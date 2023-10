Test de durabilité du Google Pixel 8 Pro : Le hardware peut-il survivre à 7 ans de mises à jour logicielles?

Google a récemment sorti ses derniers smartphones, le Google Pixel 8 et le 8 Pro. Comme toujours, les smartphones Google Pixel sont connus pour leur excellente qualité de construction et leur solidité. Le Google Pixel 8 Pro représente la beauté, la force et de bonnes caractéristiques comme l’a rapporté Google. Le Google Pixel 8 Pro semble être un pas en avant par rapport au Google Pixel 7 Pro dans toutes les catégories. Le nouveau modèle Pixel se vante d’un meilleur écran, d’une meilleure puce, d’un meilleur appareil photo et bien d’autres fonctionnalités.

Eh bien, les caractéristiques améliorées étaient quelque chose que tout le monde attendait des nouveaux fleurons de Google. Cependant, personne n’aurait pu prévoir la nouvelle politique de mise à jour de Google. Google a annoncé que les utilisateurs des Pixel 8 et Pixel 8 Pro bénéficieront désormais de sept ans de mises à jour logicielles. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les fans du Google Pixel du monde entier et les autres utilisateurs potentiels qui envisagent de passer aux smartphones Pixel.

Sept ans de support logiciel représentent sans aucun doute un mouvement excitant de la part de l’entreprise, mais une nouvelle question a également fait surface sur les réseaux sociaux. Utiliser un smartphone pendant sept ans est vraiment une longue période si l’on fait le calcul. La question est de savoir si le Pixel 8 Pro sera capable de tenir aussi longtemps. Le smartphone est-il assez solide pour survivre à toutes les éraflures, déchirures et usures pendant sept ans ? Tout téléphone capable de survivre aussi longtemps doit vraiment être un téléphone durable sans aucun doute. Pour cette raison, un créateur de contenu populaire sur YouTube a décidé de tester la durabilité du Google Pixel 8 Pro.

Test de durabilité du Google Pixel 8 Pro

JerryRigEverything, un YouTuber populaire connu pour soumettre des smartphones à des conditions strictes pour tester leur force et leurs faiblesses, a effectué son test habituel sur le Google Pixel 8 Pro. L’année dernière, le Pixel 7 Pro a également passé le même test avec brio. Le Google Pixel 8 Pro est doté d’un cadre en aluminium résistant et d’un verre Gorilla Glass Victus 2 plus solide à l’avant et à l’arrière. Par conséquent, nous nous attendons à de meilleures performances lors de ce test, notamment en raison du verre plus résistant.

Ce test comprend trois étapes principales : un test de résistance aux rayures, un test de brûlure de l’écran et un test de flexion. Nous énumérerons chaque étape et discuterons de sa réalisation ainsi que des performances du Pixel 8 Pro lors du test.

Test de résistance aux rayures du Google Pixel 8 Pro

Étant donné le coût élevé des écrans de téléphones portables, de nombreux utilisateurs font de leur mieux pour éviter de laisser tomber leur smartphone. Cependant, éviter les rayures est assez difficile de nos jours, surtout si vous n’êtes pas fan des protecteurs d’écran. C’est pourquoi Jerry effectue toujours des tests de résistance aux rayures pour vérifier la capacité du smartphone à résister aux rayures sur l’écran.

Pour ce test, il colle une feuille de papier sur l’écran et y ajoute des étiquettes allant du niveau un au niveau neuf. Au premier niveau, il gratte l’écran avec un tournevis à bord tranchant pour vérifier sa résistance aux rayures. Il teste ensuite un bord plus tranchant pour les niveaux suivants, jusqu’au niveau neuf. Cela signifie que le dernier niveau sera testé avec le bord le plus tranchant.

Sous ce test, l’écran du Pixel 8 Pro a été en mesure de résister aux rayures jusqu’aux niveaux six et sept. Au niveau six, vous pouviez voir quelques légères rayures sur l’affichage. Le niveau 7 n’était pas trop grave car vous pouviez également voir des reflets légers sur l’écran. Cela signifie que l’affichage du Google Pixel 8 Pro ne sera pas facilement rayé, à moins qu’il ne soit en contact avec un objet très tranchant.

Google a également fait quelque chose de plutôt unique pour améliorer la durabilité du Pixel 8 Pro. La société a décidé de rendre le bouton de contrôle du volume et le bouton d’alimentation amovibles. Ainsi, lorsque ces touches subissent une forte pression, elles se détachent plutôt que de se casser au-delà de leur utilisation. L’utilisateur peut facilement les fixer à nouveau à l’aide de ses mains. De plus, l’égratignure de la pointe d’un couteau sur le verre de l’appareil photo ne semblait pas trop affecter le verre. Il y avait quelques rayures sur la zone du capteur d’empreintes digitales, mais le capteur fonctionnait toujours bien.

Test de brûlure de l’écran du Google Pixel 8 Pro

Ce test consiste à maintenir un briquet enflammé à deux pouces de l’écran pendant environ 16 secondes. L’objectif de ce test est de vérifier dans quelle mesure l’écran du smartphone survivra sous le soleil chaud de l’été.

Le test de brûlure de l’écran pour le Pixel 8 Pro a duré environ 17 secondes. Après le test, le feu a laissé une marque brûlée permanente sur l’écran qui n’a pas vraiment affecté l’utilisation du smartphone. Même après la brûlure, le Pixel 8 Pro fonctionnait toujours très bien.

Test de flexion du Google Pixel 8 Pro

C’est à ce moment-là que de nombreux smartphones échouent réellement à passer. Lors du test de flexion, Jerry exerce une forte pression sur le smartphone pour essayer de le casser. Ce test détermine la rigidité structurelle du smartphone. Il montre la véritable qualité de construction du smartphone. Cela montre également la résistance des matériaux utilisés par l’entreprise pour construire le téléphone. Il est important de souligner que l’iPhone 15 Pro Max d’Apple, avec son matériau en titane, a échoué au test de flexion, car le verre arrière s’est cassé lors de ce test.

En revanche, le Google Pixel 8 Pro est resté solide quelle que soit la pression exercée sur lui. Vous pouviez entendre quelques bruits de craquement du bois pendant le test, mais le téléphone est resté ferme. Bien qu’il y ait eu une certaine flexion sur la partie extérieure, ni le cadre ni le verre à l’avant et à l’arrière n’ont été brisés ou fissurés.

Notre avis

À la fin du test, le Google Pixel 8 Pro s’est révélé très utilisable. Tout fonctionnait encore très bien sans aucun problème. Cela confirme que le Pixel 8 Pro peut résister à beaucoup de pression pendant une très longue période. Par conséquent, si vous envisagez de vous procurer un Pixel 8 Pro, vous pouvez être assuré de profiter pleinement de 7 ans de mises à jour logicielles sans vous soucier de la survie du hardware.

