Gravure Laser Swiitol C18 Pro 18W et C24 Pro 24W: Un pas en avant pour l’art de la gravure

Invitant la créativité à s’entrelacer avec les hautes technologies, Swiitol lance deux machines de gravure laser innovantes sur le marché : la Swiitol C18 Pro 18W et la Swiitol C24 Pro 24W. Ces machines représentent la dernière avancée de cette marque dynamique, reconnaissant la gravure laser non seulement comme un outil industriel mais aussi comme une opportunité d’expression artistique. Sans jamais perdre de vue la facilité d’utilisation, Swiitol continue de repousser les limites de ce que la technologie peut offrir aux artistes, aux créateurs et aux fabricants d’aujourd’hui.

Swiitol C18 Pro 18W

La Swiitol C18 Pro 18W est une machine de gravure laser « Do It Yourself », ce qui signifie « Fais-le toi-même ». Elle est conçue pour une utilisation à la fois professionnelle et privée. La qualité de la gravure de la C18 Pro 18W est comparable à celle d’une machine de gravure au laser CO₂ de 90W.

Son large espace de gravure de 400x400mm, associé à une puissance laser de 90W et une puissance de sortie optique de 15-18W, en fait une machine polyvalente capable de traiter une grande variété de matériaux.

Sa nouvelle source lumineuse à longue focale de 50mm offre une capacité de coupe précise, améliorant non seulement l’efficacité de la coupe, mais aussi sa qualité et sa précision.

Le secteur de la mise au point ultra-fine du laser est réduit à 0.08*0.08mm, offrant une précision impressionnante pour couper des matériaux aussi variés que le bois de balsa, le bois de Paulownia et l’acrylique noir épais.

Swiitol C24 Pro 24W

La Swiitol C24 Pro 24W, est une version plus puissante, avec une puissance laser de 120W et une puissance de sortie optique de 20-24W, offrant une performance de gravure plus élevée. De plus, sa focus ultra-fine du laser est de 0.08*0.1mm.

Comme la C18 Pro 18W, la C24 Pro 24W utilise une source lumineuse à longue focale de 50mm et a une capacité de coupe exceptionnelle. Son domaine d’application est large, couvrant une grande variété de matériaux avec précision et efficacité.

De belles innovations

Ces deux nouvelles machines de gravure laser de Swiitol introduisent plusieurs innovations. L’une d’elles est la technologie de couplage de points de compression double améliorée, qui réduit la zone de focus laser à un domaine ultra-fine de 0.080.08mm (C18 Pro 18W) et 0.080.1mm (C24 Pro 24W).

Ces deux machines ont une vitesse de gravure élevée allant jusqu’à 30000mm/min, ce qui représente le double de la vitesse habituelle, avec une vitesse optimale de 24000mm/min.

Elles introduisent également une nouvelle structure utilisant un rail de glissement linéaire et un design de chaîne tank, pour améliorer la précision structurelle et optimiser la disposition du faisceau de câbles. Cette conception réduit le bruit et les vibrations de la machine, tout en améliorant l’exactitude et la stabilité du produit.

Protection et sécurité

En termes de sécurité, la nouvelle conception de la protection oculaire par filtre de Swiitol est également notable. Le protecteur panoramique filtre 97% du rayonnement ultraviolet, protégeant ainsi efficacement les yeux de l’utilisateur. Cette fonctionnalité élimine également le besoin de lunettes de protection, réduisant les coûts additionnels et l’inconfort lié à leur port.

Contrôle et Compatibilité

Toutes deux équipées d’un contrôle par carte mère 32 bits, les machines de gravure laser Swiitol peuvent gérer plus d’unités de flux, traiter les données plus rapidement et améliorer l’efficacité du travail. Leurs larges compatibilités avec divers logiciels de gravure matures comme LaserGRBL et LightBurn, et leur support pour les systèmes d’exploitation de Win XP à Win 10 et le système Mac (LightBurn), les rendent largement accessibles à une variété d’utilisateurs.

Contrôle par Application Mobile

Avec leur contrôle par APP de deuxième génération, l’utilisation de ces machines de gravure est facile et commode. L’APP inclut une bibliothèque de matériaux de modèles de coupe, des fonctions de conception riches et un contrôle de connexion stable. Cela permet aux utilisateurs d’opérer la machine de découpe laser plus commodément, améliorant ainsi l’efficacité du travail et la qualité de la découpe.

Palette de Couleurs

De plus, intégrées avec une palette de couleurs de 256 bits, ces deux machines ont la capacité de graver ou de découper plus de 1000 matériaux différents, comme le bois, l’acier, le cuir, l’acrylique, le tissu, etc. Par ailleurs, elles peuvent graver 256 couleurs différentes sur l’acier inoxydable, offrant ainsi une large gamme d’options pour les créations artistiques.

Prix et promotion

Repoussant les frontières de ce qu’il est possible de faire avec la gravure laser, les machines de gravure laser Swiitol C18 Pro 18W et Swiitol C24 Pro 24W apportent à leurs utilisateurs une plus grande puissance, une précision inégalée, une compatibilité étendue, et une plus grande facilité d’utilisation. Ce sont des machines idéales pour tout utilisateur, que vous soyez un professionnel qui a besoin d’un travail de haute précision ou un amateur qui souhaite montrer sa créativité.

Si vous êtes intéressé par l’une des ces deux machine de gravure, vous êtes au bon moment au bon endroit ! Ces deux modèle bénéficient d’une jolie promotion à l’occasion de leur lancement.

La C18 Pro 18W est proposée à 485,63 € au lieu de 570,05 € :

➡️ Voir l’offre Graveur Laser Swiitol C18 Pro 18W

La C24 Pro 24W est quant à elle proposé à 629,52 € au lieu de 778,17€ :

➡️ Voir l’offre Graveur Laser Swiitol C24 Pro 24W

La livraison est effectuée depuis un entrepôt européen (pas de taxes supplémentaires) et le délai d’expédition est de 3 à 5 jours ouvrables.

L’Histoire de Swiitol

Swiitol a été créée avec pour objectif d’encourager les gens à exploiter leur créativité. La société a réussi à combiner la technologie et l’art depuis ses débuts, en mettant en avant l’utilisateur. Elle est passée d’une petite start-up à une marque bien établie.

Swiitol travaille actuellement sur des solutions de gravure basées sur l’intelligence artificielle pour ouvrir de nouvelles perspectives créatives. Les modèles de Swiitol, comme la C18 Pro 18W ou la C24 Pro 24W, sont conçus pour être conviviaux et favoriser la créativité.