Préparez-vous pour iOS 17.1 : Des changements passionnants arrivent sur votre iPhone

L’iOS 17.1 est en phase bêta depuis presque un mois maintenant. Avec la fin du programme bêta, la mise à jour arrivera officiellement sur les iPhones compatibles la semaine prochaine.

Avec la mise à jour iOS 17.1, Apple introduira plusieurs nouvelles fonctionnalités. En plus de cela, la mise à jour du logiciel apportera un certain nombre de corrections de bugs et améliorera les performances des appareils.

Quand iOS 17.1 sera-t-il disponible

Apple n’a pas encore confirmé la date de sortie de l’iOS 17.1. Cependant, les régulateurs français ont révélé la date de lancement de la mise à jour. Elle est prévue pour le 24 octobre, soit la semaine prochaine. Vous pourriez vous demander pourquoi les régulateurs français sont impliqués alors qu’Apple prévoit une mise à jour logicielle.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’iOS 17.1 répondra aux préoccupations des régulateurs français concernant l’iPhone 12. Comme nous l’avons déjà mentionné, les régulateurs français ont constaté que l’iPhone 12 ne respecte plus les limites d’exposition fixées par les régulateurs.

En réponse, Apple a publié l’iOS 17.1 pour l’iPhone 12. Il apporte des modifications à la façon dont le téléphone gère les états sans contact. Mais la mise à jour ne concerne pas seulement l’iPhone 12. Tous les appareils à partir de l’iPhone XR recevront la mise à jour.

Nouvelles fonctionnalités de l’iOS 17.1

Comme mentionné précédemment, l’iOS 17.1 apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Voici une brève description de celles-ci :

Nouvelles fonctionnalités d’AirDrop

La mise à jour ajoutera une nouvelle fonctionnalité d’AirDrop pour les iPhones. Cette fonctionnalité vous permettra de poursuivre le transfert même lorsque vous sortez de la portée de l’autre appareil vers lequel vous transférez. Essentiellement, l’AirDrop sur l’iOS 17.1 utilisera Internet pour cette fonctionnalité.

Apple a introduit cette fonctionnalité d’AirDrop lors de la WWDC en juin de cette année. Mais elle n’a pas fait ses débuts officiels avec l’iOS 17 sorti le mois dernier. Vous trouverez également un nouveau Switch dans l’application Paramètres. Il vous permettra d’utiliser les données mobiles pour effectuer les transferts AirDrop hors de portée. Cela sera utile si votre téléphone n’est pas connecté au WiFi.

Améliorations d’Apple Music

L’iOS 17.1 apporte quelques changements à Apple Music. Parmi eux, il y a la nouvelle fonctionnalité « favori » qui vous permet de sélectionner des listes de lecture, des albums et des chansons comme favoris. Vous trouverez également de nouvelles options de filtrage dans l’application de streaming musical qui vous permettront d’afficher facilement tous vos favoris dans la bibliothèque.

En ce qui concerne la bibliothèque, Apple a ajouté une bibliothèque d’œuvres d’art. Vous pouvez les utiliser pour personnaliser vos listes de lecture personnalisées. Ces nouvelles options seront disponibles lorsque vous appuierez sur le menu des trois points qui apparaît dans le coin supérieur droit de la liste de lecture.

De plus, il y a une nouvelle rubrique « Suggestions de chansons » sur Apple Music dans l’iOS 17.1. Apple présentera intelligemment cette nouvelle rubrique pour « correspondre à l’ambiance de votre playlist ».

Changements du mode Veille de l’iOS 17.1

Avec l’iOS 17.1, Apple a ajouté de nouvelles options au mode Veille. Pour ceux qui se demandent, le mode Veille est la fonctionnalité qui transforme votre iPhone en un affichage intelligent complet lorsqu’il est en charge et en mode paysage. Après la mise à jour, vous trouverez une nouvelle option « Affichage » dans le menu Veille.

En appuyant sur cette option d’affichage, vous aurez de nouveaux switchs. Cela vous permettra de sélectionner quand vous voulez que l’écran s’éteigne. Les options sont automatiquement, après 20 secondes et jamais.

Le mode Veille dans la version initiale de l’iOS 17 ne proposait pas cette fonctionnalité de contrôle granulaire. Et ici, l’option « jamais » signifie que vous pouvez vous assurer que les widgets Veille sont toujours présents lorsque votre téléphone est en mode Veille.

Cela dit, ces changements apportés au mode Veille ne sont disponibles que sur les nouveaux appareils dotés d’un affichage toujours actif. Cela inclut l’iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro et 15 Pro Max.

Fonctionnalités d’Apple Wallet sur l’iOS 17.1

L’iOS 17.1 ajoute une nouvelle fonctionnalité de cartes connectées pour les utilisateurs d’iPhone au Royaume-Unis. Ces fonctionnalités affichent le solde du compte courant des utilisateurs provenant de la banque. Elles afficheront également l’historique des paiements et des dépôts. Cette fonctionnalité est alimentée par l’API Open Banking et est prise en charge par HSBC, Barclays, RBS, Monzo, Lloyds et Starling.

Aux États-Unis, il n’y a pas d’alternative disponible à l’API Open Banking. Cependant, Apple s’est directement associé à Discover pour afficher le solde de la carte de l’utilisateur et l’historique dans Apple Wallet sur l’iOS 17.1.

Fonctionnalités de l’option Photo Shuffle et de l’indicateur de lampe torche sur l’île dynamique de l’iOS 17.1

L’iOS 17.1 apporte des optimisations au nouveau bouton d’action trouvé sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro Max. Il permet au capteur de proximité de détecter lorsque votre téléphone est dans la poche, ce qui évite les activations accidentelles.

Enfin, l’iOS 17 a apporté la fonctionnalité de l’indicateur de lampe torche sur les modèles iPhone 15 Pro. Mais avec la nouvelle mise à jour, la fonctionnalité sera disponible sur les modèles iPhone 14 Pro.

Corrections de bugs dans l’iOS 17.1

Apple a apporté un certain nombre de corrections de bugs avec l’iOS 17.1. Parmi elles, il y a des corrections concernant les Paramètres de temps d’écran, les paramètres de confidentialité, les alertes d’appels entrants, les sonneries personnalisées et le clavier à l’écran.