroits avec Oppo, il est donc courant qu’elles partagent leur technologie et leurs fonctionnalités.

Caractéristiques restantes et points forts

Si vous êtes curieux de connaître les caractéristiques restantes du realme GT 5 Pro, nous pouvons également partager quelques détails. Sous le capot, le realme GT5 Pro sera alimenté par le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 3. Cela signifie qu’il sera plus puissant que les appareils phares équipés du Snapdragon 8 Gen 2. Le téléphone sera également équipé d’un écran OLED de 6,82 pouces de BOE avec des bords incurvés, une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone sera doté de jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5x et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0. Le téléphone tirera sa puissance d’une batterie de 5 400 mAh avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W. En ce qui concerne le logiciel, le realme GT5 Pro fonctionnera sous Android 14 avec realme UI 5.

Le realme GT5 Pro coûtera environ 550 $ pour la déclinaison de base. Il sera lancé en Chine et devrait constituer une option intéressante par rapport aux smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 2 dans la même gamme de prix. L’appareil rejoindra le realme GT5, qui est disponible depuis août.