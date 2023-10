GSMA : La moitié de la population mondiale possède déjà un smartphone

Les smartphones sont devenus une partie intégrante de notre vie quotidienne. Selon un nouveau rapport de la GSMA, plus de la moitié (54%) de la population mondiale possède désormais un smartphone. Cela représente environ 4,3 milliards de personnes, affirme le rapport. Le rapport prend en compte le nombre de propriétaires de téléphones mobiles à la fin de 2022. Il s’agit d’une étape importante pour l’industrie mobile. Cela met en évidence l’importance croissante de la technologie mobile dans nos vies. De plus, le rapport indique également que 57% de la population mondiale (4,6 milliards de personnes) utilise activement l’Internet mobile.

Utilisateurs d’Internet mobile

En ce qui concerne les utilisateurs d’Internet, près de 4 milliards de personnes accèdent à l’Internet via des smartphones. Cela représente environ 49% de la population mondiale. Cependant, il y a actuellement environ 600 millions de personnes dans le monde qui comptent sur les téléphones basiques. Cela représente environ 8% de la population mondiale. De plus, il y a 350 millions de propriétaires de smartphones qui choisissent de ne pas utiliser l’Internet mobile. À la fin de 2022, 69% des smartphones utilisés par les utilisateurs d’Internet mobile prennent en charge la 4G, 17% prennent en charge la 5G et 14% sont limités à la 3G.

Bien que la base d’utilisateurs d’Internet mobile ait progressé régulièrement, le taux de croissance associé a ralenti en 2022. En 2022, seulement 200 millions de nouveaux utilisateurs ont été enregistrés selon la GSMA. C’est moins que les 300 millions de nouveaux utilisateurs enregistrés en 2021 et 2020.

La plupart de la croissance provient des pays à faible et moyen revenu. Dans les pays les moins développés, près de 30 millions de personnes auront accès à Internet mobile en 2022. Cela signifie qu’un quart de la population des pays à faible et moyen revenu est déjà connecté à Internet.

Il est intéressant de noter que 5% de la population mondiale n’a toujours pas accès à la large bande. Cela touche près de 400 millions de personnes. La GSMA estime que ces « lacunes » existent principalement dans les zones rurales, pauvres et faiblement peuplées. De plus, la GSMA indique que 3,4 milliards de personnes dans le monde ne sont pas connectées à Internet. Cependant, près de 90% d’entre elles vivent dans des zones disposant d’Internet actif mais n’ont « jamais utilisé le service ». Dans cet article, nous explorerons la GSMA et son rôle dans l’industrie mobile, ainsi que les conclusions du dernier rapport.

Qu’est-ce que la GSMA ?

La GSMA (Groupe Spéciale Mobile Association) est un organisme professionnel qui représente les intérêts des opérateurs de réseaux mobiles du monde entier. Fondée en 1987, son siège se trouve à Londres, au Royaume-Unis. La mission de la GSMA est de promouvoir la croissance et le développement de l’industrie mobile, et elle le fait en offrant une plateforme de collaboration et de partage des meilleures pratiques aux opérateurs de réseaux mobiles. La GSMA mène également des recherches et des analyses sur l’industrie mobile et publie des rapports sur divers sujets liés à la technologie mobile.

Le rapport sur l’économie mobile

Le rapport sur l’économie mobile est l’un des rapports les plus complets publiés par la GSMA. Il donne un aperçu de l’état de l’industrie mobile dans le monde entier. Il contient également une gamme de données technologiques, socio-économiques et financières, y compris des prévisions jusqu’en 2030. Le rapport est produit par GSMA Intelligence, le département de recherche de la GSMA. Il est publié chaque année lors du MWC Barcelona, le plus grand événement de l’industrie mobile au monde.

La dernière édition du rapport révèle qu’il y a maintenant 5,9 milliards d’abonnés mobiles uniques dans le monde. Cela équivaut à 76% de la population mondiale. Le rapport met également en évidence les principales statistiques suivantes :

Le nombre de connexions 5G devrait atteindre 5 milliards d’ici 2030.

La région Asie-Pacifique est le plus grand marché mobile, avec plus de 2,8 milliards d’abonnés mobiles uniques.

L’industrie mobile est un contributeur important à l’économie mondiale, générant 4,9 billions de dollars de valeur économique en 2020.

Le rapport sur l’écart numérique entre les sexes

Le rapport sur l’écart numérique entre les sexes est un autre rapport important publié par la GSMA. Il met l’accent sur l’écart entre les sexes en ce qui concerne la possession de téléphones mobiles et l’utilisation d’Internet mobile dans les pays à faible et moyen revenu. La dernière édition du rapport révèle que les femmes ont toujours 7% de moins de chances que les hommes de posséder un téléphone mobile. De plus, elles sont 16% moins susceptibles d’utiliser Internet mobile. Le rapport met également en évidence les principales conclusions suivantes :

Les smartphones sont essentiels pour réduire l’écart entre les sexes en matière d’utilisation d’Internet mobile. Une fois que les femmes possèdent un smartphone, leur connaissance et leur utilisation d’Internet mobile sont presque équivalentes à celles des hommes.

L’écart entre les sexes en matière de possession de smartphones s’est creusé, passant de 16% en 2020 à 18% en 2021, reflétant le ralentissement des progrès pour combler l’écart entre les sexes en matière d’Internet mobile.

Pour combler l’écart numérique entre les sexes, il est nécessaire de se concentrer sur l’amélioration de l’accessibilité financière des téléphones mobiles, de l’alphabétisation et des compétences numériques.

Notre avis

La GSMA est une organisation essentielle dans l’industrie mobile et ses rapports fournissent des informations précieuses sur l’état de l’industrie dans le monde entier. Le dernier rapport révèle que plus de la moitié de la population mondiale possède désormais un smartphone, ce qui est une étape importante pour l’industrie mobile. Cependant, le rapport sur l’écart numérique entre les sexes met en évidence qu’il reste du travail à faire pour combler l’écart entre les sexes en ce qui concerne la possession de téléphones mobiles et l’utilisation d’Internet mobile dans les pays à faible et moyen revenu. Les recherches et analyses de la GSMA continueront de jouer un rôle crucial dans l’orientation de l’avenir de l’industrie mobile et en veillant à ce que la technologie mobile soit accessible à tous.

