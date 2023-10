Ces 2 nouvelles tablettes DOOGEE sont impressionnantes pour leur prix (T10E & T20 Mini)

Dans l’univers en constante évolution de la technologie, DOOGEE continue de marquer des points avec son dernier lancement de deux nouvelles tablettes, la DOOGEE T10E et la DOOGEE T20 Mini. Ces deux tablettes, à la fois abordables et performantes, proposent une foule de fonctionnalités impressionnantes pour un prix qui défie toute concurrence. Que vous soyez à la recherche d’une tablette pour le travail, la créativité ou simplement pour le divertissement, ces deux nouveaux modèles méritent d’être examinés de plus près.

DOOGEE T10E : Une Tablette abordable qui allie puissance et élégance

L’ère du numérique s’enrichit grâce à l’arrivée de la DOOGEE T10E, une tablette qui conjugue à la fois performance et accessibilité. Sa panoplie de caractéristiques et sa conception exceptionnelle font de la T10E un choix de premier plan dans le monde des tablettes.

Un affichage de haute qualité

La DOOGEE T10E est dotée d’un écran IPS de 10,1 pouces, offrant une résolution de 800*1280 pixels et capable de reproduire 16,7 millions de couleurs. Avec un ratio d’image de 16:10 et une luminosité de 360 nits, l’écran fournit des couleurs vives et des détails précis. Un ratio écran-corps de 79,7% contribue à offrir à l’utilisateur une expérience visuelle immersive.

La tablette est également certifiée « Blue Light » par le TÜV SÜD, un organisme de certification allemand. Cette certification signifie que la tablette émet une faible quantité de lumière bleue, ce qui peut aider à diminuer la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée. La T10E propose aussi un mode confort oculaire, un mode sombre et un mode veille pour un confort visuel supplémentaire.

Performance et Stockage

La DOOGEE T10E est animée par un processeur Octa Core Unisoc T606, garantissant une utilisation fluide et efficace de l’appareil. Avec jusqu’à 9 Go de RAM (4 Go de RAM LPDDR4X et 5 Go de RAM virtuelle), la T10E assure une gestion efficace des tâches multiples et une exécution rapide des applications gourmandes.

La tablette offre également 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Cela offre amplement d’espace pour stocker toutes vos photos, jeux et applications.

Connectivité et Autonomie

La DOOGEE T10E supporte la connectivité double 4G LTE et double bande Wi-Fi, assurant une connexion internet stable et rapide, quel que soit votre emplacement. De plus, avec une solide batterie de 6580mAh, la tablette peut fonctionner de manière continue pendant une journée entière et bien plus encore.

Des Fonctionnalités Supplémentaires

La DOOGEE T10E est équipée d’un objectif principal de 8MP de Samsung et d’une caméra frontale de 5MP, permettant de prendre des photos de qualité et de réaliser des appels vidéo sans difficulté. De plus, la tablette offre la possibilité d’ajouter un clavier Bluetooth et un stylet sensible à 1024 niveaux de pression, ce qui peut améliorer votre productivité et stimuler votre créativité.

En somme, la DOOGEE T10E est une tablette puissante et abordable qui offre une multitude de fonctionnalités. Que vous soyez un professionnel à la recherche d’un outil de travail pratique ou un utilisateur désireux de profiter de loisirs numériques, la T10E mérite d’être considérée.

La tablette est accompagnée d’un chargeur secteur, ce qui devient rare actuellement. Un câble USB, un poinçon et un manuel font également partis du packaging.

DOOGEE T20 Mini : Une tablette compacte et performante au creux de votre main

Plus petit ne signifie pas toujours moins performant, la tablette DOOGEE T20 Mini en est la preuve vivante. Alliant design compact et performances, cette tablette est un exemple d’innovation et d’efficacité, tout en restant abordable.

Un design mini aux grandes performances

Avec des dimensions de 202.5 x 125.8 x 7.4 mm et un poids de 330g, la DOOGEE T20 Mini est conçue pour être facilement transportée, tout en conservant une performance optimale. Le corps ultra-mince de 7,4 mm facilite la prise en main, et la batterie de 5060mAh assure une bonne autonomie qui vous accompagnera tout au long de la journée, que ce soit pour le travail, le divertissement ou la créativité.

Qualité d’affichage et caméra de haute performance

La T20 Mini est dotée d’un écran FHD+ de 8,4 pouces qui assure des visuels précis et fidèles côté couleurs. L’écran, qui a reçu la certification « Blue Light » du TÜV SÜD, protège vos yeux lors d’une utilisation prolongée.

La tablette est également équipée d’un objectif arrière de 13MP de SONY et d’une caméra frontale de 5MP, idéales pour les appels vidéo et la capture de souvenirs en haute résolution.

Performance et stockage

La T20 Mini fonctionne avec un processeur Octa Core puissant et une mémoire vive de 9 Go (4+5 Go de RAM), assurant une utilisation fluide et un multitâche efficace. De plus, avec 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To, vous aurez amplement d’espace pour stocker vos photos, vos applications et vos fichiers.

Connectivité et fonctionnalités supplémentaires

Tout comme la DOOGEE T10E, la DOOGEE T20 Mini offre une connectivité double 4G LTE et double bande Wi-Fi. De plus, la tablette dispose d’un système de positionnement précis, utile pour les déplacements et les aventures.

Pour augmenter votre productivité, vous pouvez ajouter un clavier Bluetooth à la tablette. La T20 Mini propose également un stylet sensible à 1024 niveaux de pression, idéal pour les dessins et les annotations précises.

En définitive, la DOOGEE T20 Mini est une tablette compacte qui offre une bonne performance. Que vous recherchiez un outil de travail pratique, un support de divertissement portable ou un compagnon de créativité, la T20 Mini est un excellent choix. Ses fonctionnalités et son design compact en font un partenaire efficace pour toutes vos activités numériques.

Tout comme la tablette DOOGEE T10E, la T20 Mini est accompagnée de son chargeur secteur, un câble USB-A vers USB-C, un poinçon et un manuel.