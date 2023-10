Honor Play 8T lancé avec une batterie massive et Dimensity 6080

Honor a récemment dévoilé sa dernière création, le Honor Play 8T. Ce smartphone abordable offre des performances exceptionnelles grâce à sa batterie spacieuse et au puissant chipset Dimensity 6080, doté d’un processeur rapide de 2,4 GHz.

L’écran du téléphone est un généreux écran LCD de 6,8 pouces, proposant une résolution Full HD+ et un impressionnant taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est conçu pour briller avec une luminosité revendiquée allant jusqu’à 850 nits. Sous le capot, le processeur est segmenté en deux groupes de cœurs. Deux cœurs Cortex-A76 fonctionnent à une vitesse fulgurante de 2,4 GHz, tandis que les six autres cœurs Cortex-A55 gèrent les tâches à une vitesse respectable de 2,0 GHz.

Honor Play 8T est officiel : un chipset puissant et un écran époustouflant

En ce qui concerne la capture de moments, le Honor Play 8T ne déçoit pas. Son appareil photo arrière comprend un capteur principal de 50 MP avec une lentille f/1.8, accompagné d’un capteur de profondeur de 2 MP. La caméra selfie avant est disponible dans un trou perforé, équipée d’un capteur de 8 MP et d’une lentille f/2.4.

Ainsi, l’une des caractéristiques phares du téléphone est sa colossale batterie de 6 000 mAh, complétée par une charge rapide de 35W. Vous n’aurez pas à vous soucier de tomber en panne de batterie lors de vos aventures quotidiennes.

Le Honor Play 8T fonctionne sous Android 13, surmonté de MagicOS 7.2. Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons les haut-parleurs stéréo, une prise audio jack 3,5 mm, un emplacement pour carte micro SD pour un stockage extensible, ainsi qu’un scanner d’empreintes digitales intégré de manière transparente à la touche d’alimentation.

Honor propose le Play 8T en trois élégantes couleurs : Midnight Black, Jade Green et Streaming Silver. Les prix sont tout aussi attractifs, avec la version de 8/256 Go proposée au prix de CNY1 099 ($150/€142). Et l’option de 12/256 Go disponible pour CNY1 299 (moins de $170/€160). Vous pouvez déjà mettre la main sur cet impressionnant appareil. Les ventes ont commencé sur le site officiel de l’entreprise et chez les principaux revendeurs tiers en Chine.

En résumé, le Honor Play 8T offre un savoureux mélange de performances, d’esthétique et d’abordabilité, ce qui en réalité un excellent choix pour les amateurs de smartphones soucieux de leur budget.