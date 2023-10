Critique du Redmi 12 : Pourquoi ne devriez-vous pas l’acheter ?

Le Redmi 12, annoncé le 15 juin 2023 et rapidement sorti le même jour, définit une nouvelle norme pour les smartphones abordables. Son impressionnante gamme de fonctionnalités en réalité une option attrayante pour les consommateurs soucieux des coûts.

Conception et construction

Le Redmi 12 présente un design attrayant avec une façade en verre, un cadre en plastique robuste et un dos en verre. Il est conçu pour être confortable à tenir, avec des dimensions de 168,6 x 76,3 x 8,2 mm et un poids de 198,5 grammes. De plus, il est doté d’une certification IP53, offrant une résistance à la poussière et aux éclaboussures pour une durabilité accrue. L’appareil prend en charge la fonctionnalité Double SIM hybride, vous permettant d’avoir deux cartes Nano-SIM simultanément.

Écran

Le Redmi 12 est doté d’un écran LCD IPS de 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, garantissant des interactions fluides et réactives. L’écran offre une luminosité maximale de 550 nits, le rendant lisible même dans des conditions lumineuses. Avec une résolution de 1080 x 2460 pixels, l’écran affiche une densité de pixels d’environ 396 ppi, offrant des visuels nets et vibrants.

Performances et matériel

Tournant sous Android 13 avec MIUI 14, le Redmi 12 est alimenté par le chipset MediaTek Helio G88 basé sur un processus de 12 nm. Le processeur octa-core combine 2×2,0 GHz Cortex-A75 cores avec 6×1,8 GHz Cortex-A55 cores. Les graphismes sont gérés par le GPU Mali-G52 MC2. Avec plusieurs configurations au choix, vous pouvez opter pour 128 Go de stockage interne avec 4 Go ou 8 Go de RAM, ou choisir le modèle de 256 Go avec 8 Go de RAM. Le stockage est basé sur la technologie eMMC 5.1.

Fonctionnalités de la caméra

Le Redmi 12 dispose d’un système de caméra arrière performant, comprenant un objectif grand angle de 50 MP avec une ouverture f/1,8 et une PDAF pour une mise au point rapide. Il comprend également un objectif ultra grand angle de 8 MP avec un champ de vision de 120° et un objectif macro de 2 MP pour des gros plans détaillés. Le système de caméra arrière prend en charge l’enregistrement vidéo 1080p et dispose de fonctionnalités telles que le flash LED et HDR pour une meilleure qualité d’image.

Pour les selfies et les appels vidéo, la caméra frontale est un objectif grand angle de 8 MP avec une ouverture f/2.1. Cette caméra prend également en charge l’enregistrement vidéo 1080p.

Fonctionnalités supplémentaires

Le Redmi 12 offre une variété de fonctionnalités, notamment des haut-parleurs intégrés et une prise casque 3,5 mm pour ceux qui préfèrent l’audio filaire. Les options de connectivité comprennent le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.3 avec prise en charge de l’A2DP et du LE, et la localisation GPS avec des capacités GLONASS, BDS et GALILEO. Certains modèles sont compatibles NFC, en fonction du marché ou de la région. De plus, l’appareil dispose d’un port infrarouge et d’une radio FM pour plus d’utilité. Le connecteur USB de Type-C assure une connectivité facile et réversible.

Batterie et chargement

Le Redmi 12 est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh non amovible. La charge filaire est prise en charge à 18 W avec la technologie PD (Power Delivery).

Choix de couleurs

Vous pouvez choisir le Redmi 12 parmi une gamme de couleurs attrayantes, notamment Midnight Black, Sky Blue, Polar Silver et Moonstone Silver, vous permettant de sélectionner celle qui correspond à votre style.

Prix et disponibilité

Le Redmi 12 est proposé à un prix attractif, à partir de 147,99 $, 130,90 €, 159,00 £ ou 10 193 ₹, ce qui en réalité un choix convaincant pour ceux qui recherchent un smartphone abordable mais riche en fonctionnalités.

Performances et évaluations

En termes de performances, le Redmi 12 démontre ses capacités avec un score de 258 006 (v9) sur AnTuTu et des scores de 1 303 (v5.1) et 1 380 (v6) sur GeekBench. Le test GFXBench révèle un score ES 3.1 à l’écran de 9 images par seconde. L’appareil offre un rapport de contraste de 1 507:1 et obtient une note de haut-parleur moyenne de -29,9 LUFS. Avec une endurance impressionnante de 117 heures, le Redmi 12 garantit une durée de vie de la batterie longue.

En conclusion, le Redmi 12 est la preuve de l’engagement de Xiaomi à proposer des smartphones abordables qui ne compromettent pas les fonctionnalités et les performances. Son écran de haute qualité, son matériel puissant et son système de caméra polyvalent en font un candidat solide sur le marché des smartphones à petit budget. Si vous recherchez un smartphone économique offrant un excellent rapport qualité-prix, le Redmi 12 est un choix convaincant qui couvre tous les éléments essentiels pour une expérience mobile satisfaisante.