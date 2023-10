Oppo Find N3 Flip maintenant disponible à l’achat: Prix et caractéristiques

Plus tôt ce mois-ci, Oppo a présenté sa dernière innovation sur le marché indien, l’Oppo Find N3 Flip. Cet appareil remarquable suit les traces de son prédécesseur, le Find N2 Flip, en vantant plusieurs améliorations notables. Notamment, le Find N3 Flip est le premier téléphone à clapet avec une configuration de triple caméra. Maintenant, le téléphone est disponible à l’achat selon le site officiel de l’entreprise.

Ainsi, l’extérieur du téléphone présente un écran externe de 3,26 pouces, protégé par une couche de robuste verre Corning Gorilla Glass Victus. L’ouverture du clapet révèle un magnifique écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, doté du verre Schott UTG.

Vous pouvez acheter dès maintenant l’Oppo Find N3 Flip

Sous le capot, l’appareil est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 9200, garantissant des performances rapides et efficaces. Pour vous garder connecté tout au long de la journée, Oppo a équipé le Find N3 Flip d’une batterie de 4300 mAh, complétée par la prise en charge de la charge rapide SuperVOOC 44W.

Oppo continue sa collaboration avec Hasselblad pour la série Flip. Et le Find N3 Flip présente un système de triple caméra de pointe. Au cœur de celui-ci se trouve un capteur Sony IMX890 de 50 MP, accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 48 MP et d’un objectif téléphoto de 32 MP.

Maintenant, plongeons dans les détails sur les prix, les offres de lancement, les caractéristiques, les fonctionnalités et la disponibilité de l’Oppo Find N3 Flip en Inde.

Ainsi, le Find N3 Flip propose une seule option de configuration, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Avec un prix de 94 999 Rs (environ 1 150 $). À partir de 18h aujourd’hui, le smartphone sera exclusivement disponible à l’achat sur Flipkart et le store Oppo.

Les premiers acheteurs de ce téléphone pliable innovant, effectués avant le 29 octobre, bénéficieront également de l’avantage supplémentaire d’une option de remplacement d’écran unique, disponible pendant 6 mois.

Notre avis, l’Oppo Find N3 Flip promet d’être un excellent ajout à l’univers des smartphones. Mêlant une technologie de pointe avec une multitude d’offres de lancement irrésistibles. C’est un ajout passionnant à la gamme Oppo et est sûr de captiver le cœur des passionnés de technologie et des amateurs de photographie mobile.