Google améliore la fonction photo RAW des téléphones Pixel 8/Pro.

Google a récemment lancé les téléphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui présentent des améliorations significatives de leurs fonctions de caméra. L’une des améliorations les plus remarquables est la fonction de photo RAW, qui a été améliorée pour offrir une meilleure qualité et une plus grande flexibilité de retouche. Dans cet article, nous examinerons de plus près les améliorations apportées à la fonction de photo RAW des téléphones Pixel 8 et Pro.

Matériel d’appareil photo amélioré

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont tous deux équipés d’un appareil photo principal de 50 MP, qui offre une sensibilité à la lumière supérieure de 21 % par rapport à la série Pixel 7, ce qui en réalité le meilleur appareil photo en basse lumière jamais vu sur un Pixel. L’appareil photo ultra grand-angle du Pixel 8 a été mis à jour pour inclure la mise au point automatique, ce qui apporte une fonction de mise au point macro en dehors de la série Pro pour la première fois. Le Pixel 8 Pro, en revanche, bénéficie d’améliorations à tous les niveaux. Il est doté d’un appareil photo ultra grand-angle passant de 12 MP à 48 MP. Celui-ci s’ajoute au capteur principal de 50 MP et à un capteur de 48 MP pour le zoom optique 5x.

Mode RAW+JPEG

Les téléphones Pixel 8/Pro permettent aux utilisateurs de prendre des photos en mode RAW+JPEG. Cela permet d’obtenir des fichiers RAW facilement modifiables pour une retouche dans Lightroom ou d’autres logiciels de retouche, ainsi qu’un fichier JPEG prêt à partager, avec l’application de la magie de l’image de Google. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les photographes professionnels qui ont besoin de plus de flexibilité et de contrôle dans la retouche de leurs images.

Contrôles Pro

Le Pixel 8 Pro est doté de nouveaux contrôles Pro qui offrent encore plus de contrôle sur les réglages de l’appareil photo. Cela ouvre un monde de créativité. En plus des réglages de balance des blancs, d’exposition et de luminosité des ombres, les utilisateurs peuvent désormais ajuster manuellement la mise au point, la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO sur le Pixel 8 Pro. Les nouveaux réglages Pro permettent également de prendre des photos de 50 MP sur toute la plage de zoom.

Technologie Double Exposition

La technologie Double Exposition est disponible sur le nouvel appareil photo principal des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Elle rend les vidéos plus nettes et moins granuleuses dans des scènes avec un éclairage difficile, comme un coucher de soleil. La Double Exposition prend en réalité deux images simultanément : une optimisée pour les faibles lumières et une autre pour une grande plage dynamique. Le résultat est des vidéos naturelles, aux couleurs vives et au bruit réduit.

Réglages Pro

Exclusifs au Pixel 8 Pro, les nouveaux réglages « Pro » offrent aux utilisateurs des contrôles d’appareil photo plus avancés. Ces réglages, notamment présentés sous forme d’onglet secondaire dans le menu des réglages généraux de l’application appareil photo, sont en réalité très utiles et semblent arbitrairement limités au modèle Pro. Les réglages Pro permettent aux utilisateurs d’ajuster des paramètres tels que la balance des blancs, l’exposition et la luminosité des ombres, ainsi que d’ajuster manuellement la mise au point, la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO.

Notre avis

Les téléphones Pixel 8/Pro bénéficient d’améliorations significatives de leurs fonctions de caméra, notamment de la fonction de photo RAW. Ils disposent de hardware d’appareil photo amélioré, du mode RAW+JPEG, des contrôles Pro, de la technologie Double Exposition et des réglages Pro. Les utilisateurs peuvent désormais prendre des photos et des vidéos de haute qualité avec plus de flexibilité et de contrôle en matière de retouche. Ces améliorations font des téléphones Pixel 8/Pro un excellent choix pour les photographes professionnels. Toute personne souhaitant capturer des photos et des vidéos de haute qualité sur son appareil mobile peut le faire avec les téléphones Pixel 8/Pro.