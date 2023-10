Réparation des plantages des applications Google : Étapes faciles pour restaurer les performances de votre téléphone

Almost all the consumer phones in the market ship with built-in Google services. It’s also important to note that most of the third-party apps rely on Google app services. For example, Uber. So, it’s safe to say that experiencing Google apps crashing on Android can greatly impact your phone usage.

Presque tous les téléphones destinés aux consommateurs sur le marché sont fournis avec des services Google intégrés. Il est également important de noter que la plupart des applications tierces dépendent des services d’applications Google. Par exemple, Uber. Il est donc sûr de dire que le fait de constater des plantages des applications Google sur Android peut grandement affecter votre utilisation du téléphone.

Well, the good news is that you don’t need to do much when Google apps are crashing on your Android phone. There are a good number of easy fixes that you can quickly implement to get your phone up and running as it should. In this comprehensive guide, you’ll find information regarding all the ways to fix Google apps crashing on your Android phone.

Eh bien, la bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de faire grand-chose lorsque les applications Google plantent sur votre téléphone Android. Il existe de nombreuses solutions faciles que vous pouvez rapidement mettre en œuvre pour remettre votre téléphone en marche. Dans ce guide complet, vous trouverez des informations sur toutes les façons de résoudre les problèmes de plantage des applications Google sur votre téléphone Android.

Why Are My Google Apps Closing Automatically Android?

There can be a ton of reasons behind Google apps crashing automatically on Android phones. For example, it could be due to low storage space, inadequate RAM to handle all the app services, or a corrupt app installation.

Il peut y avoir une tonne de raisons derrière les plantages automatiques des applications Google sur les téléphones Android. Par exemple, cela pourrait être dû à un espace de stockage insuffisant, à une RAM insuffisante pour gérer tous les services de l’application ou à une installation corrompue de l’application.

Here, it’s important to note that Google apps work hand-in-hand with each other. That means if un or deux Google apps are crashing on Android, there’s a chance that most of the other apps will start to close automatically.

Il est important de noter ici que les applications Google fonctionnent de concert les unes avec les autres. Cela signifie que si une ou deux applications Google plantent sur Android, il y a des chances que la plupart des autres applications commencent à se fermer automatiquement.

What to Do When Google Apps Are Crashing Automatically

Regardless of the reason behind the Google apps crashing on your phone, there are some things that you can do to make them work normally again. They are:

Force Stop the Crashing App

Android apps are not known for being the most stable. After all, the Android market sees a dozen phone manufacturers releasing devices almost every month. All of this sheer number of devices makes it hard for developers to make their apps optimized for all devices.

Les applications Android ne sont pas réputées pour être les plus stables. Après tout, le marché Android voit une douzaine de fabricants de téléphones sortir des appareils presque chaque mois. Tous ces nombreux appareils rendent difficile pour les développeurs d’optimiser leurs applications pour tous les appareils.

Mais la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez arrêter de forcer les applications lorsque celles-ci ne fonctionnent pas comme elles le devraient. En gros, cette option ferme l’application et tous les services jusqu’à ce que vous décidiez de la relancer. Cela fait de cette méthode un bon moyen de résoudre rapidement les problèmes de plantage des applications Google sur Android.

Vous vous demandez quelles étapes vous devez suivre pour forcer l’arrêt des applications sur Android ? Jetez un coup d’œil ici :

Rendez-vous dans l’application Paramètres sur votre Android, puis accédez à Applications. Vous devriez pouvoir y voir toutes les applications installées sur votre téléphone. Sélectionnez l’application qui plante sur votre téléphone et recherchez le bouton « Forcer l’arrêt ». Appuyez sur le bouton « Forcer l’arrêt » et relancez l’application.

Redémarrez votre téléphone Android pour résoudre le problème de plantage des applications Google

Bien que cela puisse ne pas sembler évident, redémarrer les téléphones peut résoudre de nombreux problèmes. Et cela vaut également pour le problème de plantage des applications Google sur Android. Le redémarrage permet de fermer toutes les applications et services en cours d’exécution et de les réactiver lorsque le téléphone se rallume.

En gros, il s’agit d’arrêter de forcer les applications, puis de les rouvrir. Mais cette fois-ci, c’est votre téléphone qui effectue toutes ces tâches, pas vous.

Mettez à jour les applications problématiques

Les applications Google ont tendance à ne pas contenir de bugs majeurs. Mais il est toujours recommandé de garder les applications sur votre téléphone dans leur dernière version. Et la même chose est valable pour les applications de Google.

Pour vérifier si les applications Google sont dans leur dernière version, rendez-vous sur le Google Play Store et cliquez sur la section Gérer les applications et les appareils. Vérifiez ensuite si les applications en question sont mises à jour. Si ce n’est pas le cas, mettez-les à jour vers la dernière version.

Désinstaller les mises à jour bêta

Google Play Store permet aux développeurs d’applications de tester des versions bêta via une diffusion semi-publique. En gros, vous devez vous inscrire à la version bêta d’une application pour l’installer sur votre appareil. Et si vous avez des applications Google en version bêta, il est conseillé de revenir à la version stable lorsque elles plantent.

Pour désinstaller la version bêta des applications Google qui plantent sur Android, suivez ces étapes :

Maintenez appuyé sur l’application et cliquez sur l’option Informations sur l’application. Cliquez sur l’icône des trois points en haut à droite et sélectionnez Désinstaller les mises à jour. Appuyez sur le bouton OK et vérifiez si l’application fonctionne normalement.

Vider le cache et les données des applications Google qui plantent

Grâce à la mise en cache, les applications peuvent se lancer plus rapidement, car la plupart des données requises sont temporairement stockées en mémoire ou sur le stockage. Mais parfois, les applications stockent beaucoup de données inutiles, ce qui peut finir par les faire planter.

Donc, si vos applications Google plantent sur votre téléphone Android, vous devez vider les données mises en cache des applications. Pour vider le cache des applications, suivez ces étapes :

Maintenez appuyé sur l’application qui plante et cliquez sur Informations sur l’application Cliquez sur le bouton Stockage et sélectionnez l’option Effacer les données ou Effacer le cache Sélectionnez OK, puis relancez l’application

Alternativement, vous pouvez désinstaller l’application et la réinstaller, ce qui permettra de corriger les données corrompues.

Libérer de l’espace de stockage

Votre téléphone manque-t-il d’espace de stockage ? Dans ce cas, cela pourrait être la raison pour laquelle les applications Google plantent. Nous avons un guide complet à ce sujet que vous devriez consulter. Mais en résumé, vous devez accéder aux paramètres de stockage et libérer de l’espace.

Réinitialisez votre téléphone Android aux paramètres d’usine pour résoudre les problèmes de plantage des applications Google

Si tout le reste échoue, la dernière tentative pour résoudre le problème de plantage des applications Google sur Android serait de réinitialiser votre téléphone aux paramètres d’usine. Mais assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes, car la réinitialisation d’usine du périphérique effacera le stockage.