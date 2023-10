Meilleurs paramètres de performance et de graphiques pour Cities: Skylines 2 sous Windows 10/11

Cities: Skylines 2 est désormais officiellement disponibles pour tous les utilisateurs, et vous pouvez également jouer au jeu dès maintenant. Tout le monde aime un bon jeu de construction de ville, surtout lorsque le jeu comporte un bon nombre d’éléments réalistes qui affectent votre gameplay. Par exemple, si vous construisez une petite route à sens unique absurde, vous pouvez vous attendre à des embouteillages sans fin.

En passant de l’élément de gameplay, il est également important de noter qu’avoir les meilleurs paramètres pour votre jeu peut aider à améliorer votre expérience de jeu et vous permettre de profiter du jeu tel que les développeurs l’ont prévu.

Dans cet article, nous examinons les meilleurs paramètres que vous devez utiliser, ainsi que d’autres éléments que vous devez modifier pour tirer le meilleur parti des Cités : Skylines 2 sur votre PC.

Meilleurs paramètres de performance pour Cities: Skylines 2 sur PC

Avant d’entrer dans les réglages du jeu et d’autres éléments que vous devrez ajuster, il est recommandé d’avoir un SSD ou au moins d’installer le jeu sur un SSD. Vous aurez besoin de la vitesse d’un SSD si vous prévoyez de jouer au jeu en toute fluidité, et de ne pas subir de décalages ni de retards ou de tout ce qui rendrait l’expérience de jeu très mauvaise.

Assurez-vous donc que votre jeu Cities : Skylines 2 est installé sur un SSD pour des performances optimales.

Ajustements de base

Voici une liste d’ajustements de base que vous devez suivre et utiliser avant de parler de la modification des paramètres vidéo et du jeu pour Cities: Skylines 2.

Assurez-vous que la profondeur de champ est désactivée.

Assurez-vous que le flou de mouvement est désactivé ou éteint.

Maintenez la qualité des volumétriques à Désactivée.

Jouez en mode fenêtré plutôt qu’en mode plein écran.

Réglez le niveau de détail sur Très bas.

Meilleurs paramètres graphiques pour Cities: Skylines 2

Voici une série de paramètres vidéo que vous devez ajuster pour profiter au maximum du jeu en termes de performance.

Qualité de l’animation : Moyenne

Qualité de l’anti-aliasing : Élevée SMAA

Échelle de résolution dynamique : Automatique

Éclairage global : Moyen

Niveau de détail : Moyen

Flou de mouvement – désactivé

Préférence de performance : Taux d’images par seconde

Qualité des réflexions : Moyenne

Qualité des ombres : Moyenne

Qualité du terrain : Moyenne

Qualité des textures : Élevée

VSync : Activé

Paramètres de gameplay supplémentaires

Visuels jour/nuit : Oui

Défilement des bords : Oui

Autres unités : Selon votre préférence personnelle

Démarrage en pause : Oui

Format de température : Selon votre préférence personnelle

Transparence de l’interface utilisateur : 60%

Configuration système requise pour Cities: Skylines 2

Pendant que vous ajustez et choisissez les meilleurs paramètres pour votre jeu, il est également important de savoir que votre système dispose du matériel adéquat pour jouer au jeu sans aucun problème ni difficulté.

Jetons un coup d’œil aux exigences minimales ainsi qu’aux exigences système recommandées pour jouer à Cities: Skylines 2 sur votre PC Windows.

Exigences système minimales

Processeur : Intel Core i7 – 6700 K ou AMD Ryzen 5 2600 X

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 480

Système d’exploitation : Windows 10 – 64 bits

RAM : 8 Go

Stockage : 60 Go

Exigences système recommandées

Processeur : Intel Core i5 – 12600K ou AMD Ryzen 7 5800 X

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT

Système d’exploitation : Windows 10 – 64 bits

RAM : 16 Go

Stockage : 60 Go

Ce sont les ajustements que vous devrez utiliser si vous prévoyez de jouer à Cities: Skylines 2. De plus, comme le jeu vient de sortir, les développeurs seront là pour publier des mises à jour qui corrigeront les bogues et amélioreront les performances du jeu sur votre PC.

Assurez-vous également que votre système respecte les exigences matérielles minimales et recommandées.