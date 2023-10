Google Pixel 8 dispose-t-il de la recharge sans fil

Google a récemment rafraîchi sa gamme de téléphones phares Pixel. Les deux nouveaux ajouts sont le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Cette année, Google a amélioré de nombreux aspects de ses téléphones Pixel, des changements de design à l’introduction de nouveaux modèles de langage d’IA. Mais qu’en est-il des autres changements ? Le Pixel 8 a-t-il la charge sans fil ? Vous trouverez votre réponse ici.

Personne n’aime les fils partout et donc la plupart des utilisateurs préfèrent la charge sans fil pour garder le bureau propre, ce qui aide également à se concentrer sur le travail. Il y a de nombreux autres avantages de la charge sans fil. Les chargeurs sans fil sont chers, mais en raison d’une forte concurrence, ils entrent dans le budget.

Alors que chaque fabricant ajoute un support de charge beaucoup plus rapide à leurs téléphones, les géants de la technologie comme Apple, Google et Samsung prennent encore leur temps et n’offrent maintenant que des vitesses de charge moyennes. Mais en ce qui concerne la charge sans fil, ils ne sont pas si loin derrière. Tous les modèles ne prennent pas en charge la charge sans fil. Qu’en est-il de la série Pixel 8 ? Découvrons-le.

Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sont-ils dotés de la charge sans fil ?

Oui, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sont tous deux équipés d’une prise en charge de la charge sans fil. En plus de la charge sans fil normale, les deux téléphones prennent également en charge la charge sans fil inversée. Cela signifie que vous pouvez charger votre Pixel 8 et votre Pixel 8 Pro si vous avez une station de charge sans fil ou même un autre téléphone prenant en charge la charge sans fil inversée.

Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sont tous deux des téléphones haut de gamme et tous les téléphones haut de gamme de nos jours sont dotés de la prise en charge de la charge sans fil. Mais leur puissance/vitesse de charge est différente.

Chargeur sans fil pour Pixel

Désormais que j’ai souligné la puissance de charge, vous devez être curieux des performances de charge sans fil pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Vous les trouverez ci-dessous.

Vitesse de charge sans fil du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro

Malgré les plaintes concernant la vitesse de charge par câble, Google a fait du bon travail dans le domaine de la charge sans fil. Voici les chiffres :

Le Pixel 8 prend en charge une charge sans fil de 18 W. Alors que le Pixel 8 Pro prend en charge une charge sans fil de 23 W. Attendez, il y a un hic. Ces chiffres sont avec le Google Pixel Stand (2e génération).

Avec des chargeurs sans fil tiers certifiés Qi, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ne prennent en charge qu’une charge sans fil de 12 W.

La charge sans fil est plus lente que la charge par câble pour de nombreuses raisons. Une raison courante est qu’elle génère plus de chaleur que la charge par câble, ce qui peut être nocif pour la batterie ainsi que pour les téléphones.

La charge sans fil inversée est encore plus lente, à moins de 5 W. De plus, elle détériore la santé de la batterie beaucoup plus rapidement que la charge par câble et la charge sans fil. Évitez donc d’utiliser la charge inversée à moins que ce ne soit nécessaire.

Quelle est la meilleure charge : par câble ou sans fil ?

Bien sûr, la charge par câble est meilleure que la charge sans fil principalement pour deux raisons. La charge par câble est plus rapide que la charge sans fil et elle est meilleure pour une utilisation prolongée de la batterie. Avec la charge sans fil, la santé de la batterie diminue plus rapidement.

