LEGO 2K Drive est-il un jeu multijoueur local en écran partagé ?

LEGO 2K Drive est un excellent jeu. Avec tant de choses à explorer, à participer et même à aller écraser tout ce qui est fait de LEGO. Il s’agit d’un jeu de course de kart amusant qui peut être apprécié au maximum avec vos amis. Désormais, nous savons que le jeu prend en charge le Crossplay. Mais le jeu prend-il en charge le mode écran partagé local ? Voyons.

Le gameplay en écran partagé est important car les joueurs ont la possibilité de jouer ensemble sur le même appareil et c’est plus amusant que de jouer avec des amis en ligne car vous ne pouvez pas arracher la manette à votre adversaire en jouant en ligne. Je parie que tout le monde le fait quand il est sur le point de perdre. C’est assez amusant.

LEGO 2K Drive a-t-il un mode écran partagé ?

Oui, LEGO 2K Drive a bel et bien un mode écran partagé. Et il est disponible sur toutes les plateformes où vous pouvez jouer à Lego 2K Drive. Ce mode écran partagé multijoueur vous permet, ainsi qu’à un autre ami, d’explorer Bricklandia et même de terminer toutes les missions de l’histoire. LEGO 2K Drive ne prend pas en charge le mode écran partagé à quatre joueurs, il ne prend en charge que deux joueurs en mode écran partagé.

Le mode écran partagé local existe depuis longtemps. L’un des jeux les plus populaires qui propose ce mode est Halo. Avec le mode écran partagé activé, vous pouvez vous affronter en utilisant le même appareil mais en connectant simplement une autre manette à l’appareil.

Comme vous le savez, il n’autorise pas plus de deux joueurs en mode écran partagé, si vous voulez jouer avec plus d’un ami, vous devrez opter pour le mode multijoueur coopératif où vous et 5 autres amis pourrez jouer ensemble sur un seul serveur.

Comment activer le mode écran partagé dans LEGO 2K Drive

Activer le mode écran partagé local dans LEGO 2K Drive est simple et facile. Il vous suffit de suivre ces étapes pour activer le mode écran partagé local.

Connectez la deuxième manette à votre PC ou à votre console. Désormais, appuyez sur le bouton Options/Menu de la manette nouvellement connectée. Le jeu détectera automatiquement qu’il y a deux joueurs et affichera immédiatement le mode écran partagé sur vos écrans.

Cela met fin aux doutes sur le fait que LEGO 2K Drive prend en charge le mode écran partagé ou non. Puisqu’il y a un jeu en écran partagé, vous pouvez profiter de courses dans différents événements avec votre ami. Cependant, la déception est que le jeu n’a pas le mode écran partagé à quatre joueurs comme Mario Kart 8. Les développeurs ajouteront-ils le mode écran partagé à quatre joueurs au jeu ? Seul le temps nous le dira si cela se produit un jour. Mais pour l’instant, vous et un autre ami pouvez profiter de LEGO 2K Drive via le mode écran partagé local.

