Présentation de l’Honor X9b : Durabilité rencontre Performance

Honor a discrètement lancé le Honor X9b. Le smartphone vient de faire son apparition sur le site officiel. Il est le successeur du Honor X9a, que la marque a lancé en janvier de cette année.

Et en tant que véritable successeur de son prédécesseur, le Honor X9b apporte des mises à jour à tous les niveaux. Cela inclut un écran plus grand, une meilleure configuration de caméra, une batterie plus grande et une conception mieux adaptée à une utilisation intensive à long terme.

Principales caractéristiques du Honor X9b

Comme mentionné précédemment, le Honor X9b est un successeur légitime de son prédécesseur. Pour comprendre les mises à jour qu’il apporte, plongeons dans ses caractéristiques.

Meilleur écran pour une expérience visuelle améliorée

À l’avant, le Honor X9b est doté d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces. Il a une résolution de 1200 x 2652 px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce panneau 1,5K peut offrir des détails nets et des couleurs vives. De plus, il peut offrir une luminosité maximale de 1200 NITS, ce qui facilite la visualisation des images et des textes à l’écran dans des conditions difficiles.

Ce qui est encore plus important, c’est que l’écran est doté d’une technologie de protection oculaire en 5 volets. Cette technologie combine un réglage PWM à 1920 Hz et des fonctionnalités d’affichage à faible lumière bleue au niveau hardware. Avec ces deux fonctions, le Honor X9b offre une expérience de visualisation confortable même en cas de faible luminosité.

De plus, l’écran du X9b est doté de la fonctionnalité Dynamic Dimming, qui atténue la fatigue oculaire en simulant les variations dynamiques de la lumière naturelle. Il dispose également du mode Circadian Night Display, qui ajuste la température des couleurs de l’écran pour correspondre aux modèles de sécrétion de mélatonine. Par conséquent, vous dormez mieux même après avoir utilisé le téléphone avant le coucher.

Technologie d’affichage Ultra-Bounce Anti-Drop sur le Honor X9b

Pour améliorer la durabilité, le Honor X9b intègre une protection à 360 degrés pour l’ensemble de l’appareil. Cette technologie d’affichage Ultra-Bounce Anti-Drop offre une résistance aux chutes tout autour de l’écran. Et ce n’est pas seulement l’écran. Il y a plusieurs renforcements sur le cadre et les composants internes.

De plus, le Honor X9b est doté d’un nouvel amortisseur. Il est doté de pores de taille micronique, capables d’absorber jusqu’à 1,2 fois le choc d’une chute. Cela a finalement permis au téléphone d’obtenir une certification de résistance aux chutes globale cinq étoiles de la part de SSG Switzerland.

Honor a également mis à l’épreuve les autres composants principaux du X9b. Par exemple, le bouton d’empreinte digitale et le bouton d’alimentation ont été soumis à un test rigoureux. Les deux ont survécu à 200 000 activations haut la main. De plus, le téléphone a une capacité de charge maximale de 70 kg.

Autonomie de batterie fiable

Sous le capot, le Honor X9b est équipé d’une grande batterie de 5800 mAh. Elle peut offrir jusqu’à 3 jours d’autonomie, 19 heures de lecture vidéo et 12 heures de fonctionnement lors de jeux en ligne.

Autre élément intéressant de la batterie du X9b, elle privilégie la longévité. Honor garantit un niveau de santé de la batterie supérieur à 80% après 1000 cycles de charge et de décharge. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de vous inquiéter de réparer la batterie peu de temps après avoir obtenu l’appareil.

Performances améliorées du Honor X9b

Le Honor X9b est équipé du chipset Snapdragon 6 Gen 1 de 4 nm. Il s’agit d’un SoC de gamme supérieure qui offre des performances fluides dans les jeux et les tâches nécessitant beaucoup de ressources. Honor a associé ce chipset à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et avec la fonctionnalité RAM Turbo, vous pouvez étendre la RAM à 20 Go. Notez toutefois que la RAM supplémentaire est virtuelle.

Avec MagicOS 7.2, le Honor X9b bénéficie d’une meilleure optimisation logicielle, ce qui améliore encore les performances.

Configuration de la caméra

Le Honor X9b est doté d’une configuration de caméra robuste à l’arrière. Elle se compose d’un appareil photo principal de 108 MP, qui peut prendre des clichés détaillés et offrir un zoom sans perte de 3x. Cet appareil photo principal est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 MP et d’une lentille macro de 2 MP. Et à l’avant, l’appareil dispose d’un appareil photo selfie de 16 MP.