Microsoft LinkedIn supprime 668 emplois dans les domaines de l’ingénierie, des talents et de la finance

LinkedIn de Microsoft a annoncé qu’il licencierait 668 employés de ses équipes d’ingénierie, de talent et de finance lors du second round de suppressions d’emplois de cette année. Les coupes touchent plus de 3% des effectifs de LinkedIn, soit plus de 20 000 personnes. La société a déclaré qu’elle resterait engagée à apporter un support complet aux employés affectés pendant la transition.

Raisons des licenciements

Microsoft a cité un ralentissement des embauches ainsi qu’une baisse des dépenses publicitaires comme des obstacles pour LinkedIn, bien que celui-ci continue d’ajouter de nouveaux membres à sa communauté de 950 millions. LinkedIn gagne de l’argent grâce aux ventes publicitaires et en facturant des abonnements aux professionnels du recrutement et des ventes qui utilisent le réseau pour trouver des candidats à des postes. Au quatrième trimestre de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires de LinkedIn a augmenté de 5% par rapport à l’année précédente, contre 10% au trimestre précédent.

Réponse de LinkedIn

« Les changements de personnel sont une partie difficile mais nécessaire et régulière de la gestion de notre entreprise », a déclaré LinkedIn dans un communiqué. « Alors que nous adaptons nos structures organisationnelles et rationalisons nos prises de décision, nous continuons à investir dans nos priorités stratégiques pour l’avenir et à nous assurer que nous continuons à apporter de la valeur à nos membres et à nos clients », a ajouté l’entreprise. LinkedIn continue de croître et a déclaré que son chiffre d’affaires annuel avait dépassé pour la première fois les 15 milliards de dollars au cours de l’exercice fiscal qui s’est terminé en juin.

Impact sur l’industrie technologique

Selon le cabinet d’emploi Challenger, Gray & Christmas, le secteur technologique a licencié 141 516 employés au cours du premier semestre de l’année. Cela représente une augmentation considérable par rapport à environ 6 000 personnes il y a un an. Les licenciements dans l’industrie technologique cette année ont touché presque toutes les grandes entreprises, dont Google, Amazon, Yahoo, Meta et Zoom.

LinkedIn est positionné comme un site de réseautage social professionnel sur Internet et gagne de l’argent en vendant des annonces. Il facture également des frais aux professionnels du recrutement et des ventes qui utilisent le réseau pour trouver des candidats adaptés. En mai dernier, l’entreprise a procédé à une série de licenciements. À l’époque, elle avait décidé de supprimer 716 postes dans ses équipes de vente, d’exploitation et de support. La raison de ces licenciements était de rationaliser ses opérations et d’éliminer les niveaux hiérarchiques afin de prendre des décisions plus rapidement.

Derniers mots

LinkedIn de Microsoft a annoncé qu’il licencierait 668 employés de ses équipes d’ingénierie, de talent et de finance. Il s’agit du second round de suppressions d’emplois de cette année. Les raisons de ces licenciements incluent un ralentissement des embauches et une baisse des dépenses publicitaires. LinkedIn a répondu en déclarant que les changements de personnel sont une partie nécessaire de la gestion de leur entreprise. Il a déclaré qu’il continuerait à investir dans ses priorités stratégiques pour son avenir. Les licenciements s’inscrivent dans une tendance plus large de suppressions d’emplois dans l’industrie technologique. Il y a eu une forte augmentation des licenciements cette année.

