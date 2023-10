L’UE rouvre l’enquête sur l’acquisition de Figma par Adobe pour 20 milliards de dollars

L’Union européenne (UE) a repris son enquête sur l’acquisition de Figma, une plateforme de conception basée sur le cloud, par Adobe pour 20 milliards de dollars, après l’avoir suspendue en septembre en attendant des informations demandées aux entreprises. Les régulateurs de la concurrence de l’UE craignent que l’accord ne supprime un concurrent important d’Adobe. Ils estiment également qu’il restreindra la concurrence sur les marchés mondiaux de l’approvisionnement en outils de conception de produits interactifs. La Commission européenne (CE) a jusqu’au 5 février 2024 pour décider des prochaines étapes.

Contexte

Adobe est une société de logiciels qui propose des produits multimédias et créatifs. Figma est un outil de conception et de prototypage basé sur le cloud qui permet à plusieurs concepteurs de collaborer en temps réel. L’acquisition de Figma par Adobe a été annoncée en juin 2022 et devait être finalisée d’ici la fin de l’année 2022. Cependant, l’accord a fait l’objet d’un test réglementaire de l’UE, des États-Unis et du Royaume-Unis.

Le CE a clos son enquête sur l’accord le mois dernier et attend des informations supplémentaires de la part d’Adobe et de Figma. Le régulateur a reçu une réponse et analysera dans les trois prochains mois si l’accord « affaiblit la concurrence sur le marché des logiciels de conception interactive ». Adobe devra « très probablement » fournir des remèdes en réponse aux défis en matière de monopole avant que les régulateurs ne donnent leur feu vert à l’accord.

Inquiétudes de l’UE

La principale préoccupation de l’UE est l’impact potentiel de l’accord sur l’approvisionnement en outils de conception de produits interactifs et en outils de création d’actifs numériques. La Commission examine également si l’intégration de Figma avec la suite Creative Cloud d’Adobe a le potentiel d’exclure les fournisseurs de logiciels concurrents. La Commission européenne a commencé à évaluer l’accord en février 2023, suite à des demandes d’au moins seize États membres. Sur la base des informations fournies par ces pays, la Commission a conclu que l’accord risquait d' »affecter significativement la concurrence sur le marché des logiciels de conception de produits interactifs et de tableau blanc ».

Réponse d’Adobe

Adobe insiste sur le fait qu’il souhaite que Figma fonctionne de manière autonome et n’a pas l’intention significative de concurrencer dans le domaine de la conception de produits. Dans une déclaration sur son blog, Figma a déclaré que cette collaboration accélérerait sa croissance en lui permettant d’accéder à l’expertise et aux ressources d’Adobe. La société a également souligné qu’Adobe souhaite que l’entreprise continue de fonctionner de manière autonome. Adobe a précédemment déclaré que l’accord représente une « énorme opportunité de marché en croissance rapide ».

Notre avis

Les régulateurs de la concurrence de l’UE ont repris leur enquête sur l’acquisition de Figma par Adobe pour 20 milliards de dollars. Ils affirment que l’accord pourrait éliminer un concurrent important d’Adobe et lui permettre de restreindre la concurrence sur les marchés mondiaux. La CE a jusqu’au 5 février 2024 pour décider des prochaines étapes. Cela pourrait impliquer d’exiger des mesures correctives pour approuver l’accord, bloquer la fusion ou donner son approbation. Adobe insiste sur le fait qu’il souhaite que Figma fonctionne de manière autonome et n’a pas l’intention significative de concurrencer dans le domaine de la conception de produits.