Les restrictions américaines stimulent la croissance de l’industrie chinoise des équipements de puces

Tandis que les États-Unis imposent des réglementations plus strictes sur le secteur des semi-conducteurs en Chine, les fabricants d’équipements de fabrication de puces chinois connaissent une demande croissante. Les commandes de sociétés chinoises ont connu une forte augmentation ces derniers mois.

Les fabricants d’équipements nationaux tels que Naura (002371.SZ) et le fabricant d’équipements de gravure AMEC sécurisent désormais une part plus importante des contrats des fonderies chinoises. En effet, les fabricants de puces accélèrent la transition des équipements fabriqués à l’étranger vers des alternatives produites localement, selon les résultats de la recherche.

Les données récentes montrent un changement significatif dans l’industrie chinoise des semi-conducteurs. De janvier à août 2023, les fabricants chinois sont parvenus à remporter 47,25% des appels d’offres d’équipements de machines des fonderies chinoises, selon une analyse de 182 appels d’offres réalisée par Huatai Securities.

La tendance a continué de se renforcer de juillet à août 2023, les fournisseurs chinois remportant 62% des appels d’offres contre seulement 36,3% de mars à avril. Ce changement représente un tournant dans l’industrie, reconnaissant que les restrictions américaines sur les importations technologiques ne sont pas susceptibles de s’assouplir.

De plus, l’autosuffisance, prônée par le président chinois Xi Jinping, est l’avenir.

Le gouvernement américain prévoit de réviser chaque année les restrictions sur les puces à destination de la Chine

L’administration Biden a récemment élargi ses efforts pour freiner l’industrie chinoise des puces dans le but d’empêcher Beijing d’accéder à des technologies américaines avancées. Les États-Unis affirment que ces puces pourraient renforcer les capacités militaires chinoises. Ces mesures doivent être examinées et mises à jour chaque année.

En réponse à ces restrictions, le ministère des Affaires étrangères chinois a exprimé une protestation forte. Il a affirmé que les nouvelles restrictions sur les puces violent les principes d’une économie de marché et d’une concurrence équitable. Cela reflète les tensions et les désaccords continus entre les États-Unis et la Chine dans le secteur de la technologie et des semi-conducteurs.

« Avant les sanctions, les principales fonderies chinoises n’utilisaient qu’un petit nombre de machines provenant de fournisseurs chinois. Mais ils expérimentaient vraiment seulement avec de nouveaux équipements lorsqu’ils ajoutaient une nouvelle capacité », a déclaré une source proche du dossier à Reuters.

Il a également ajouté: « Maintenant, les fonderies testent les équipements fabriqués en Chine pour chaque machine étrangère qu’ils possèdent. S’ils constatent qu’ils répondent à leurs besoins, ils les remplacent tous. Ils veulent le moins de machines étrangères possible. »

Des entreprises comme AMEC et Naura ont reçu plus de commandes des grandes usines chinoises SMIC et Hua Hong Semiconductor. Cependant, ces entreprises n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les fabricants d’équipements chinois réalisent de très bonnes ventes

Au cours du premier semestre de 2023, le chiffre d’affaires des équipements fabriqués par les 10 principaux fabricants chinois d’équipements a augmenté de 39 %. Ce pourcentage de croissance correspond à un montant de 2,2 milliards de dollars de ventes. Ils réussissaient bien, mais ils accumulaient également des équipements pour puces provenant d’autres pays. Cependant, ces options se ferment car ces pays établissent également des règles pour limiter les ventes à la Chine.

Les entreprises chinoises s’améliorent dans la fabrication d’équipements pour des processus tels que la gravure et le nettoyage. Cela leur permet de concurrencer de grandes entreprises américaines telles que Applied Materials Inc et Lam Research Corp.

Certaines machines chinoises sont même utilisées pour fabriquer des puces avancées, aussi performantes que celles utilisant la technologie à 5 nanomètres. Elles sont utilisées pour nettoyer la surface des plaquettes de silicium.

Un analyste des semi-conducteurs en Chine a déclaré que la qualité des équipements fabriqués en Chine s’améliore plus rapidement que prévu. Il estime qu’ils ont deux ans d’avance sur ce qu’il pensait initialement.

La Chine a encore du mal à fabriquer des équipements de lithographie haut de gamme

Mais il reste encore des défis. La fabrication d’équipements pour la lithographie est vraiment difficile et la Chine n’a pas réussi à obtenir les machines dont elle a besoin pour fabriquer les puces les plus avancées. Les États-Unis ont même empêché certains systèmes de lithographie de moins en moins avancés d’aller en Chine.

Un rapport de Huatai Securities a révélé qu’une seule entreprise chinoise avait remporté un appel d’offres pour des équipements de lithographie sur de nombreuses tentatives au cours des huit premiers mois de 2023.

Les importations chinoises de machines de lithographie et de versions pour ces machines en provenance des Pays-Bas ont augmenté de 81,2 % de janvier à août, atteignant 3,3 milliards de dollars. La société néerlandaise ASML est un grand fabricant de ces machines et elle a déclaré que près de la moitié de son chiffre d’affaires au troisième trimestre de 2023 provenait de ventes en Chine.

Mais le problème de la lithographie n’a pas empêché les entreprises chinoises de progresser. Les analystes pensent que Huawei et SMIC ont été en mesure de fabriquer une puce avancée pour le téléphone Mate 60 Pro en ajustant les machines qu’ils ont achetées auprès d’ASML.

Cependant, selon les experts, les entreprises locales en Chine ne parviennent toujours pas à fabriquer tout l’équipement dont elles ont besoin, en particulier le type le plus avancé. Elles se concentrent sur la fabrication d’équipements pour les technologies plus anciennes. La fabrication d’équipements de semi-conducteurs avancés en Chine est encore loin.