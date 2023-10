Le futur mode de réparation Android gardera vos données en sécurité pendant les réparations

Peu importe la qualité de votre téléphone Android, il y a toujours une petite chance que vous ayez besoin de le réparer à un moment donné. Par exemple, votre téléphone peut nécessiter un remplacement de batterie à long terme. Et avec le mode de réparation Android à venir, ces sessions de réparation seront moins stressantes qu’actuellement.

Le problème est que votre téléphone contient beaucoup de données personnelles. Cela inclut vos informations bancaires, vos contacts, vos informations personnelles et de nombreuses autres données sensibles. Pendant les réparations, les techniciens peuvent avoir besoin de démarrer votre téléphone et de vérifier si le téléphone fonctionne correctement. À ce stade, vos données personnelles deviennent vulnérables. C’est fondamentalement ce que le mode de réparation Android abordera.

En savoir plus sur le mode de réparation à venir sur Android

Une des choses que vous pouvez faire pour protéger vos données personnelles pendant les réparations est de les effacer. Mais ce processus exige que vous sauvegardiez vos données au préalable, puis que vous récupériez les données sauvegardées après la réparation. En d’autres termes, à l’étape actuelle, envoyer des téléphones Android en réparation peut être très stressant.

Mais avec le mode de réparation, vous pouvez envoyer votre téléphone Android en réparation sans effacer les données qui y sont stockées. Le mode garantira que les techniciens du service ne pourront pas accéder à vos données personnelles et à vos applications pendant le processus de réparation. Mais ils auront la liberté de vérifier la fonctionnalité du système pour effectuer des diagnostics.

Comme l’explique Mishaal Rahman, le mode de réparation Android utilise le mécanisme des mises à jour du système dynamique. Cela permet aux smartphones Android de démarrer dans une image système générique (GSI). En d’autres termes, le mode simulera une instance fraîche du système d’exploitation, protégeant ainsi vos données personnelles.

L’entrée et la sortie du mode de réparation Android nécessiteront votre mot de passe de verrouillage. Cela signifie que les techniciens ne pourront pas accéder à vos données même après le redémarrage du téléphone. Et si tout cela vous semble familier, oui, c’est essentiellement le mode de maintenance que l’on trouve dans l’interface utilisateur One UI des téléphones Samsung. Mais le mode de réparation n’est pas exclusif aux téléphones Samsung.