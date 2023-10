Graveur laser xTool S1 : Innovation technologique, accessibilité et sécurité inégalée

xTool a dévoilé aujourd’hui la xTool S1, une machine de gravure laser à diodes de 40W entièrement fermée. Équipée d’une technologie révolutionnaire et robuste, cette machine est proposée à un prix de vente recommandé de 1 999€. Une version plus abordable de la machine, dotée d’une puissance de 20W est également disponible pour 1 549 €. Ces tarifs sont réduits du 19 octobre au 2 novembre à l’occasion du lancement de ce produits.

Une véritable révolution dans le monde des technologies laser, la xTool S1 de 40W redéfinit l’utilisation et l’interaction avec les graveurs à laser, se positionnant en leader de la gamme des machines laser de Classe 1.

Une sécurité sans précédent

Aucune autre machine ne peut rivaliser avec les mesures de sécurité employées par la xTool S1. Véritable concentré d’innovation, la machine est dotée d’un design entièrement fermé pour garantir une utilisation sans risque.

L’utilisateur peut observer de manière détaillée chaque étape du processus de gravure et découpage sans avoir besoin de lunettes protectrices, grâce à un couvercle à haute transparence offrant une excellente capacité de filtrage double longueur d’onde (laser à diodes et laser infrarouge 1064 nm).

La machine est également équipée d’un système d’extraction de fumée robuste pour garantir votre santé ; un ventilateur d’extraction actif extrêmement puissant assure une évacuation rapide des gaz nocifs produits lors du découpage au laser.

La xTool S1 va encore plus loin dans les mesures de sécurité, offrant une protection de sécurité à quatre niveaux. Elle met en avant un système de détection de flammes omni-directionnel optimisé avec quatre déflecteurs et un module laser. Les capteurs pour la détection du couvercle et de la plaque de base déclenchent un arrêt d’urgence dès l’ouverture du couvercle, empêchant ainsi toute fuite de laser. La détection de l’inclinaison et des collisions provoque automatiquement un arrêt et une alerte lorsque l’unité est perturbée, garantissant ainsi un fonctionnement sûr.

Petit plus, la machine dispose d’un bouton d’arrêt d’urgence bien placé pour mettre fin immédiatement au processus, garantissant ainsi la sécurité des personnes.

Technologie avant-gardiste : Pointage à deux points et gravure à mise au point dynamique

Une autre innovation étonnante de la xTool S1 est sa technologie de positionnement à deux points (Twin-point Positioning). Cette technique, unique en son genre, utilise un codeur avancé et un algorithme pour garantir une précision quasi parfaite dans tout le calibrage.

Le module laser marque précisément la plage de matériel à traiter, offrant aux utilisateurs la possibilité de positionner avec précision leurs conceptions dans cette plage. Cela élimine les erreurs humaines courantes ou les distorsions de la caméra, en assurant des gravures minutieuses même sur les plus petits détails.

La xTool S1 est également dotée d’un système de focus intelligent qui permet une grande précision lors de la modélisation d’objets en 3D et ajuste dynamiquement la mise au point en temps réel pendant le traitement. Cela assure une gravure aussi parfaite que celle obtenue sur une surface plane.

Un pouvoir inégalé: 40W à une vitesse de 600mm/s

La xTool S1 utilise des technologies de compression de laser de pointe pour compresser huit lasers de 6W en une puissance de 40W réalisant une efficacité de découpe à haute puissance comparable à celle des machines au CO2. En intégrant cette technologie de compression de faisceau la plus avancée, elle permet également d’obtenir des résultats de traitement plus raffinés que les machines à CO2 de haute puissance et est capable de découper jusqu’à 18 mm de bois massif.

Pour répondre aux divers besoins des utilisateurs, xTool propose également une version plus abordable de la machine, dotée d’une puissance de 20W, pour 1 599 €.

La machine possède une performance stable à 600 mm/s, tirant pleinement profit du potentiel de son laser à haute puissance. Grâce à cela, elle voit son efficacité grandement augmentée.

Créativité amplifiée et sans limite

La xTool S1 est également équipée d’un chargeur automatique qui prend en charge les efforts à grande échelle. Il étend les dimensions de traitement de 498 x 330 mm à 498 x ∞ mm avec une transmission automatique, assurant une manipulation précise et sans effort des matériaux expansifs pour la gravure comme pour la découpe.

La base surélevée de la xTool S1 ajoute une dimension supplémentaire à sa capacité, permettant la gravure sur des objets allant jusqu’à 125 mm de haut. Cela stimule la créativité sans limites, donnant la possibilité aux utilisateurs de travailler sur une grande variété de matériaux et d’objets de différentes tailles.

Cette machine est également parée au mieux pour accueillir le logiciel RA2 Pro Rotary attachment, qui permettra à la créativité des personnes de s’envoler sur des objets tels que des gobelets, des mugs, des sphères et des anneaux, faisant de chaque gravure une véritable œuvre d’art.

Installation rapide et facilité d’utilisation

La xTool S1 est conçue pour étendre la joie de la création à tous. Grâce à sa fonction AutoFocus, la S1 offre des mesures de mise au point de précision informatique et améliore la puissance de découpe en guidant le spot pour descendre en dessous de la surface de découpe grâce au système autofocus. Cette fonctionnalité garantit un résultat parfait à chaque fois, et ce même pour les personnes non initiés.

De plus, la machine pré-assemblée permet une mise en service quasiment immédiate, ne nécessitant que 3 à 5 minutes pour l’installation. Cela supprime les tracas habituellement associés à l’installation des dispositifs à semi-conducteurs à style ouvert, rendant le processus de mise en marche rapide et sans effort pour l’utilisateur. Avec la xTool S1, la création par gravure et découpe laser devient une expérience agréable et accessible à tous.

