HyperOS sera-t-il basé sur Android?

Dans le paysage en constante évolution des systèmes d’exploitation mobile, Xiaomi s’apprête à présenter sa dernière création, HyperOS. HyperOS basé sur Android, le prochain MIUI 15, codé HyperOS, promet d’apporter une nouvelle vague d’innovation à l’expérience smartphone. Après quatre années de tests intensifs, Xiaomi se prépare à dévoiler cette interface Android de pointe avec le lancement du très attendu Xiaomi 14, prévu en octobre ou novembre.

HyperOS est-il basé sur Android ?

L’un des aspects les plus importants de MIUI 15, ou HyperOS, est son architecture basée sur Android. Xiaomi est passé à HyperOS Android Skin, qui fera passer MIUI, basé sur Android depuis des années, à un niveau supérieur. Tous les tests ont été réalisés sur Android, et selon les informations que nous avons obtenues, il s’agira d’une interface Android basée sur Android, très similaire à MIUI.

Évolution de MIUI

MIUI, l’interface utilisateur de Xiaomi pour ses appareils basés sur Android, a subi une série de transformations au fil des ans. Avec MIUI 15, Xiaomi vise à repousser les limites de l’expérience utilisateur en combinant la familiarité d’Android avec l’innovation et la personnalisation pour lesquelles MIUI est connu. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une intégration transparente des fonctionnalités phares de Xiaomi dans le cadre d’Android, offrant un mélange harmonieux de performance et de fonctionnalités.

De plus, MIUI a été connu comme un très mauvais système d’exploitation parmi les utilisateurs en raison des bugs qu’il a eu pendant des années. Maintenant, avec HyperOS, ce problème sera éliminé. Si quelque chose a une mauvaise réputation, vous pouvez changer le nom de la même chose et le publier à nouveau.

Tests et développement

Le parcours de développement de HyperOS s’étend sur quatre ans, au cours desquels Xiaomi a réalisé des tests rigoureux pour garantir une expérience stable et riche en fonctionnalités. La décision de baser le système d’exploitation sur Android est le résultat d’une réflexion minutieuse sur les préférences des utilisateurs, les tendances du marché et le désir de fournir une plateforme à la fois fiable et adaptable aux besoins divers des utilisateurs.

Lancement du Xiaomi 14

La présentation officielle de HyperOS se fera avec le lancement des smartphones de la série Xiaomi 14. Cet appareil est censé mettre en valeur tout le potentiel de HyperOS basé sur Android, mettant en évidence la synergie entre le matériel et le logiciel. Le calendrier d’octobre-novembre pour le lancement ajoute à l’excitation, car les amateurs de Xiaomi attendent avec impatience le prochain chapitre du parcours technologique de l’entreprise.

Alors que Xiaomi se prépare à présenter HyperOS, la communauté Android et les utilisateurs de Xiaomi sont impatients de voir la concrétisation de quatre années de développement et de tests. En choisissant Android comme base de leur dernier système d’exploitation, Xiaomi montre son engagement à offrir aux utilisateurs une expérience familière mais améliorée. Avec le lancement imminent du Xiaomi 14, le monde de la technologie attend la révélation de HyperOS et la promesse d’une nouvelle ère de l’innovation mobile.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :