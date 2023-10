Est-ce qu’iOS est réellement le leader sur le marché des smartphones aux États-Unis

Selon le comuniqué le plus récent du Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), iOS détenait une part de marché de 39 % en ce qui concerne les utilisateurs américains de smartphones au cours de l’année écoulée. Cela marque une légère augmentation par rapport à 2022, où iOS représentait 37% du marché. Mais c’est une baisse notable par rapport à 2021 (44%) et à 2020 (46%).

La part de marché d’iOS aux États-Unis : un test plus approfondi des chiffres

L’étude du CIRP a recueilli des données à partir de leur enquête trimestrielle auprès des consommateurs américains de téléphones mobiles, se concluant en septembre. Les nouvelles statistiques nous apprennent qu’Android demeure la première choix pour les amateurs américains de smartphones, iOS étant le dauphin. L’analyse des données par le CIRP montre qu’iOS a atteint son apogée pendant les premiers jours de la pandémie de COVID-19. Puis a connu un déclin progressif des utilisateurs au cours des années suivantes.

Malgré la croyance répandue selon laquelle Apple est le leader incontesté du marché des smartphones aux États-Unis, les chiffres révèlent qu’iOS joue en réalité le second rôle. Cette tendance persiste depuis un certain temps. Les données de la période annuelle la plus récente, se terminant en septembre 2023, montrent qu’iOS représente 39% de toutes les ventes de smartphones.

Un ensemble de facteurs influence ces tendances. Mais étant donné qu’il y a peu de migration entre iOS et Android, les parts de marché sont restées relativement stables. Au début de la révolution des smartphones, Apple a élargi sa portée en rendant l’iPhone disponible chez davantage de opérateurs, au-delà de son partenariat exclusif avec AT&T. Pendant ce temps, des concurrents tels que Blackberry et les téléphones Windows sont tombés dans l’oubli. Une fois que le duopole iOS-Android s’est ancré aux États-Unis, leurs parts de marché se sont installées dans un rythme prévisible.

En résumé, bien qu’iOS ne soit peut-être pas la force dominante que beaucoup présumeraient dans l’arène des smartphones aux États-Unis, il détient toujours une part substantielle du marché, même si c’est Android qui continue de régner en maître.