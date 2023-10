Xiaomi Confirme le Calendrier de Lancement de la Prochaine Série Xiaomi 14

Xiaomi a confirmé le calendrier de lancement des fleurons Xiaomi 14. Selon une publication officielle sur Weibo, les nouveaux appareils sont prévus d’arriver ce mois-ci. Avec cette annonce, la société confirme son partenariat continu avec Leica.

En juillet 2022, Xiaomi avait annoncé son partenariat avec Leica. L’objectif de ce partenariat est d’offrir une expérience photo améliorée sur les téléphones phares. Peu de temps après le partenariat, nous avons eu de nombreux téléphones phares avec des objectifs Leica. Cela inclut :

La série Xiaomi 14 sera lancée en octobre

Pour la série Xiaomi 14, Xiaomi introduira une solution optique innovante. Elle comportera le meilleur objectif Leica Summilux. Il s’agit de l’objectif photo le plus avancé disponible dans le domaine de la photographie mobile.

Xiaomi a associé cet objectif à un capteur d’image à grande dynamique. Ces deux éléments permettront aux futurs téléphones d’offrir des capacités de capture inégalées et précises. La configuration améliorée de l’appareil photo des téléphones garantira également des performances supérieures.

Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a reposté l’affiche depuis le compte Weibo. Cela tease le capteur d’image avancé. L’affiche met également en avant le partenariat avec Leica pour la série Xiaomi 14.

De plus, les nouveaux téléphones Xiaomi 14 seront équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 3. De plus, selon les rapports précédents, les appareils seront fournis avec Xiaomi HyperOS au lieu de MIUI. Cet OS vise à améliorer l’expérience utilisateur avec les téléphones Xiaomi. Il offrira également plus de fonctionnalités et d’options de personnalisation. Vous pouvez consulter notre couverture sur HyperOS pour obtenir plus d’informations à ce sujet.

Cela dit, la série comportera au moins deux téléphones. Cela inclut le Xiaomi 14 et le 14 Pro. Et comme pour les lancements passés, la marque lancera l’Ultra 14 l’année prochaine. Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations seront disponibles. Restez donc connectés.