Xiaomi dévoile HyperOS : Le futur de MIUI

Xiaomi a officiellement annoncé le successeur de son interface utilisateur actuelle, MIUI, avec l’introduction de Xiaomi HyperOS, mettant ainsi fin aux rumeurs.

Des rapports parlaient d’un nouveau système d’exploitation appelé MiOS. Et récemment, Xiaomi a déposé des marques pour ‘Xiaomi Pengpai’ et ‘Xiaomi Hyper’. Fait intéressant, alors qu’il est appelé HyperOS en anglais, la traduction chinoise le nomme ThePaper OS.

De MIUI à HyperOS : la mise à niveau du système d’exploitation de Xiaomi

Ainsi, dans un développement passionnant, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé que la prochaine série Xiaomi 14 sera la première à proposer ce nouveau système d’exploitation. La production est déjà en cours, marque une étape importante dans les projets de l’entreprise. De plus, Lei Jun a déclaré que HyperOS remplacerait progressivement MIUI dans les anciens appareils qui l’utilisent actuellement.

De plus, un aspect intriguant est de savoir si Xiaomi se dirige vers un système d’exploitation basé sur une version d’Android avec HyperOS, similaire à ColorOS, OxygenOS, OneUI et Funtouch OS, qui mettent à jour leur logiciel chaque année tout en conservant la dernière version d’Android comme base. Certains rapports suggèrent que Xiaomi pourrait s’inspirer de Harmony OS de HUAWEI en adoptant l’utilisation d’AOSP et d’un micro Core.

De plus, l’excitation grandit alors que nous attendons d’en savoir plus sur HyperOS dans les semaines à venir. De plus, on s’attend à ce que Xiaomi dévoile ce nouveau système d’exploitation novateur aux côtés de la série Xiaomi 14. Sa présentation est prévue pour novembre. À mesure que la date de lancement approche, les passionnés de technologie sont impatients de voir comment HyperOS façonnera l’expérience future des smartphones et des tablettes de Xiaomi.

Ainsi, le choix de Xiaomi d’introduire HyperOS marque une étape stratégique dans une industrie des smartphones très compétitive. En développant son système d’exploitation propriétaire, Xiaomi vise à exercer un plus grand contrôle sur l’expérience utilisateur. En améliorant la sécurité et les fonctionnalités de ses appareils. Ce changement s’inscrit dans l’engagement de Xiaomi envers l’innovation et l’expansion continue de son écosystème d’appareils intelligents interconnectés. Garantissant un mode de vie numérique fluide et harmonieux pour ses utilisateurs. Alors que le paysage technologique continue d’évoluer, HyperOS représente un bond en avant passionnant pour Xiaomi, préparant le terrain pour une nouvelle évolution dans la technologie des smartphones et des tablettes.

