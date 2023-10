Découvrez les fonctionnalités excitantes de One UI 6.0 pour les dispositifs Samsung

La prochaine itération de l’interface mobile personnalisée de Samsung est arrivée et s’appelle One UI 6.0. Bien que Samsung l’ait officiellement présenté lors de la conférence des développeurs de Samsung le 5 octobre, les versions « bêta » sont disponibles pour les tests depuis août. Cependant, la version finale tant attendue est imminente et est dotée d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour One UI 6.0, il est important de souligner que Samsung a dévoilé la version finale de One UI 5.0 fin octobre 2022. Par conséquent, il est raisonnable de penser que la nouvelle One UI, basée sur Android 14, approche et devrait couvrir une large gamme d’appareils, y compris les récents comme le Galaxy S23, le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy Z Fold 5 et le Z Flip 5. De plus, des modèles plus anciens tels que le Galaxy S21, le Galaxy S22, le Galaxy A52, A53, et d’autres devraient également être disponibles dans la mise à jour.

Maintenant, plongeons dans les nouveautés et les changements apportés par One UI 6.0.

One UI 6.0 : Améliorations de l’interface utilisateur, améliorations de la caméra et plus encore

One UI 6.0 tirera parti des nouvelles fonctionnalités introduites dans le système d’exploitation Android 14. Cependant, conformément à la tradition de Samsung depuis la création de One UI en 2018, qui a remplacé l’interface TouchWiz, Samsung apportera sa propre touche en introduisant des ajustements et des modifications uniques dans son dernier système, compatible à la fois avec les smartphones et les tablettes.

La prochaine One UI 6.0 peut ne pas présenter une apparence radicalement différente par rapport à la version actuelle One UI 5.1. Néanmoins, elle introduit de nombreux changements qui visent à améliorer l’expérience utilisateur dans plusieurs domaines clés. Ces améliorations incluent la fonctionnalité de la caméra, la configuration et la personnalisation des paramètres de l’appareil, ainsi qu’un nouveau design typographique.

Les principaux changements introduits par One UI 6.0 sur votre appareil Samsung Galaxy :

Améliorations du panneau des paramètres rapides : L’une des modifications les plus visibles de One UI 6.0 est la refonte du panneau des paramètres rapides. Vous pouvez désormais accéder facilement à un bouton de connexion WiFi dédié et à un bouton de connexion Bluetooth en faisant simplement glisser deux fois depuis le haut de l’écran. Au bas de l’écran, des raccourcis pour ajuster la luminosité de l’écran et activer le mode de confort des yeux sont disponibles. De plus, vous avez la possibilité de modifier la façon dont vous accédez au panneau en le configurant pour qu’il s’ouvre d’un simple glissement depuis le haut, tandis qu’un glissement vers le bas depuis le centre de l’écran permet d’accéder au panneau de notification.

Améliorations du panneau de notification : Le panneau de notification a subi d'importantes modifications. Les notifications apparaissent maintenant sous forme de cartes distinctes avec un nouveau design. Vous pouvez trier les notifications par priorité ou par heure de réception, et il y a une meilleure présentation des pochettes d'album lorsque vous écoutez de la musique sur votre appareil.

Améliorations de l'écran d'accueil : Dans One UI 6.0, le réarrangement des icônes sur votre écran d'accueil est plus convivial. Vous pouvez maintenant utiliser un doigt pour faire glisser une icône d'application et un deuxième doigt pour passer d'une page d'accueil à une autre, éliminant ainsi la nécessité de faire glisser l'icône jusqu'au bord de l'écran. Si vous utilisez la navigation par gestes sur le Galaxy Z Fold, vous pouvez masquer la barre des tâches. Il vous suffit de faire glisser vers le haut depuis le bas de l'écran pour la faire réapparaître.

Améliorations des paramètres : L'accès au menu des paramètres de la batterie est plus rapide dans One UI 6.0. Votre appareil se souviendra également de vos préférences pour activer le WiFi ou le Bluetooth lorsque vous activez le mode avion, garantissant que ces paramètres restent cohérents la prochaine fois que vous activez le mode avion.

Mises à jour de l’interface : One UI 6.0 introduit une nouvelle police système. Les fenêtres contextuelles peuvent rester ouvertes même lorsque vous passez d’une application en arrière-plan ou accédez au menu de multitâche. Samsung a également intégré un nouveau design pour les emojis du clavier.

Améliorations du partage de contenu : La dernière version de One UI vous permet de partager une capture d’écran d’une page web avec le lien de la page en même temps. Le système offre un aperçu plus détaillé du contenu avant de partager.

Améliorations du navigateur Internet de Samsung : Le navigateur de Samsung devient plus attrayant avec des fonctionnalités telles que la lecture de vidéos en arrière-plan, vous permettant de quitter le navigateur tout en écoutant une vidéo. La navigation par onglets est améliorée pour les écrans plus grands, comme les appareils Galaxy Z Fold et les tablettes.

Améliorations de la gestion des fichiers : L’application « Mes fichiers » suggère maintenant des moyens de libérer de l’espace de stockage, notamment la suppression de fichiers inutiles et la mise en évidence des applications qui consomment le plus d’espace. La copie de fichiers est également plus facile avec un processus à deux doigts. Vous pouvez sélectionner un fichier avec un doigt et le dossier de destination avec l’autre.

Améliorations du calendrier, de l’heure et des rappels : Le calendrier affiche de manière dynamique et rapide les événements et les tâches à venir. Un nouveau widget météo fournit plus d’informations météorologiques et des illustrations améliorées. Vous disposez de options supplémentaires pour créer des rappels, y compris la possibilité de joindre des photos lors de la définition des rappels.

Les améliorations apportées par One UI 6.0 aux fonctionnalités de photographie et de vidéo :

Améliorations de l’appareil photo :

Le design de l’application de l’appareil photo a été repensé pour une meilleure convivialité, et les boutons à l’écran sont maintenant plus conviviaux. Les lignes de la grille dans l’application de l’appareil photo incluent maintenant une ligne de nivellement pour aider les utilisateurs à prendre des photos et des vidéos de manière plus précise. De nouveaux widgets de caméra ont été ajoutés, permettant un accès rapide à divers modes de capture d’un simple toucher. Les utilisateurs plus avancés apprécieront les améliorations apportées aux modes Photo et « Pro », qui comprennent la possibilité d’ajuster rapidement la résolution des photos et de choisir parmi trois niveaux d’optimisation de la qualité des photos : minimum, moyen ou maximum, en fonction des préférences individuelles en matière de qualité d’image ou de vitesse de capture. One UI 6.0 introduit une option pour désactiver le geste qui bascule entre l’appareil photo arrière et frontal en faisant glisser l’écran vers le haut ou vers le bas, évitant ainsi les basculements accidentels de l’appareil photo.

Améliorations de la galerie :

La mise à jour de One UI permet des retouches rapides dans la vue détaillée d’une image ou d’une vidéo en faisant glisser l’écran vers le haut depuis le bas de l’écran lors de la visualisation d’une photo ou d’une vidéo. Vous pouvez maintenant enregistrer des images recadrées en tant qu’stickers et les utiliser dans d’autres photos ou vidéos.

Mises à jour de l’éditeur de photos :

Les outils d’édition de photos sont plus faciles d’accès. Les outils « Redresser » et « Perspective » ont été regroupés dans la section « Transformation ». De nouvelles options et styles de fond ont été ajoutés pour les ajouts de texte lors de l’édition de photos.

Nouvel éditeur vidéo – Studio :

One UI 6.0 introduit un tout nouvel éditeur vidéo, Studio, offrant des capacités de montage plus complexes et puissantes. Il s’agit d’une addition importante pour les utilisateurs de téléphones mobiles passionnés de montage vidéo.

Améliorations du lecteur vidéo :

Le lecteur vidéo dans One UI 6.0 s’améliore avec des commandes plus claires pour une meilleure expérience utilisateur. L’accès aux boutons pour ajuster la vitesse de lecture des vidéos a été rendu plus rapide et pratique.

Ces changements visent à offrir une expérience photographique et vidéo améliorée et plus conviviale sur les appareils Samsung équipés de One UI 6.0.