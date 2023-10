TikTok fait appel de l’amende de 345 millions d’euros de l’UE pour violation de la vie privée des adolescents

TikTok, l’application populaire de médias sociaux d’origine chinoise, a été condamnée à une amende de 345 millions d’euros pour violation de la vie privée des adolescents en Europe. La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a constaté que TikTok n’avait pas protégé les données personnelles des adolescents en rendant leurs comptes accessibles au public par défaut. Elle a également constaté que l’application n’avait pas fait suffisamment pour lutter contre les risques auxquels pourraient être confrontés juste un peu plus de 13 utilisateurs de son application.

La DPC a infligé une amende à TikTok en septembre de cette année car des mineurs auraient pu être exposés à un contenu risqué. L’enquête portait sur la période de cinq mois allant de juillet 2020 au 31 décembre 2020. Elle a conclu que le traitement des données par TikTok pendant cette période violait les dispositions du règlement général sur la protection des données concernant les enfants âgés de 13 à 17 ans.

Le régulateur irlandais des données est responsable de toutes les enquêtes sur TikTok en vertu du règlement général sur la protection des données. Cela s’explique par le fait que l’entreprise a actuellement une base de l’UE à Dublin. Cependant, étant donné que les infractions présumées sont de portée européenne, le Comité européen de protection des données doit approuver la décision finale.

Détails de l’amende

L’amende de 345 millions d’euros est la plus grande amende pour atteinte à la vie privée jamais imposée à TikTok et la cinquième plus grande amende infligée à une entreprise technologique en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD). La DPC a constaté que TikTok avait enfreint le RGPD en plaçant les comptes des utilisateurs mineurs en mode public par défaut, en ne fournissant pas d’informations transparentes aux utilisateurs mineurs, en permettant à un adulte accédant au compte d’un enfant avec l’option « pairage familial » d’activer les messages directs pour les plus de 16 ans et en ne tenant pas suffisamment compte des risques auxquels les moins de 13 ans pourraient être exposés sur la plateforme lorsqu’ils sont en mode public. La DPC a ordonné à TikTok de mettre ses mécanismes de traitement en conformité dans un délai de trois mois.

Réponse de TikTok

TikTok a déclaré qu’il se conformera à l’ordonnance visant à modifier des conceptions trompeuses. Il le fera en étendant ces paramètres de confidentialité par défaut aux comptes des nouveaux utilisateurs. Cela concerne principalement les utilisateurs âgés de 16 à 17 ans plus tard en septembre. Il apportera également des modifications à la pop-up que les jeunes utilisateurs reçoivent lorsqu’ils publient leur première vidéo. Ces modifications seront déployées dans les trois prochains mois. TikTok a ajouté que les tests de la DPC portaient sur des fonctionnalités et des paramètres qui étaient en place il y a trois ans. L’entreprise a déclaré avoir depuis apporté des modifications pour résoudre les problèmes soulevés par l’enquête. La société a également confirmé qu’elle a fait appel de l’amende auprès de la Cour générale de l’UE.

Dernières paroles

L’amende de 345 millions d’euros infligée à TikTok pour violation de la vie privée des adolescents en Europe est un développement majeur dans le débat en cours sur la vie privée en ligne et la réglementation. L’amende rappelle que les entreprises doivent prendre des mesures pour protéger les données personnelles de leurs utilisateurs. La réponse de TikTok à l’amende montre qu’elle prend des mesures pour remédier aux problèmes soulevés par la DPC. Cependant, l’entreprise fait également appel de l’amende auprès de la Cour générale de l’UE.

Actualité mobile et vidéo du moment