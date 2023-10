Oppo intensifie ses efforts dans l’IA générative pour prendre un avantage sur le marché

Les fonctionnalités d’IA peuvent rendre un téléphone complètement différent. Prenez par exemple la série Google Pixel 8 récemment sortie. Il ne dispose pas des dernières et meilleures technologies. Cependant, Google l’a doté de fonctionnalités d’IA, ce qui le rend meilleur que les vaisseaux amiraux actuels dans la plupart des aspects. Et Oppo prévoit de faire quelque chose de similaire avec ses futurs téléphones.

Oppo augmente ses investissements globaux dans l’IA. La décision se présente sous la forme d’une offre ambitieuse visant à apporter la puissance des LLM directement sur les smartphones. Cependant, le géant chinois prévoit de travailler uniquement avec son propre modèle de langue autochtone, l’AndesGPT.

En exécutant localement le modèle de langue volumineux, Oppo souhaite rendre les fonctionnalités de chat AI plus réactives et fiables.

Oppo souhaite mieux comprendre ses clients grâce à ses téléphones

Le directeur de l’Institut de recherche d’Oppo, Jason Liao, est à fond derrière cette idée. Lors d’un récent point presse tenu à Singapour, il a confirmé l’engouement de l’entreprise pour ce plan. Il a également expliqué comment cette intégration pourrait remodeler l’expérience smartphone.

Cependant, Oppo fait face à un grand défi. Exécuter localement des services d’IA sur des smartphones n’est pas une tâche facile. L’équipe de l’institut de recherche doit faire beaucoup d’efforts pour trouver comment rendre l’intégration plus fluide. Bien sûr, les chercheurs doivent également faire beaucoup de travail préliminaire pour configurer les téléphones avec suffisamment de puissance de calcul pour exécuter le modèle.

Néanmoins, le passage à l’IA localisée est une décision cruciale pour Oppo. Avec cela, la marque se distinguera sur un marché rempli de concurrents féroces tels que Xiaomi, Huawei, Vivo et Xiaomi. Ces concurrents sont tous engagés dans leur propre parcours en matière d’IA.

Il est également important de noter que la vision d’Oppo ne se limite pas à un chatbot IA. De plus, la marque souhaite explorer la technologie de vision par ordinateur. À travers cela, la marque souhaite proposer des téléphones qui voient et comprennent le monde qui les entoure. Et avec cela, ses smartphones comprendront finalement mieux les consommateurs.