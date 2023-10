Oppo Find N3 téléphone pliable lancé avec des fonctionnalités de pointe

En brisant de nouvelles frontières dans le monde des smartphones, Oppo a dévoilé sa dernière création, l’Oppo Find N3. Ce qui rend cette sortie encore plus excitante, c’est qu’il s’agit de la première fois qu’un dispositif pliable horizontal Oppo fait ses débuts en dehors de la Chine.

Lancement de l’Oppo Find N3 avec Snapdragon 8 Gen 2 et un triple appareil photo

L’Oppo Find N3 poursuit la tendance des dispositifs pliables de style livre qui sont plus courts et plus larges, offrant ainsi une expérience visuelle inégalée. À l’extérieur, vous trouverez un écran AMOLED de 6,31 pouces. Avec une résolution impressionnante de 2484×1116 px et un taux de rafraîchissement dynamique allant de 10 à 120 Hz. L’écran respecte un ratio d’aspect proche du conventionnel de 20:9 et atteint une luminosité maximale éblouissante allant jusqu’à 2 800 nits.

Déverrouillez tout le potentiel du Find N3 en le dépliant, révélant un écran spacieux de 7,82 pouces avec une résolution de 2440×2268 px. Cet écran impressionnant possède également un taux de rafraîchissement dynamique allant de 1 à 120 Hz. Assurant des transitions fluides et offrant la même luminosité maximale remarquable que l’écran extérieur.

Ainsi, sous le capot, l’Oppo Find N3 est alimenté par le dernier chipset phare Snapdragon 8 Gen 2, complété par un généreux RAM LPDDR5X de 16 Go et une capacité de stockage de 512 Go. Pour rester connecté et diverti, il est équipé d’une formidable batterie de 4 805 mAh avec une charge ultra-rapide SuperVOOC de 67 W. Avec cette technologie de charge rapide, vous pouvez obtenir une charge complète en seulement 42 minutes. Assurant ainsi que votre appareil est toujours prêt à l’action.

De plus, l’une des caractéristiques marquantes de l’Oppo Find N3 est son exceptionnel système de caméra de marque Hasselblad qui établit de nouvelles normes dans sa catégorie. À l’avant, il dispose de deux caméras selfie : une caméra de 20 MP à l’intérieur et une caméra remarquable de 32 MP sur l’écran externe. Lorsque vous le retournez, vous trouverez le capteur « pixel empilé » de pointe LYTIA-T808 de Sony avec une résolution de 48 MP – une merveille de 1/1,43″ équipée de la technologie de transistor à double couche, offrant une sensibilité lumineuse supérieure et, par conséquent, une qualité d’image améliorée.

L’appareil est également doté d’un capteur de 48 MP de 1/2″ associé à un objectif ultra grand angle de 14 mm f/2,2 équipé d’une mise au point automatique. Si vous êtes un fan de la photographie en zoom, l’Oppo Find N3 ne vous décevra pas. Il offre un capteur de 64 MP de 1/2″ avec un objectif périscope stabilisé de 3x 70 mm f/2,6. Permettant des capacités de zoom hybride impressionnantes allant jusqu’à 6x ou un incroyable 145 mm.

Découvrez le futur des smartphones avec l’Oppo Find N3

L’Oppo Find N3 redéfinit le multitâche avec sa capacité à afficher jusqu’à trois fenêtres simultanément à l’écran. Que ce soit en orientation verticale ou horizontale. Cette fonctionnalité, appelée « écran virtuel de 15 pouces » par Oppo, offre une expérience utilisateur polyvalente et efficace. De nombreuses applications populaires prennent en charge la fonctionnalité de division d’écran, ce qui permet d’effectuer des tâches telles que l’édition de deux documents côte à côte dans Microsoft 365 ou la comparaison de deux photos dans la galerie. Selon Oppo, 95% des applications populaires sont compatibles avec cet affichage étendu. Et vous avez la liberté d’ajuster la taille de la fenêtre active selon vos préférences.

De plus, l’Oppo Find N3 est disponible en quatre couleurs distinctes et deux finitions. Les options Noir et Rouge ont un panneau arrière en cuir végétalien, offrant une expérience tactile unique. Tandis que les modèles Vert et Or présentent une élégante finition en verre mat. Fait intéressant, la déclinaison Or Champagne comprend un bloc caméra assorti en couleur, ajoutant une touche supplémentaire de style et de sophistication.

Pour ceux qui sont impatients de mettre la main sur cet appareil révolutionnaire, l’Oppo Find N3 sera disponible dans une seule configuration de 16/512 Go, au prix de 2 399 SGD (environ 1 650 € ou 145 400 INR une fois converti). Les précommandes débuteront demain, offrant aux amateurs de smartphones l’opportunité de découvrir le futur de la technologie mobile.

Notre avis, l’Oppo Find N3 représente un bond en avant dans le monde des smartphones pliables. Avec son design innovant, ses caractéristiques puissantes et son remarquable système de caméra, il promet d’offrir une expérience utilisateur unique et captivante. Alors qu’il se lance pour la première fois au-delà de la Chine, l’Oppo Find N3 est prêt à avoir un impact significatif sur le marché mondial des smartphones, et ses précommandes sont un indicateur clair de l’attente élevée entourant cet appareil exceptionnel.