Est-ce que Frndly TV a des chaînes locales

Frndly TV est un service de streaming en direct qui permet aux utilisateurs de regarder des programmes adaptés à toute la famille, y compris à la demande, issus des principales chaînes câblées, sans abonnement câble. Alors que Frndly TV propose plus de 40 chaînes de télévision en direct, il y a une question à laquelle de nombreuses personnes ont cherché des réponses: « Est-ce que Frndly TV propose des chaînes locales? »

Lisez la suite pour connaître la réponse.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Frndly TV est un service de télévision en streaming pour l’Amérique qui propose la télévision en direct, des vidéos à la demande et un enregistreur vidéo numérique basé sur le cloud pour plus de 40 chaînes en direct.

Il a été lancé pour la première fois en 2019 avec une gamme de 12 chaînes, et depuis lors, il s’est élargi à plus de 40 chaînes en direct.

Si vous vous demandez si Frndly TV propose des chaînes locales ou si vous cherchez la réponse à la question « Est-ce que Frndly TV propose des chaînes locales? », vous êtes au bon endroit.

Lisez la suite pour connaître la réponse à votre question.

Est-ce que Frndly TV propose des chaînes locales?

Non, Frndly TV ne propose pas de chaînes locales. Cependant, il propose la chaîne Local Now, sur laquelle vous pouvez regarder des actualités locales et des informations, des actualités nationales, des mises à jour météo, du divertissement et bien plus encore.

Pour ceux qui ne le savent pas, les chaînes Local Now utilisent l’adresse IP de l’appareil comme moyen d’identification de votre emplacement, donc peu importe où vous vivez, vous pourrez suivre les actualités et la météo de votre région.

Questions fréquemment posées

Q. Quel forfait Frndly TV inclut la chaîne Local Now?

Tous les forfaits incluent la chaîne Local Now, car Frndly TV propose les mêmes chaînes peu importe le forfait que vous choisissez. Pour ceux qui ne le savent pas, la principale différence entre les forfaits Frndly TV réside dans la qualité vidéo, l’accès au DVR et le nombre d’écrans que vous pouvez voir simultanément.

Q. Est-ce que Frndly TV propose ABC?

Non, Frndly TV ne propose pas de stations locales comme CBS, ABC, FOX, etc.

Q. Est-ce que Frndly TV propose des chaînes en direct?

Frndly TV propose plus de 40 chaînes de télévision en direct, dont A&E, The History Channel, les 3 chaînes Hallmark, The Weather Channel et d’autres.

Q. Quels sont les différents forfaits de Frndly TV?

Frndly TV propose trois forfaits différents parmi lesquels vous pouvez choisir : Basic, Classic et Premium. Le forfait Basic coûte 6,99 $ par mois et vous offre une diffusion en SD sur un seul écran ; le forfait Classic coûte 8,99 $ par mois et vous offre une diffusion en HD sur deux écrans ; et le forfait Premium haut de gamme coûte 10,99 $ par mois et vous offre une qualité HD sur jusqu’à quatre écrans. Pour plus de détails sur les forfaits Frndly TV, consultez notre guide dédié.

Voilà tout sur les chaînes locales de Frndly TV. J’espère que cet article vous aidera à trouver la réponse à la question de savoir s’il propose des réseaux locaux ou non. Veuillez partager toute autre question liée à cette fonctionnalité dans la section des commentaires. Partagez également ces informations avec vos amis et votre famille.

Vous pourriez être intéressé par: