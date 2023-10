Comment désactiver le lissage des mouvements sur un téléviseur TCL

Rencontrez-vous des problèmes de fluidité ou de lissage des mouvements sur votre téléviseur lorsque vous regardez des films ou des émissions ? Bien que vous ne sachiez pas ce que c’est, vous avez peut-être remarqué quelque chose d’étrange, c’est-à-dire que les images semblent plus fluides, et c’est à cause du lissage des mouvements. Chaque marque de téléviseur l’appelle différemment et TCL l’appelle Action Smoothing. Aujourd’hui, vous apprendrez ce qu’est cette fonctionnalité et comment désactiver le lissage des mouvements sur les téléviseurs TCL.

Qu’est-ce que le lissage des mouvements ?

Sur les téléviseurs TCL, le lissage des mouvements est une implémentation du lissage des mouvements, une fonctionnalité courante sur les téléviseurs haut de gamme. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque le lissage des mouvements est activé sur le téléviseur, il augmente artificiellement la fréquence d’images de la vidéo.

TCL affirme que cette fonctionnalité réduit le flou de mouvement, ce qui est vrai dans une certaine mesure car cela vous aide à voir plus facilement les objets en mouvement rapide, mais pour rendre les images plus fluides, elle ajoute un flou de mouvement aux images intermédiaires, ce qui rend les films et les émissions de télévision étranges.

À l’heure actuelle, la plupart des films, séries Web et diffusions sont tournés à 24 ou 30 images par seconde (ips ou Hz), ce qui est une norme et suffisant pour que l’œil les perçoive comme une vidéo fluide. Cependant, de nos jours, la plupart des téléviseurs et moniteurs sont livrés avec des écrans de 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz ou même 240 Hz. Mais les émissions sont toujours à 24 ou 30 ips, alors quel est l’intérêt des écrans de 60 Hz, 120 Hz ou 240 Hz si le contenu ne se met à jour qu’à moitié de cela ?

C’est là que le lissage des mouvements entre en jeu. Il résout ce problème en comparant une image avant et après pour trouver l’image intermédiaire entre elles.

Comment désactiver le lissage des mouvements sur un téléviseur TCL

Vous pouvez facilement désactiver cette fonctionnalité sur votre téléviseur TCL en accédant aux paramètres d’image avancés. Voici comment désactiver cette fonctionnalité :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton engrenage de la télécommande TCL.

Étape 2 : Accédez à Paramètres > Affichage & Son > Image et choisissez l’option Paramètres avancés.

Étape 3 : Accédez à Paramètres d’image avancés et choisissez Action Smoothing.

Étape 4 : Sélectionnez l’option Désactivé parmi les options disponibles pour désactiver cette fonctionnalité.

Comment désactiver le lissage des mouvements sur un téléviseur TCL Roku

Si vous possédez un téléviseur TCL Roku, vous devez sélectionner une entrée spécifique ou utiliser l’application pour accéder à la sélection complète des paramètres d’image. Suivez les étapes ci-dessous pour désactiver la fonctionnalité de lissage des mouvements sur votre appareil :

Étape 1 : Tout d’abord, ouvrez une entrée ou une application.

Étape 2 : Sur votre télécommande, appuyez sur la touche astérisque (*).

Étape 3 : Choisissez Paramètres d’image et recherchez la fonction de lissage des mouvements.

Étape 4 : Si vous ne parvenez pas à trouver l’option de lissage des mouvements, accédez à Paramètres avancés ou Paramètres d’image expert.

Questions fréquemment posées

Q. Puis-je désactiver le lissage des mouvements sur mon téléviseur intelligent TCL ?

Oui, vous pouvez désactiver le lissage des mouvements sur votre téléviseur intelligent TCL en suivant les étapes simples mentionnées dans l’article ci-dessus.

Q. Qu’est-ce que la fonctionnalité de lissage des mouvements de TCL ?

Le lissage des mouvements sur les téléviseurs TCL est une fonctionnalité qui réduit le flou de mouvement en augmentant artificiellement la fréquence d’images de la vidéo sur le téléviseur. La vidéo originale reste inchangée si la fonctionnalité est désactivée sur le téléviseur.

Q. Les téléviseurs TCL ont-ils un effet de style « soap opera » ?

Oui, les téléviseurs TCL ont un effet de style « soap opera », mais TCL l’appelle lissage des mouvements car chaque marque de téléviseur utilise son propre terme pour la fonctionnalité de lissage des mouvements.

Q. Le lissage des mouvements doit-il être activé ou désactivé ?

Le lissage des mouvements sur les téléviseurs TCL doit être activé si vous prévoyez de regarder une émission dont les scènes se déroulent lentement. Si ce n’est pas le cas, il devrait être désactivé dans des conditions idéales.

Voilà comment vous pouvez désactiver le lissage des mouvements sur votre téléviseur TCL. J’espère que l’article ci-dessus vous aide à le faire.

