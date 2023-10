Série Huawei Mate 60 dépasse les ventes d’iPhone 15 en Chine

Le lancement de la série Huawei Mate 60 a surpris le monde. Et si vous avez manqué nos précédents rapports, c’est surtout à cause du chipset Kirin 9000S. C’est le premier chipset de Huawei depuis des années. En plus de faire avancer la technologie, Huawei regagne lentement du terrain sur le marché chinois.

Selon le dernier rapport de Counterpoint Research, Huawei a vendu 1,6 million de téléphones Mate 60 après le lancement. Cela a causé une importante perte d’activité pour les concurrents sur le marché chinois. Comment est-ce possible? La série a vendu plus d’unités que l’iPhone 15 par la suite.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que les téléphones de la série Huawei Mate 60 se sont plus vendus qu’avant lorsque Apple a officiellement lancé l’iPhone 15 dans la région.

Environ 400 000 unités de la série Huawei Mate 60 ont été expédiées lorsque Apple a lancé l’iPhone 15

Counterpoint Research n’a pas pu donner de détails précis sur les modèles vendus pendant cette période. Mais il a noté que Huawei a expédié 1,6 million d’unités en seulement six semaines. C’est un très grand nombre d’unités expédiées en relativement peu de temps.

Auparavant, les analystes estimaient une baisse des expéditions de 4,5% pour l’iPhone 15 par rapport à l’iPhone 14 lors des 17 premiers jours. Et tandis que les expéditions d’Apple ont diminué, la popularité des téléphones Huawei Mate 60 a augmenté. Une baisse de 4,5% peut ne pas sembler beaucoup. Mais ce petit pourcentage équivaut à des millions d’unités.

La Chine est d’une importance primordiale pour Apple. C’est la région où Apple expédie le plus grand nombre d’iPhone en volume. Mais avec la résurgence de Huawei avec la série Mate 60, il semble que les choses vont devenir difficiles pour Apple.

Ce qui est plus important, c’est que Huawei a déjà augmenté la production de Kirin pour assurer suffisamment d’approvisionnement. Mais encore une fois, SMIC, le fondeur derrière le Huawei Kirin 9000S, n’a pas accès aux machines EUV avancées pour le moment. Cela pourrait limiter les avancées de l’entreprise dans les processeurs Huawei.