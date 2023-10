Téléchargez Google Camera 9.0 pour Motorola Edge & Edge+ (2023)

Motorola rafraîchit la gamme Edge aux États-Unis. Le fabricant américain de smartphones a ajouté deux nouveaux téléphones à la liste : le Motorola Edge (2023) et le Motorola Edge Plus (2023). Il s’agit de téléphones haut de gamme, le modèle Plus étant un véritable flagship doté de la puce Snapdragon 8 Gen 2 et d’un ensemble de caméras triple objectif de 50 MP. Quant au modèle standard, il se situe confortablement dans le segment milieu de gamme et dispose d’une configuration de caméra double objectif.

Étant donné que l’appareil photo est l’un des points forts de ces téléphones, le duo Edge ne déçoit pas suffisamment. Les performances de l’appareil photo sur les deux téléphones sont correctes. Heureusement, les deux téléphones sont livrés avec une prise en charge de l’API Camera2 dès la sortie de la boîte, ce qui signifie que vous pouvez installer le mod porté de GCam. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour le Motorola Edge (2023).

Google Camera pour Moto Edge & Edge+ (2023)

Le Motorola Edge Plus est doté d’un capteur OmniVision OV50A de 50 MP, que nous avons déjà vu sur son prédécesseur, associé à un objectif ultra grand-angle de 50 MP et à un objectif téléobjectif de 12 MP. Alors que le Edge (2023) dispose d’une configuration de caméra à double objectif que nous avons déjà vu sur le Moto Edge 40 Neo mondial. Du côté du logiciel, nous obtenons la même interface d’application d’appareil photo d’origine que celle que nous avons vue sur les téléphones de la série Motorola Edge récemment sortis. L’application prend en charge un certain nombre de fonctionnalités utiles telles que Night Vision, Cinemagraph, Pro Mode, Ultra-Res (pour des photos de 50 MP) et quelques autres fonctionnalités.

Les deux nouveaux téléphones capturent des images agréables et détaillées en plein jour, évidemment, le Edge Plus est meilleur que le modèle standard. Que vous possédiez le Edge ou le Edge Plus, vous pouvez améliorer encore les performances de l’appareil photo sur votre smartphone, il vous suffit de charger latéralement l’application Pixel Camera, également connue sous le nom d’application Google Camera depuis Pixel 8.

Récemment, Google a mis à jour le GCam en version 9.0 avec les téléphones Pixel 8 et les développeurs ont déjà porté l’application sur d’autres téléphones et vous serez ravi de savoir qu’elle fonctionne avec le Motorola Edge (2023) et l’Edge+ (2023). En ce qui concerne les fonctionnalités, l’application Google Camera offre des fonctionnalités telles que Night Sight, le mode Astrophotography, SloMo, le mode Beauté, HDR Enhanced, Lens Blur, la prise en charge RAW, et plus encore. Voyons maintenant comment télécharger et installer Google Camera sur votre smartphone Motorola Edge.

Télécharger Google Camera pour Motorola Edge (modèles 2023)

Les nouveaux téléphones Motorola sont préconfigurés avec l’API Camera2, il n’est donc pas nécessaire d’appliquer des paramètres supplémentaires ou de rooter l’appareil. Vous pouvez facilement installer le port du mod GCam sur votre appareil. Il existe plusieurs versions de GCam disponibles sur le web et nous avons sélectionné les trois meilleurs ports fonctionnels que vous pouvez utiliser sur votre smartphone. La dernière version de GCam 9.0 de BigKaka, GCam 8.9 et 8.7 de BSG. Voici les liens de téléchargement.

Une fois que vous avez téléchargé l’application sur votre smartphone, vous devez apporter quelques modifications aux paramètres de l’application avant de commencer à l’utiliser. Évidemment, pour de meilleures performances et résultats. Dans cette section, vous pouvez vérifier les paramètres que nous vous recommandons d’appliquer avant de commencer à utiliser l’application.

Paramètres pour GCam 8.7 :

Tout d’abord, téléchargez ce fichier de configuration sur votre smartphone. Ensuite, collez le fichier de configuration dans le dossier /Téléchargements/MGC_CONFIG/. Une fois terminé, ouvrez l’application Google Camera et double-cliquez sur la zone noire située à côté du bouton de l’obturateur. Appuyez sur les paramètres affichés, disponibles dans la fenêtre contextuelle, et appuyez sur le bouton de restauration. Retournez dans le tiroir des applications, puis ouvrez à nouveau l’application.

Tout est terminé. Commencez à capturer des photos étonnantes et de grande qualité directement depuis votre Moto Edge et Edge Plus.

