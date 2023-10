Captures d’écran HyperOS et appareils compatibles révélés

Xiaomi s’apprête à se lancer dans un nouveau voyage dans son département logiciel avec l’HyperOS tant attendu. Ce système d’exploitation fera ses débuts sur la série Xiaomi 14. La communauté Xiaomi est enthousiaste car certains utilisateurs chanceux de Weibo ont eu un aperçu précoce de l’HyperOS. Ils ont généreusement partagé des captures d’écran de la nouvelle interface utilisateur, nous donnant un aperçu de ce qui est à venir.

Captures d’écran d’HyperOS

Le changement le plus significatif dans HyperOS tourne autour de l’écran de verrouillage. Xiaomi souhaite offrir aux utilisateurs de nombreuses options de personnalisation. Des modèles variés aux nouveaux designs de fréquence, choix de polices et une large sélection de widgets, vous aurez le pouvoir de rendre votre écran de verrouillage véritablement unique. De plus, Xiaomi élève le niveau en proposant plus d’options de personnalisation détaillées pour les fonds d’écran, garantissant que votre appareil ressemble à une extension personnalisée de vous-même.

En déplaçant notre attention vers le centre de contrôle, il est évident que Xiaomi adopte un look plus épuré et plus simplifié par rapport à l’ancienne MIUI 14. Le design semble être un départ de la norme, laissant présager une approche plus minimaliste. Cependant, il est important de se rappeler que les images et les informations actuellement en circulation en ligne concernent les premières versions bêta de HyperOS. Xiaomi pourrait bien ajuster et peaufiner l’interface avant la publication officielle de la version finale.

Le compte à rebours a officiellement commencé car la série Xiaomi 14, y compris HyperOS, est prête à prendre le devant de la scène le 27 octobre. Il ne reste plus qu’un peu plus d’une semaine, et les passionnés de technologie marquent cette date sur leur calendrier pour cet événement.

Mais ce n’est pas tout, mes amis ! Xiaomi a encore plus de surprises dans sa manche. Une liste complète des appareils prévus pour recevoir la mise à jour HyperOS a été divulguée. La marque prévoit de déployer HyperOS sur une vaste gamme de smartphones et de tablettes, veillant à ce que le dernier logiciel ne laisse personne de côté. Voici la liste complète des appareils éligibles :

Appareils éligibles à HyperOS

Xiaomi :

Xiaomi 14 (pré-installé)

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wifi

POCO :

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X6 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M5s

POCO M5

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO C55

Redmi :

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE India

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R

Redmi 10C / Redmi 10 Power

Redmi 11 Prime 4G

Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 4G / 4G NFC

Redmi 12C

Redmi 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G / 4G NFC

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

Cette liste exhaustive ne laisse aucune pierre non retournée, garantissant aux utilisateurs des appareils Xiaomi, POCO et Redmi qu’ils ne seront pas laissés pour compte. Que vous ayez un appareil phare ou un smartphone abordable, il y a de fortes chances que vous puissiez profiter de l’expérience HyperOS.