Vivo Y78t lancé avec un écran 120 Hz et des caractéristiques puissantes

Vivo a discrètement dévoilé son dernier smartphone, le Y78t, en Chine. Plongeons dans les caractéristiques détaillées de ce nouvel appareil.

Ainsi, le Vivo Y78t présente un écran LCD de 6,64 pouces, garantissant une résolution Full HD+ cristalline de 1080 x 2388 pixels. Ce qui le distingue de la concurrence, c’est son taux de rafraîchissement ultra-fluide de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile rapide de 240 Hz. Sur le bord droit, vous découvrirez un capteur d’empreintes digitales placé de manière pratique. Tandis que l’appareil fonctionne sur Android 13 basé sur OriginOS 3.0.

Vivo Y78t dévoilé avec un écran 120 Hz et Snapdragon 6 Gen 1

De plus, sous son allure élégante, le Y78t est alimenté par le puissant chipset Snapdragon 6 Gen 1, combiné à une RAM LPDDR4x ultra-rapide et un stockage UFS 2.2. Pour assurer une alimentation en continu tout au long de la journée, une batterie conséquente de 6 000 mAh avec prise en charge de charge rapide 44W est intégrée. Le Y78t répond à une gamme de besoins avec trois configurations : 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, 8 Go de RAM + 256 Go de stockage, et une robuste déclinaison avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage.

De plus, les amateurs de photographie seront ravis de trouver un appareil photo selfie de 8 mégapixels à l’avant. Et à l’arrière, il y a un appareil photo principal de 50 mégapixels, une lentille de profondeur de champ de 2 mégapixels. Et un flash LED pour des clichés parfaits dans toutes les situations. L’appareil offre une gamme de fonctionnalités essentielles, notamment la prise en charge de la double SIM, la 4G VoLTE, le Wi-Fi 802.11ac, le Bluetooth 5.1, le GPS, un port USB-C et une précieuse prise audio jack 3,5 mm. De plus, il est important de souligner que le Y78t est essentiellement une version rebaptisée de l’iQOO Z8x. Qui a fait ses débuts en Chine en août.

Aussi, en termes de prix, la déclinaison haut de gamme du Y78t avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposée à un prix attractif de 1 499 yuans (environ 205 dollars). Les acheteurs intéressés peuvent mettre la main sur ce smartphone captivant à partir du 22 octobre. Les choix de couleurs incluent le noir, le blanc et le vert. Alors que son lancement dans d’autres marchés mondiaux reste incertain, les consommateurs chinois peuvent désormais savourer le mélange excitant de fonctionnalités proposé par le Vivo Y78t.