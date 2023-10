Edifier Comfo Run annoncé en Chine à ~68€

Edifier, une marque mondiale passionnée par le son, vient de lancer une nouvelle paire de casques. Appelés Edifier Comfo Run, ces écouteurs sans fil ciblent principalement les amateurs de sport.

Malgré le fait que les Comfo Run soient une paire d’écouteurs à oreilles ouvertes, Edifier a maintenu le prix bas. Les écouteurs Bluetooth ont été lancés en Chine au prix de 499 yuans. Cela équivaut à environ 68 euros. Et même s’ils sont abordables, le casque est doté de nombreuses fonctionnalités.

Points forts principaux des Edifier Comfo Run

Comme vous pouvez le constater, la nature à oreilles ouvertes des Edifier Comfo Run vise à rendre le casque extrêmement confortable à utiliser. Et d’après mon expérience avec les écouteurs OpenRock S, ce type d’écouteurs peut vraiment résoudre le problème de confort auquel la plupart des personnes sont confrontés avec les écouteurs intra-auriculaires.

Pour améliorer le confort encore davantage, Edifier a intégré des crochets auriculaires flexibles. Ces crochets sont en fil de nickel-titane, offrant ainsi un ajustement parfait, même lorsque vous portez des lunettes.

En plus de cela, la conception à oreilles ouvertes des Edifier Comfo Run en réalité un choix parfait pour le sport. Grâce à sa conception, vous restez complètement conscient de votre environnement. Pour vous donner une énergie maximale pendant les séances d’exercice, Edifier a utilisé une configuration de driver robuste.

La configuration sonore des Comfo Run comprend un haut-parleur dynamique en PU de 16,2 mm + papier en peau de mouton. Edifier affirme que ce haut-parleur peut offrir un son multicouche, nuancé et clair. Et grâce à une chambre acoustique spécialement conçue, les écouteurs peuvent diriger le son directement vers vos oreilles. Cela réduira également les fuites sonores.

D’autres fonctionnalités des Edifier Comfo Run incluent une autonomie de batterie pouvant atteindre 17 heures après une charge complète. Une fonction de charge rapide est disponible, offrant 2 heures de lecture avec seulement 15 minutes de charge. Et grâce au Bluetooth 5.3, les écouteurs peuvent offrir des connexions fluides et sans tracas. Vous bénéficiez également d’une résistance à l’eau IP55 et d’un mode de jeu avec une latence maximale de 0,08 seconde.