CT Scan révèle la véritable différence entre un câble USB-C pas cher et pas cher

Comme je l’ai déjà dit, tous les appareils électroniques devraient être équipés de ports USB-C. Le micro-USB n’a plus aucun sens, car la nouvelle norme offre de meilleures performances et de nombreuses fonctionnalités pratiques. Mais nous négligeons souvent ces câbles, en choisissant des modèles bon marché au lieu de modèles plus chers. Une scanographie USB-C vient de montrer pourquoi il ne faut pas prendre de telles décisions.

Les personnes de Lumafield ont passé différents câbles USB-C sous un scanner CT à rayons X. Leur objectif était de découvrir pourquoi les câbles à 5 $ coûtent si peu, et quelles merveilles sont renfermées dans les câbles à 129 $. Les résultats sont fascinants, et les scans 3D partagés par l’équipe sont très parlants.

Que montre la scanographie USB-C CT ?

Lumafield a d’abord scanné un câble USB-C à 5,59 $ de NiceTQ. Dans cette scanographie, l’équipe a découvert un câble au strict minimum. Plus important encore, les broches et les coques des connecteurs du câble USB-C bon marché flottent séparément dans un plastique surmoulé. Oui, le câble n’avait aucune protection.

Sur les huit broches présentes dans le câble USB-C bon marché, seules quatre étaient connectées. Et le pire, c’est qu’elles étaient soudées directement sur le fil du câble. Vous pouvez consulter la scanographie CT de ce câble USB-C spécifique dans l’image ci-jointe ci-dessous.

Fait intéressant, la description du câble USB-C bon marché promet des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gbit/s. C’est essentiellement la zone de l’USB 3.2 Gen 2×1. Mais comme le montre la scanographie USB-C CT, le câble ne peut pas physiquement offrir de telles performances. Il atteindra au maximum 480 Mbit/s, ce qui représente essentiellement une fraction de la promesse faite par la marque.

Le câble USB-C bon marché ne comporte pas non plus de broches de redondance. Cela signifie que le câble est mort si l’une des quatre broches actives présentées dans la scanographie CT se brise.

Et le câble USB-C coûteux ?

L’autre câble USB-C que l’équipe a soumis à une scanographie CT est le câble Thunderbolt 4 d’Apple. Ce câble coûte 129 $, bien plus cher que le câble bon marché à 5 $. Bien que beaucoup puissent penser que c’est un prix absurde pour un câble USB-C, Apple a de bonnes raisons de demander un tel montant.

Avant de parler de la scanographie USB-C CT de ce câble, parlons de ce que promet le câble. Ce câble Thunderbolt 4 d’Apple promet une vitesse de transfert allant jusqu’à 40 Gbit/s sur USB 4 et Thunderbolt 4. Et jusqu’à 10 Gbit/s sur USB 3. De plus, il offre une vitesse de charge allant jusqu’à 100 watts. Vous pouvez également l’utiliser pour enchaîner jusqu’à 6 appareils Thunderbolt 3.

Pour offrir toutes ces fonctionnalités, Apple a construit un câble incroyablement complexe. Et surtout, le câble est doté de connecteurs avec leurs propres assemblages de circuits imprimés complexes. Vous pouvez consulter la scanographie CT de ce câble Apple sur l’image ci-jointe ci-dessous.

De plus, l’image de la scanographie montre que le câble Apple possède 20 threads distincts. Il y en a 10 qui sont blindés en coaxial. De plus, ils sont tous soudés séparément sur le circuit imprimé. Un dispositif de soulagement des contraintes protège tous ces composants complexes, qui sont comprimés dans 8 directions.

Lumafield dispose également de deux autres câbles. Parmi eux, il y a le câble Amazon Basics. Mais cette comparaison avec le câble bon marché et le câble Apple est vraiment révélatrice. Elle montre à quel point les câbles USB-C peuvent être complexes. De plus, le test a montré à quel point il peut être difficile pour les consommateurs de déterminer si un câble peut réellement tenir ses promesses.

Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’il est important d’acheter des câbles USB-C uniquement auprès de marques réputées. Sans cela, vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à des performances et à une durabilité de premier ordre.