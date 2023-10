Google Chrome Address Bar Gets Upgraded for Faster Searches: La barre d’adresse de Google Chrome bénéficie d’une mise à niveau pour des recherches plus rapides

Google Chrome, le navigateur web le plus utilisé, bénéficie de mises à jour importantes. Elles concernent toutes la barre d’adresse. Pour être précis, Google en a annoncé cinq. Ces améliorations de la barre d’adresse de Google Chrome visent à rendre votre utilisation de la barre d’adresse du navigateur plus efficace.

Toutes les améliorations apportées aujourd’hui à la barre d’adresse de Google Chrome seront déployées au cours des prochains mois. Et elles seront disponibles à la fois dans les versions bureau et mobile du navigateur.

Suggestions de sites non visités

Google Chrome met en place une nouvelle fonctionnalité dans la barre d’adresse pour aider les utilisateurs à trouver de nouveaux sites web. Lorsque les utilisateurs saisissent un terme de recherche dans la barre, le navigateur suggère des sites pertinents et populaires. Ces suggestions de sites apparaîtront même si les utilisateurs ne les ont jamais visités auparavant.

En termes simples, la nouvelle fonctionnalité de suggestions pour les sites non visités favorisera la découverte de nouveau contenu. Elle sera basée sur ce qui est pertinent et populaire en ce moment pour le mot-clé de recherche de l’utilisateur.

Cette mise à jour de la barre d’adresse de Google Chrome présente une opportunité pour les professionnels du référencement (SEO). Elle leur permettra d’obtenir plus de visibilité pour leur site via la barre d’adresse du navigateur. Bien sûr, pour tirer le meilleur parti de la mise à jour, leurs sites doivent être optimisés en fonction de la pertinence et de la popularité de certains mots-clés.

Autocomplétion plus intelligente sur Google Chrome

Google déploie une version « plus intelligente » de la fonction d’autocomplétion présente dans Chrome. Auparavant, le navigateur ne proposait l’autocomplétion des URL complètes que si vous les aviez déjà saisies auparavant. Mais après la mise à jour de la barre d’adresse, le navigateur proposera des suggestions d’autocomplétion en fonction du mot-clé saisi. Et cela même si l’URL spécifique est nouvelle pour vous.

Pour illustrer, si vous saisissez « vols » dans la barre d’adresse de Google Chrome, cela peut être complété par « Google Flights » si vous avez déjà effectué des recherches sur les vols. La version « plus intelligente » renforce l’utilisation des mots-clés dans la structure des URL. Cela signifie que les URL n’ont pas besoin du terme de recherche en début d’adresse. La barre proposera les URL des sites même lorsque le terme se trouve à la fin de la structure de l’URL.

Correction automatique des erreurs de frappe dans la barre d’adresse

Avec la mise à jour, la barre d’adresse de Google Chrome peut désormais corriger automatiquement les erreurs de frappe. Elle s’appuie sur votre historique de navigation pour corriger automatiquement la faute de frappe, supprimant ainsi la nécessité de supprimer et de retaper l’adresse web mal orthographiée. Cette fonctionnalité sera disponible sur plusieurs appareils, y compris iOS, Android et ordinateur de bureau.

Meilleure recherche dans les signets sur Google Chrome

Avez-vous beaucoup de signets sur votre Google Chrome ? Avec la mise à jour, vous pouvez rechercher directement dans la barre d’adresse les dossiers de signets. Il vous suffit d’inclure le nom du dossier. Ensuite, la barre d’adresse proposera les pages ou sites web qui se trouvent à l’intérieur du dossier et qui correspondent au nom.

Cela facilitera la navigation dans les signets que vous avez peut-être organisés dans la barre.

Optimisations visuelles

La mise à jour apporte une amélioration de la mise en page visuelle de Google Chrome. Avec la mise à jour, la barre d’adresse de bureau est désormais plus facile à lire. La mise en page visuelle améliorée rend également la barre d’adresse plus réactive. Cela vous permettra finalement d’obtenir des résultats plus rapides et de naviguer rapidement parmi les résultats suggérés.

Résumé de la mise à jour de la barre d’adresse de Google Chrome

En résumé, la mise à jour apporte de nombreuses améliorations à la barre d’adresse de Google Chrome. Grâce à de meilleures suggestions, vous pouvez découvrir de nouveaux contenus à partir de sites non visités, rechercher des sites enregistrés plus rapidement et accéder à un site même si vous l’avez mal orthographié. De plus, avec une meilleure interface visuelle, vous devriez bénéficier d’une meilleure efficacité lors de l’utilisation du navigateur.

Les fonctionnalités d’autocomplétion, de recherche de dossiers et de correction des erreurs de frappe sont désormais disponibles sur Google Chrome. Et Google a annoncé que les suggestions de sites populaires et les mises à jour visuelles seront déployées au cours des prochains mois.