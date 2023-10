La FCC des États-Unis approuve l’utilisation de dispositifs AR, VR et IoT sur la bande de fréquence 6 GHz

La Commission fédérale des communications (FCC) a récemment approuvé l’utilisation de la bande de fréquences de 6 GHz pour divers appareils, y compris la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et les appareils de l’internet des objets (IoT). Cette décision permettra à ces appareils de fonctionner dans la bande de 5,925 à 7,125 GHz. Elle offrira également un impressionnant spectre de 1200 MHz pour une utilisation non licenciée.

La plupart des précédentes bandes de fréquences de 6 GHz étaient réservées à certains appareils possédant une licence. Apple, Microsoft, Meta et d’autres marques ont fait une demande à la FCC en 2019. Ils demandaient l’utilisation non autorisée de la bande de fréquences de 6 GHz. Ils affirment que la bande de fréquences de 6 GHz peut compter sur une « faible interférence » et une « grande vitesse ». Cela permettra à une série d’appareils de ne plus être contraints par des câbles. La FCC estime que l’innovation industrielle « a besoin de flexibilité ». Cependant, elle nécessite tout de même une « série de réglementations » pour permettre aux équipements pertinents d’avoir des capacités de transmission haute vitesse de 6 GHz.

Contexte

La décision de la FCC d’approuver l’utilisation de la bande de fréquences de 6 GHz pour les appareils non licenciés a été prise le 23 avril 2020. La décision a été prise pour étendre l’utilisation non licenciée des bandes de fréquences de 6 GHz en autorisant des appareils de très faible puissance dans les parties de la bande de 5,925 à 6,425 GHz et de 6,525 à 7,125 GHz, soit un total de 850 mégahertz du spectre. La décision de la FCC permettra l’utilisation du Wi-Fi 6, la prochaine génération de Wi-Fi, et jouera un rôle important dans la croissance de l’internet des objets.

Implications pour la RA, la RV et l’IoT

La décision de la FCC d’approuver l’utilisation de la bande de fréquences de 6 GHz pour les appareils non licenciés aura des implications significatives pour les appareils de réalité augmentée (RA), de réalité virtuelle (RV) et de l’internet des objets (IoT). Ces appareils auront désormais accès à une grande quantité de spectre. Cela permettra des connexions plus rapides et plus fiables. Cela permettra aux appareils de RA et de RV de fournir des expériences plus immersives, tandis que les appareils de l’IoT pourront communiquer de manière plus efficace entre eux.

Les appareils de RA et de RV nécessitent des connexions haut débit pour offrir aux utilisateurs une expérience fluide. L’utilisation de la bande de fréquences de 6 GHz leur permettra de fonctionner à des vitesses plus élevées. Cela leur permettra de fournir des expériences plus réalistes et immersives. Cela sera particulièrement important pour des applications telles que les jeux, où les utilisateurs ont besoin d’un haut niveau d’immersion pour profiter pleinement de l’expérience.

Les appareils de l’IoT bénéficieront également de l’utilisation de la bande de fréquences de 6 GHz. Ces appareils ont besoin d’une connexion fiable et rapide pour communiquer entre eux. L’utilisation de la bande de fréquences de 6 GHz permettra à ces appareils de communiquer de manière plus efficace. Cela contribuera au développement d’applications de l’IoT plus avancées. Par exemple, les appareils de l’IoT pourront surveiller et contrôler divers systèmes dans une maison intelligente.

Notre avis

La FCC a approuvé l’utilisation de la bande de fréquences de 6 GHz pour les appareils de RA, de RV, d’IoT et d’autres appareils. Cela aura d’énormes implications pour l’avenir des appareils de RA, de RV, d’IoT et d’autres appareils. Les appareils auront désormais accès à une grande quantité de spectre. Cela leur permettra de fonctionner à des vitesses plus élevées et de communiquer de manière plus efficace. Cela permettra le développement d’applications plus avancées et offrira aux utilisateurs des expériences plus immersives. L’utilisation de la bande de fréquences de 6 GHz jouera un rôle important dans la croissance de l’internet des objets. Elle contribuera également au développement de nouvelles technologies et services.