Liste des téléphones TCL éligibles à la mise à jour Android 14

Google a officiellement publié la grande mise à jour Android 14 pour les téléphones Pixel en début de ce mois. Et maintenant est le moment pour les autres fabricants de smartphones d’optimiser cette mise à niveau pour leurs appareils. De nombreux OEM travaillent activement sur de nouvelles versions logicielles depuis l’arrivée de la version stable d’Android 14. Cependant, qu’en est-il de TCL ? Voici tous les détails que vous devez savoir sur la mise à jour Android 14 de TCL et les appareils éligibles.

En août, TCL a annoncé deux nouveaux smartphones avec la technologie de soin des yeux NXTPAPER. Ces nouveaux téléphones sont – TCL 40 NXTPAPER et TCL 40 NXTPAPER 5G. Les deux téléphones sont livrés avec le système d’exploitation Android 13 et sont confirmés pour recevoir la mise à jour logicielle Android 14.

Google dit : « Android 14 commence à être déployé sur les appareils Pixel pris en charge aujourd’hui, et plus tard cette année, il sera disponible sur davantage de vos appareils préférés de Samsung Galaxy, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo et Xiaomi. »

Nous pouvons nous attendre à la même chose pour les téléphones TCL, les deux nouveaux téléphones de la série NXTPAPER sont confirmés pour rejoindre le club Android 14, mais quels autres téléphones sont éligibles pour cette importante mise à niveau, découvrons-le.

En ce qui concerne le déploiement des mises à niveau logicielles majeures, le bilan de TCL n’est pas impressionnant. Cette observation est basée sur les performances de l’entreprise avec les deux dernières mises à jour du système d’exploitation Android. Donc, que vous possédiez le modèle récemment sorti, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la mise à jour Android 14 arrive sur votre appareil de sitôt.

Désormais, jetons un coup d’œil aux téléphones TCL éligibles à la mise à jour Android 14.

Cette année, TCL a annoncé plusieurs téléphones et tablettes avec la technologie NXTPAPER, et nous pouvons nous attendre à ce que les téléphones haut de gamme de la gamme puissent bénéficier d’au moins une mise à niveau majeure du système d’exploitation à l’avenir. Voici la liste des téléphones TCL qui recevront la mise à jour Android 14.

TCL 40 NXTPAPER

TCL 40 NXTPAPER 5G

TCL 40 X

TCL 40 XE

TCL 40 XL

En parlant de la mise à niveau Android 14, cette mise à niveau substantielle offre une multitude de fonctionnalités incroyables, telles que des écrans de verrouillage personnalisables, une meilleure prise en charge des thèmes monochromes, des améliorations de la durée de vie de la batterie, de nouveaux outils d’accessibilité, et plus encore. Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour Android 14 ici.

Voilà donc tous les détails que vous devez connaître sur votre téléphone TCL et la mise à niveau vers Android 14. Le calendrier de déploiement n’est pas confirmé, cela peut arriver plus tard cette année ou l’année prochaine.

