Déverrouillez les fonctionnalités cachées d’Android Auto avec l’application AAXLU

Nous allons développer le processus de révélation des fonctionnalités et configurations dissimulées d’Android Auto, mais uniquement dans les cas où vous avez accès root sur votre appareil Android. L’accès root accorde des privilèges de superutilisateur et bien que nous ne militons pas pour le rootage de votre téléphone, si vous avez un appareil mobile rooté, vous pouvez explorer des paramètres supplémentaires.

Nous ne fournirons pas d’instructions sur la façon de rooter un appareil Android, mais en supposant que vous l’avez déjà fait, nous vous guiderons sur l’utilisation d’une application qui peut déverrouiller les fonctionnalités et options cachées d’Android Auto. Plus précisément, nous utiliserons l’application Android Auto XLauncher Unlocked, et tout d’abord, nous expliquerons ses capacités.

L’application Android Auto XLauncher Unlocked ou AAXLU

L’application Android Auto XLauncher Unlocked, ou AAXLU, sert de lanceur Android Auto, offrant une méthode alternative d’utilisation du système d’exploitation Android Auto et permettant d’accéder à des fonctionnalités généralement restreintes par Google. Elle fonctionne de manière indépendante par rapport à Android Auto lui-même.

Pour utiliser cette application, il est essentiel d’avoir des autorisations root sur votre appareil. Le rootage d’un appareil Android est devenu plus simple ces dernières années, bien que ce ne soit pas une pratique courante en raison des risques associés et des avantages limités. Cependant, si vous êtes intéressé par ces fonctionnalités cachées, le rootage est une exigence préalable.

L’application offre différentes options, notamment la possibilité d’activer le design Material You de Google, qui est déployé progressivement dans Android Auto. Vous aurez également accès aux options de développement, aux paramètres de développement pour les correctifs de bugs, aux paramètres d’ingénieur, au visualiseur d’événements PRIMES et aux tests de qualité des applications.

La plupart de ces réglages ne sont en réalité pas particulièrement pertinents pour l’utilisateur moyen. Ils servent principalement à jeter un coup d’œil dans le fonctionnement interne de l’application, similaire à l’accès root d’Android.

De plus, l’application propose une option appelée « Définir l’option de lancement suivante comme par défaut ». Elle vous permet de lancer l’application de votre choix lorsque vous ouvrez l’application. Par exemple, vous pouvez accéder directement aux paramètres d’Android Auto avec le design Material You.

De plus, cette application interagit avec des applications telles que LSposed, qui accorde l’accès au module Xposed. Cette intégration permet la validation des applications non téléchargées depuis Google Play, vous permettant de les utiliser avec Android Auto. Des applications telles que Fermata, OsmAnd et Screen2Auto peuvent être utilisées pour étendre les capacités de votre appareil.

Comment installer AAXLU

Pour installer Android Auto XLauncher Unlocked (AAXLU), vous devez suivre les étapes suivantes :

Rooter votre appareil Android : Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil Android est rooté. Le rootage accorde des privilèges de superutilisateur et est une condition préalable à l’utilisation d’AAXLU. Visitez la page GitHub du projet : Rendez-vous sur la page GitHub du projet Téléchargez le fichier APK : Une fois sur la page GitHub du projet, localisez et téléchargez le fichier APK pour AAXLU. Il s’agit d’une application open source et vous devez la télécharger depuis une source de confiance pour garantir son intégrité. Installez l’application : Après avoir téléchargé le fichier APK, vous devez installer l’application AAXLU sur votre appareil Android rooté. Pour ce faire, vous devrez peut-être activer les installations d’applications à partir de sources inconnues dans les paramètres de votre appareil. Accordez l’accès root : Lorsque vous ouvrez AAXLU pour la première fois, il vous demandera l’accès root. Accordez les autorisations nécessaires pour que l’application fonctionne correctement.

Après avoir terminé ces étapes, vous aurez AAXLU installé sur votre appareil Android rooté. Et vous pouvez commencer à explorer et à utiliser les fonctionnalités supplémentaires qu’il offre. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous rooter votre appareil et installez des applications à partir de sources inconnues, car ces actions peuvent comporter des risques.

Les risques et inconvénients du rootage

Le rootage d’un appareil Android implique d’obtenir un accès superutilisateur, ce qui permet un contrôle plus approfondi du logiciel et des paramètres de l’appareil. Les risques et inconvénients du rootage comprennent :

Vulnérabilités de sécurité : Les appareils rootés sont plus vulnérables aux logiciels malveillants et aux atteintes à la sécurité, car l’accès superutilisateur peut être exploité par des applications malveillantes. Garanties annulées : La plupart des fabricants annulent les garanties des appareils rootés, laissant aux utilisateurs la responsabilité de toutes les réparations ou remplacements. Instabilité : Le rootage peut rendre le logiciel de l’appareil moins stable, entraînant potentiellement des plantages et d’autres problèmes. Perte des mises à jour OTA : Les appareils rootés peuvent ne plus recevoir les mises à jour over-the-air (OTA), qui sont essentielles pour la sécurité et les améliorations des fonctionnalités.

Pour atténuer ces risques :

Sauvegardez toujours votre appareil avant de le rooter.

Utilisez des méthodes et des sources de rootage réputées.

Envisagez de retirer le root de votre appareil si la couverture de garantie est importante pour vous.

Mettez à jour régulièrement le logiciel de sécurité de votre appareil.

Soyez prudent quant aux applications que vous installez sur un appareil rooté.

Déverrouillage des fonctionnalités cachées avec AAXLU

Une fois que votre appareil Android est rooté, vous pouvez installer AAXLU pour déverrouiller plusieurs fonctionnalités et options dans Android Auto :

Design Material You : AAXLU vous permet d’activer le design Material You, donnant à votre interface Android Auto un aspect frais et personnalisé. Paramètres de développement et d’ingénieur : L’accès aux options de développement et aux paramètres d’ingénieur peut vous aider à peaufiner l’application et résoudre les problèmes. Visualiseur d’événements PRIMES : Cette fonctionnalité vous permet de surveiller les performances de l’application et d’identifier les bottleneck (goulots d’étranglement) potentiels. Tests de qualité : Testez les applications pour la qualité et les performances, garantissant une expérience plus fluide. Option de lancement personnalisée : Définissez l’option de lancement par défaut, vous permettant d’ouvrir Android Auto avec vos paramètres ou applications préférés.

Opinions d’experts et sources fiables

Pour obtenir une perspective complète, il est essentiel d’intégrer les opinions d’experts et les informations provenant de sources fiables. Les forums Android, les développeurs XDA et les publications technologiques réputées sont des ressources précieuses pour obtenir des informations sur Android Auto, le rootage et les sujets connexes. De plus, consulter des utilisateurs expérimentés et demander des conseils à la communauté Android peut améliorer votre compréhension.

Notre avis

Déverrouiller les fonctionnalités cachées dans Android Auto peut être un moyen passionnant de personnaliser et d’améliorer votre expérience en voiture. Cependant, il est crucial de procéder avec prudence, en tenant compte des risques potentiels liés au rootage de votre appareil. En comprenant les inconvénients et en prenant des précautions, les utilisateurs peuvent prendre des décisions éclairées quant à la nécessité d’explorer ces fonctionnalités cachées. En fin de compte, Android Auto offre une plate-forme polyvalente qui peut être adaptée à vos préférences, à condition que vous soyez prêt à naviguer dans les complexités du rootage.