Microsoft teste nouvelle version d’Outlook pour Windows 11 : Support hors ligne inclus

Microsoft a récemment annoncé qu’il teste une nouvelle version d’Outlook pour Windows 11. Cette nouvelle version apportera une prise en charge hors ligne. Cette nouvelle version d’Outlook pour Windows 11 aura un design moderne et simplifié. De plus, les utilisateurs pourront le personnaliser à leur style et en faire plus avec. Microsoft invite certains membres du projet Windows Insider. La société les invite à tester la fonctionnalité hors ligne de l’application Outlook sur le système Win11. La nouvelle version d’Outlook a commencé les tests bêta en mai 2022. Elle est basée sur Outlook.com et Microsoft Edge WebView. Cependant, cette version arrivera sur la plateforme Win11 en septembre de cette année.

Les utilisateurs doivent avoir une connexion Internet active pour pouvoir utiliser la nouvelle version de Win11 Outlook. S’il n’y a pas de connexion Internet, la nouvelle version ne fonctionnera pas. Cependant, certaines fonctionnalités de cette nouvelle version fonctionneront même sans connexion Internet. Cette nouvelle version apportera le mode hors ligne pour certaines fonctionnalités. Par exemple, certaines fonctionnalités telles que le calendrier fonctionneront même lorsque la connexion réseau est absente. Microsoft a déclaré qu’il déploiera le mode hors ligne pour d’autres fonctionnalités à l’avenir.

Roadmap Microsoft 365

Selon la roadmap Microsoft 365, Microsoft teste la fonctionnalité hors ligne de la nouvelle version d’Outlook. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder aux e-mails, aux entrées de calendrier, aux contacts et à d’autres fonctions sans connexion Internet active. Il apparaîtra également sous la forme d’un Service Worker.

Le Service Worker est situé entre l’application Web et Internet, et obtient des données et des fichiers à partir de certaines pages d’Outlook. Il se souvient de certaines données et de certains fichiers pour vous lorsque vous êtes en ligne. Il peut ensuite accéder aux données et fichiers mis en cache lorsque vous essayez d’accéder à l’application Web sans connexion Internet. Microsoft précise que la prise en charge hors ligne couvrira également d’autres fonctionnalités clés de la messagerie, telles que la possibilité de marquer des e-mails, de les transférer vers différents dossiers et de les supprimer.

Qu’est-ce qu’Outlook ?

Outlook est un gestionnaire d’informations personnelles qui fait partie de la suite Microsoft Office. Il est principalement utilisé comme application de messagerie électronique, mais il comprend également un calendrier, un gestionnaire de tâches, un gestionnaire de contacts, des prises de notes, un journal et une navigation Web. Outlook est largement utilisé dans les entreprises et les organisations pour gérer leur communication par e-mail et leurs plannings.

Qu’est-ce que le support hors ligne dans Outlook ?

Le support hors ligne dans Outlook fait référence à la capacité de travailler avec Outlook lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez éviter les frais de connexion ou lorsque vous disposez d’une connexion réseau lente. Lorsque vous travaillez hors ligne, vous pouvez toujours travailler avec le contenu d’un dossier hors ligne exactement comme avec un dossier qui est sur le serveur exécutant Exchange. Par exemple, vous pouvez modifier et déplacer des éléments dans votre boîte de réception hors ligne et envoyer des messages qui sont placés dans votre boîte d’envoi hors ligne. Vous continuez à recevoir de nouveaux messages dans votre boîte aux lettres sur le serveur exécutant Exchange. Cependant, vous ne serez pas informé de ces changements sur le serveur tant que vous ne serez pas connecté au réseau.

Voici quelques points clés à savoir sur le support hors ligne dans Outlook :

Avec un compte de serveur Exchange de Microsoft ou Microsoft 365, vous pouvez travailler hors ligne pour éviter les frais de connexion.

Lorsque vous travaillez hors ligne, vous travaillez avec le contenu d’un dossier hors ligne exactement comme avec un dossier qui est sur le serveur exécutant Exchange.

Pour passer du mode de travail hors ligne au mode de travail en ligne, cliquez sur Envoyer/Recevoir > Travailler hors connexion. Lorsque Outlook bascule entre le travail en ligne et le travail hors ligne, tous les comptes de messagerie sont modifiés.

Lorsque vous travaillez hors ligne, Outlook se connecte au serveur de messagerie uniquement lorsque vous le choisissez.

Si vous avez un compte Exchange de Microsoft, vous devez redémarrer Outlook 2007 pour passer du mode de travail en ligne au mode de travail hors ligne.

Le support hors ligne dans Outlook permet aux utilisateurs de travailler avec leurs e-mails, leur calendrier et leurs contacts même lorsqu’ils ne sont pas connectés à Internet. Avec le support hors ligne, les utilisateurs peuvent lire, rédiger et supprimer des e-mails, planifier des rendez-vous et gérer leurs contacts sans connexion Internet.

Comment travailler hors ligne dans Outlook ?

Pour travailler hors ligne dans Outlook, les utilisateurs doivent avoir un compte de serveur Exchange de Microsoft ou Microsoft 365. Avec ces comptes, les utilisateurs peuvent travailler hors ligne pour éviter les frais de connexion ou empêcher Outlook d’essayer d’envoyer et de recevoir des messages sur une connexion réseau lente. Voici les étapes pour travailler hors ligne dans Outlook :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Travailler hors connexion.

2. Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Me demander au démarrage si je souhaite travailler hors connexion ou en ligne, puis cliquez sur OK.

3. Si vous désactivez la case à cocher, Microsoft Outlook démarrera automatiquement hors connexion si aucune connexion au serveur n’est disponible.

4. Cliquez sur Oui pour copier les données du serveur vers votre nouveau fichier de dossier hors connexion (.ost).

Cette nouvelle version d’Outlook pour Windows 11 aura un design moderne et simplifié, et les utilisateurs pourront le personnaliser à leur style et en faire plus avec. Le nouveau Outlook pour Windows 11 sera disponible en téléchargement gratuit dans le Microsoft Store jusqu’à la fin de 2024. Sur les appareils existants, les utilisateurs pourront passer au nouveau Outlook pour Windows via un Switch dans les applications Courrier et Calendrier.

Notre avis

Le support hors ligne dans Outlook est une fonctionnalité utile qui permet aux utilisateurs de travailler avec leurs e-mails, leur calendrier et leurs contacts même lorsqu’ils ne sont pas connectés à Internet. Microsoft teste une nouvelle version d’Outlook pour Windows 11 qui apportera une prise en charge hors ligne. Cette nouvelle version d’Outlook pour Windows 11 aura un design moderne et simplifié, et les utilisateurs pourront le personnaliser à leur style et en faire plus avec. Le nouveau Outlook pour Windows 11 sera disponible en téléchargement gratuit dans le Microsoft Store jusqu’à la fin de 2024. Sur les appareils existants, les utilisateurs pourront passer au nouveau Outlook pour Windows via un Switch dans les applications Courrier et Calendrier.