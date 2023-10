Qu’est-ce que la « Conversation Awareness » sur les AirPods et comment l’utiliser ?

Apple a lancé les AirPods Pro 2e génération avec de superbes fonctionnalités. Par exemple, cette paire d’écouteurs sans fil offre d’excellentes performances de réduction de bruit. Le monde extérieur ne viendra pas perturber votre expérience d’écoute audio avec cela. Cependant, dans certains cas, vous voudrez peut-être entendre le monde extérieur. Dans des situations comme celles-ci, la Fonction de Conscience Conversationnelle entre en jeu.

Pour ceux qui se demandent, les Apple AirPods Pro sont également dotés du mode Audio Adaptatif. Et ce n’est pas la même chose que la Conscience Conversationnelle. Ce que fait l’Audio Adaptatif, c’est qu’il vous offre quelque chose entre la transparence et le mode ANC complet. Vous pouvez ainsi entendre correctement les bruits de la rue.

Mais avec la Conscience Conversationnelle, les Apple AirPods Pro, comme son nom l’indique, est destinée à tenir des conversations tout en ayant des écouteurs sur les oreilles. Entrons dans les détails pour vous donner une meilleure idée.

Qu’est-ce que la Conscience Conversationnelle sur les Apple AirPods ?

La Conscience Conversationnelle sur les Apple AirPods Pro est une fonctionnalité qui détecte quand vous parlez avec quelqu’un. Une fois activée, elle modifie les paramètres audio des écouteurs, vous permettant de mieux tenir la conversation. Cela évite d’avoir à enlever les écouteurs lorsque vous rencontrez quelqu’un avec qui vous voulez parler.

Lorsque vous commencez à parler à voix haute, les AirPods Pro détecteront votre voix et comprendront que vous essayez de converser avec quelqu’un. Ensuite, les écouteurs baisseront automatiquement le volume de lecture, amélioreront les voix qui se trouvent devant vous et réduiront le bruit ambiant qui vous entoure.

La Conscience Conversationnelle sur les Apple AirPods fonctionne si bien que parler avec les écouteurs est plus agréable lorsque vous êtes dans un environnement bruyant. Et la fonctionnalité reste activée pendant toute la durée de la conversation que vous avez. Une fois que les écouteurs ne peuvent plus détecter une conversation qui a lieu pendant quelques secondes, le mode s’éteint.

Cela dit, lorsque cette fonctionnalité est activée sur vos Apple AirPods, vous recevez un message de Siri. Ce message explique que le mode Conscience Conversationnelle a baissé le volume. Cela s’assure essentiellement que vous ne commencez pas à paniquer en pensant que vos écouteurs sont cassés.

De plus, lorsque la Conscience Conversationnelle est désactivée, le volume sera progressivement augmenté. Cela garantit que vous ne vous retrouvez pas soudainement avec un son à plein volume.

Comment obtenir cette fonctionnalité ?

Si vous possédez des AirPods compatibles, vous devez simplement mettre à jour le firmware pour obtenir la fonctionnalité de Conscience Conversationnelle sur les AirPods. En général, les mises à jour du firmware sur ces écouteurs se font automatiquement. Il vous suffit de garder les AirPods à portée Bluetooth de votre iPad, iPhone ou Mac et de placer l’étui de chargement en charge.

À ce titre, vous devez vous assurer que votre iPad ou iPhone est sous iOS 17 ou iPadOS 17. Et pour le Mac, il doit être sous macOS Sonoma.

Comment activer la Conscience Conversationnelle sur les AirPods ?

Par défaut, la fonctionnalité de Conscience Conversationnelle sera désactivée sur vos Apple AirPods. Vous devez l’activer manuellement à partir d’un appareil Apple connecté. Voici les étapes :

Accédez aux Paramètres

Faites défiler vers le bas et localisez les AirPods

Cliquez sur AirPods et sélectionnez Audio

Activez le mode de Conscience Conversationnelle

Alternativement, vous pouvez activer le mode via le Centre de Contrôle lorsque les Apple AirPods sont connectés à votre iPhone ou iPad.

Quels modèles prennent en charge cette fonctionnalité ?

En ce moment, la fonctionnalité de Conscience Conversationnelle est uniquement disponible sur les Apple AirPods Pro 2e génération. Mais la bonne nouvelle, c’est que cela n’a pas d’importance que vous ayez la version avec port USB-C ou port Lightning des écouteurs. Les deux versions bénéficient de cette fonctionnalité.