Quand commence la nouvelle saison de Fortnite? Voici tout ce que nous savons

Il ne reste que quelques semaines avant la fin de la saison 4 de Fortnite Chapitre 4 : le 3 novembre 2023 est prévu comme la date de fin de cette saison de Fortnite. Cependant, une des questions les plus fréquentes à ce stade de la saison reste en suspens : quand commence la nouvelle saison de Fortnite ? Dans cette actualité, nous rassemblons toutes les informations que nous connaissons sur la nouvelle saison du jeu, tant par le biais des annonces officielles que par les fuites et les données minières que nous avons réalisées nous-mêmes :

Comme on peut le voir dans l’onglet du Passe de combat depuis le début de la saison, la saison 4 de Fortnite Chapitre 4 se termine le vendredi 3 novembre 2023 à 7h00 CET. Cette date et cette heure correspondent aux horaires suivants dans différents territoires hispanophones :

Tenez compte du fait qu’il pourrait y avoir un retard ou une avance de dernière minute qui changerait la date et l’horaire, auquel cas Epic Games le clarifierait. Pour le moment, ce sont les informations officielles fournies par le jeu lui-même.

À l’heure actuelle, il n’y a pas d’informations de la part d’Epic Games, mais selon le dataminer populaire et réputé iFireMonkey, la nouvelle saison de Fortnite commencera le lundi 6 novembre 2023 à 10h00 CET. FireMonkey a un bon historique de prédictions correctes et couvre les nouveautés du jeu depuis plusieurs années.

All the Chapter 1 Returning News We’ve Seen so Far:

The time machine will lose control, causing a corruption which will rift the Chapter 4 map into the Chapter 1 map, information about how the mixed map will look is vague but from what was mentioned by different sources, think… pic.twitter.com/w2uDlPiMwf

— iFireMonkey (@iFireMonkey) October 10, 2023