Google Pixel 6 rencontre des problèmes d’espace de stockage après la mise à jour Android 14

Android 14 est la dernière version du système d’exploitation Android. Cependant, certains utilisateurs de Google Pixel 6 rencontrent des problèmes avec cette mise à jour. En particulier, les utilisateurs signalent que l’espace de stockage de leur téléphone n’est plus accessible après la mise à niveau vers Android 14. Ce problème affecte les utilisateurs qui avaient plusieurs profils sur leurs appareils avant d’installer Android 14. Sans accès au stockage interne, certaines applications rencontrent également des problèmes car elles ne peuvent pas télécharger de données sur le téléphone. De plus, l’utilisation de l’application Files pour libérer de l’espace ne fonctionnait pas non plus.

Le Problème de Stockage

Suite à l’installation d’Android 14, le profil principal sur un appareil de la série Pixel 6 semble perdre l’accès au stockage. Cela empêche les utilisateurs de prendre des photos ou des vidéos, de télécharger des fichiers et d’installer ou de désinstaller des applications. Les problèmes de stockage varient, mais certains utilisateurs ont signalé la perte complète de l’accès au stockage interne de leur Pixel 6 et de tous les fichiers qui y sont stockés. D’autres peuvent toujours accéder au stockage, mais ils reçoivent des notifications indiquant que le stockage est plein et rencontrent des plantages aléatoires d’applications. Dans tous les cas, les utilisateurs disposent de beaucoup d’espace de stockage libre, mais le Pixel 6 ne le reconnaît tout simplement pas.

Selon Android Police, lorsque les utilisateurs accèdent à l’application Files, seuls l’espace de stockage utilisé par les applications téléchargées sont affichés. Toutes les autres catégories affichent un stockage utilisé égal à zéro, y compris Téléchargements, Images, Vidéos, Audio et Documents.

Certains utilisateurs rencontrent également des plantages d’applications aléatoires et des problèmes de « stockage plein », même si leur téléphone dispose en réalité de beaucoup d’espace de stockage libre. Selon les rapports, passer au profil secondaire peut résoudre le problème. Cependant, vous ne pourrez pas accéder à l’application ou aux fichiers associés au profil principal. Curieusement, ce problème ne semble pas affecter les modèles Pixel 7. Si vous avez plusieurs profils d’utilisateurs sur votre Pixel 6, évitez de mettre à jour vers Android 14 jusqu’à ce que Google propose une solution possible. Google a reconnu le problème et travaille sur une solution, mais il n’est pas clair quand celle-ci sera publiée.

Solutions Possibles

Si vous êtes un utilisateur de Pixel 6 qui n’a pas encore mis à jour vers Android 14, il vaut mieux attendre que le problème soit résolu. Si vous avez déjà mis à jour et rencontrez des problèmes de stockage, vous pouvez essayer quelques solutions :

Redémarrer Votre Appareil

Parfois, un simple redémarrage peut résoudre le problème. Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation jusqu’à ce que le menu d’alimentation apparaisse, puis appuyez sur « Redémarrer ».

Effacer la Partition du Cache

Effacer la partition du cache peut aider à résoudre les problèmes avec le cache système, qui peuvent parfois causer des problèmes de stockage. Pour ce faire, éteignez votre appareil, puis appuyez et maintenez le bouton d’alimentation et le bouton de réduction du volume jusqu’à ce que l’écran de démarrage apparaisse. Utilisez les boutons de volume pour naviguer jusqu’à « Mode de récupération » et appuyez sur le bouton d’alimentation pour le sélectionner. Lorsque le robot Android apparaît, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation, puis appuyez une fois sur le bouton de volume plus. Utilisez les boutons de volume pour naviguer jusqu’à « Effacer la partition du cache » et appuyez sur le bouton d’alimentation pour le sélectionner. Lorsque le processus est terminé, sélectionnez « Redémarrer le système maintenant ».

Réinitialisation d’Usine

Si tout le reste échoue, vous pouvez essayer une réinitialisation d’usine. Cela effacera toutes les données de votre appareil, alors assurez-vous de faire une sauvegarde avant de continuer. Pour cela, accédez à Paramètres > Système > Avancé > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d’usine).

Android 14 offre beaucoup au Google Pixel 6

Bien que les utilisateurs de Google Pixel 6 rencontrent quelques problèmes liés à Android 14, cette mise à jour apporte beaucoup à ce téléphone. Voici quelques-uns des aspects positifs et des corrections qu’Android 14 apporte au Google Pixel 6 :

Durée de Vie de la Batterie Plus Longue

Les téléphones Pixel ont longtemps été critiqués pour leur durée de vie de batterie réduite et leur surchauffe lors d’une utilisation normale, en particulier le Pixel 6. Google a bien tenté de résoudre certains de ces problèmes avec le Pixel 7, mais les plaintes persistaient toujours, notamment après les mises à jour logicielles. Cependant, Android 14 semble avoir fait l’inverse, avec des utilisateurs des Pixel 6 et 7 signalant en réalité une durée de vie de batterie plus longue et moins de problèmes de surchauffe après la mise à niveau. Les notes sur Android 14 mentionnent des améliorations apportées à l’économiseur de batterie, où les utilisateurs peuvent maintenant voir exactement ce qui est restreint et sélectionner les applications essentielles à continuer d’exécuter, ainsi que la possibilité d’activer l’économiseur de batterie extrême à 20% au lieu de 10%, mais ce n’est pas la batterie.

Problèmes de Surchauffe Améliorés

Si votre Google Pixel 6 ou Google Pixel 7 devient plutôt chaud par moments, l’aide peut être à portée de main : les utilisateurs signalent que ces problèmes de surchauffe sont résolus avec le déploiement de la nouvelle mise à jour logicielle Android 14. Les rapports de températures élevées sur les téléphones Pixel de 2021 et 2022 sont assez répandus, et il est bien connu que les chipsets Tensor G1 et Tensor G2 à l’intérieur de ces appareils ont tendance à pousser les capacités thermiques à la limite. Cependant, Android 14 a apporté les ajustements nécessaires et les optimisations nécessaires pour tout garder un peu plus au frais.

Connectivité Améliorée

Android 14 a également apporté des améliorations à la connectivité. La fonctionnalité de connectivité adaptative a été améliorée, ce qui permet au téléphone de passer entre la 5G, la 4G et le Wi-Fi en fonction de l’emplacement de l’utilisateur et de la disponibilité du réseau. Cette fonctionnalité existe depuis un certain temps, mais elle est maintenant plus intelligente et peut économiser la batterie en passant en mode basse consommation lorsque le téléphone est inactif.

Interface Utilisateur Améliorée

Android 14 a également apporté des améliorations à l’interface utilisateur. L’ombre des notifications a été repensée et affiche maintenant plus d’informations en un coup d’œil. Le panneau des paramètres rapides a également été mis à jour et comprend maintenant plus d’options et de fonctionnalités de personnalisation. L’écran de verrouillage a également été mis à jour et affiche maintenant plus d’informations, y compris la météo et les événements à venir.

Correction des Problèmes de Profils Multiples

Suite à l’installation d’Android 14, le profil principal sur un appareil de la série Pixel 6 semble perdre l’accès au stockage, ce qui empêche les utilisateurs de prendre des photos ou des vidéos, de télécharger des fichiers et d’installer ou de désinstaller des applications. Ce problème affecte les utilisateurs qui avaient plusieurs profils sur leurs appareils avant d’installer Android 14. Cependant, Google a reconnu le problème et travaille sur une solution.

Notre avis

Android 14 pose des problèmes de stockage pour certains utilisateurs de Pixel 6, mais Google travaille sur une solution. Si vous rencontrez des problèmes de stockage, essayez de redémarrer votre appareil, d’effacer la partition du cache ou de faire une réinitialisation d’usine. Si vous n’avez pas encore mis à jour vers Android 14, il vaut mieux attendre que le problème soit résolu. Malgré ces problèmes, Android 14 apporte plusieurs changements positifs au Google Pixel 6. Cela inclut une durée de vie de batterie plus longue, des problèmes de surchauffe améliorés, une meilleure connectivité et une meilleure interface utilisateur.