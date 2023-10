Le prix et la date de vente en Inde de OnePlus ont été révélés.

OnePlus se prépare à faire son entrée sur le marché des smartphones pliables. La société présentera le OnePlus Open au monde entier le 19 octobre. Les caractéristiques du téléphone ne sont plus un secret, il ne reste donc plus rien à imaginer sauf le prix. Cependant, les consommateurs en Inde seront heureux de savoir que les détails sur les prix et la vente ont été révélés quelques jours avant le lancement du smartphone pliable. Dans cet article, vous découvrirez tous les détails.

OnePlus Open – Détails du lancement en Inde révélés

Alors que le OnePlus Open fera ses débuts officiels le 19 octobre, il faudra encore quelques jours avant qu’il n’arrive dans les stores en Inde. Selon le célèbre initié Abishek Yadav, le téléphone sera lancé le 27 octobre avec un prix de 139 999 INR (~1 680 $). C’est certainement une offre premium, mais ce n’est pas une énorme surprise car les smartphones pliables impliquent une technologie complexe et plus coûteuse. Il faudra encore un certain temps avant que ce type d’appareil ne soit accessible à un large public à des prix meilleurs. Cependant, si vous êtes un fan inconditionnel de ce segment et que l’argent n’est pas un problème, alors le OnePlus Open deviendra bientôt une nouvelle option intéressante.

Le prix correspond à celui qui a fuité pour l’Europe. En Allemagne, par exemple, le OnePlus Open est annoncé avec un prix de 1 699 $. Le téléphone sera lancé avec seulement deux options de couleur en Europe – Faux Leather et Glass Back Green. Cependant, en ce qui concerne l’Inde, il y aura également des options de couleur Vert et Or. Bien sûr, OnePlus proposera également les options de couleur noire typiques, qui sont le choix principal de nombreux utilisateurs.

Caractéristiques du OnePlus Open

En termes de caractéristiques, le OnePlus Open sera un appareil attrayant dans le segment en pleine croissance des téléphones pliables. Il embarquera un écran OLED interne de 7,82 pouces avec une résolution de 2 268 x 2 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il disposera d’un écran externe de 6,31 pouces. Sous le capot, le téléphone est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

En termes d’optique, le téléphone est équipé d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un téléobjectif de 32 MP et d’un appareil photo ultra grand-angle de 48 MP. Le téléphone est doté d’une batterie de 4 800 mAh avec une charge filaire de 80W et une charge sans fil de 10W.

Notre avis

Le OnePlus Open sera révélé dans les prochains jours et bientôt tous ses détails seront confirmés. OnePlus prévoit de concurrencer Samsung et d’autres acteurs majeurs de la catégorie des smartphones pliables. Bien que cette division soit composée de smartphones premium, il est seulement qu’une question de temps avant qu’ils ne deviennent suffisamment abordables pour toucher les masses. OnePlus veut s’octroyer une bonne part de ce marché alors qu’il en est encore à ses débuts. Voyons si le OnePlus Open sera un bon conquérant pour la marque.

