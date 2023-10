Le MediaTek Dimensity 9300 affronte Snapdragon 8 Gen 3 et Exynos 2400 dans les performances

Le MediaTek Dimensity 9300 devrait être officiel la semaine prochaine. Et juste avant que les SoC ne soient intégrés dans un appareil commercial, il est habituel pour les fabricants de tester les performances dans des outils de benchmarking. Eh bien, le modèle préliminaire Oppo Find X7 avec le chipset est apparu dans le navigateur de Geekbench 6.

Cette liste de Geekebench révèle certaines caractéristiques matérielles impressionnantes du MediaTek Dimensity 9300. Plus important encore, le chipset s’est très bien comporté dans l’outil de benchmarking. Cela confirme que le SoC est un concurrent puissant contre le Snapdragon 8 Gen 3. La même chose s’applique au Samsung Exynos 2400 récemment sorti.

Examen approfondi des résultats de benchmark du MediaTek Dimensity 9300

Comme le montre l’image des résultats de benchmark ci-dessous, le Dimensity 9300 dispose d’une configuration CPU robuste. Il intègre un core Cortex-X haute performance à 3,25 GHz. À côté de cela, il y a trois cores Cortex-X4 à 2,85 GHz et quatre cores Cortex-A720 à 2,0 GHz. En ce qui concerne le GPU, le SoC est doté de l’Immortalis G720 MC12.

En ce qui concerne les performances, le MediaTek Dimensity 9300 obtient un score de 2139 au test en single-core. Et en multi-core, le chipset atteint un score de 7110. Pour comparer, le Snapdragon 8 Gen 3 obtient 2234 en single-core et 6807 en multi-core. Quant au Samsung Exynos 2400, il obtient 2067 en single-core et 6520 en multi-core.

En résumé, le MediaTek Dimensity 9300 est un meilleur performeur que le Snapdragon 8 Gen 3 et l’Exynos 2400 selon les benchmarks actuels. Et les choses pourraient être encore meilleures pour le chipset MediaTek avant son intégration dans des appareils commerciaux.

Mais le Dimensity 9300 doit encore rattraper l’Apple A17 Pro. Ce chipset phare d’Apple a une avance de 36,3% en single-core et de 1,7% en multi-core par rapport au chipset MediaTek. En d’autres termes, Apple est toujours en tête en ce qui concerne les processeurs mobiles puissants.