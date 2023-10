Liste officielle des volants de direction de Forza Motorsport (2023)

Forza Motorsports est l’un des meilleurs jeux de course simcade, notamment pour la Xbox et même pour PC. Forza Motorsports dispose d’une multitude de voitures que vous pouvez conduire, de nombreuses conditions météorologiques qui affecteront la tenue de route de votre voiture, ainsi que des pistes de course mondialement connues dans lesquelles vous pouvez choisir de participer à des courses, que ce soit avec l’IA, vos amis ou d’autres personnes en ligne.

Bien sûr, vous pouvez toujours jouer à Forza Motorsports (2023) avec une manette ou simplement avec votre souris et votre clavier. Mais soyons honnêtes, la meilleure façon de vivre et de profiter de Forza Motorsports est d’utiliser un volant.

Si vous prévoyez d’acheter ce nouveau jeu Forza Motorsports, il est préférable de consulter les volants compatibles avec la Xbox ainsi que ceux compatibles avec votre PC Windows.

Comme vous vous y attendez avec Forza Motorsports, et les itérations précédentes du jeu, de nombreux volants sont pris en charge par le jeu. Tout en effectuant des virages précis avec les volants, l’ajout de retour de force lorsque vous freinez, passez les vitesses ou effectuez un burnout sur la piste vous donnera toujours un retour de vibration avec certains volants sélectionnés.

Compatibilité des volants de Forza Motorsport avec la Xbox de Microsoft

Désormais, si vous jouez à Forza Motorsports 8 sur Xbox Series X ou Series S, voici les volants compatibles avec le jeu pour votre console Xbox.

Fanatec ClubSport V1

Fanatec ClubSport V2

Fanatec ClubSport V2.5

Fanatec CSL

Fanatec CSL DD

Fanatec DD1

Fanatec DD2

HORI Overdrive

Logitech G920

Logitech G923

Logitech Pro DD

Thrustmaster T128

Thrustmaster T248

Thrustmaster TMX

Thrustmaster TMX Pro

Thrustmaster TS-XW

Thrustmaster TX 458

Thrustmaster TX Leather

Compatibilité des volants de Forza Motorsport avec PC Windows

Forza Motorsports peut être installé sur votre PC Windows 10 ou Windows 11, que ce soit via Steam, Microsoft Store ou le Xbox Game Pass. Mais si vous vivez dans une région où le Xbox Game Cloud est pris en charge, vous pouvez également jouer au jeu via le cloud.

Voici la liste des volants compatibles que vous pouvez utiliser avec votre PC Windows pour jouer à Forza Motorsports.

Fanatec ClubSport V1

Fanatec ClubSport V2

Fanatec ClubSport V2.5

Fanatec CSL

Fanatec CSL DD

Fanatec CSR

Fanatec CSR Elite

Fanatec DD1

Fanatec DD2

Fanatec GT DD

Logitech Driving Force GT

Logitech Driving Force Pro

Logitech G25

Logitech G27

Logitech G29

Logitech G920

Logitech G923

Logitech MOMO

Logitech Pro DD

Moza R9 (CS Wheel)

Moza R9 (GS Wheel)

Thrustmaster 458 Spider

Thrustmaster RGT

Thrustmaster T100

Thrustmaster T128

Thrustmaster T150

Thrustmaster T150 Pro

Thrustmaster T248

Thrustmaster T300 Ferrari

Thrustmaster T300 Ferrari GTE

Thrustmaster T300 Ferrari Int

Thrustmaster T300 RS

Thrustmaster T300 RS GT

Thrustmaster T500 RS

Thrustmaster T818

Thrustmaster TMX

Thrustmaster TMX Pro

Thrustmaster TS-PC Racer

Thrustmaster TS-XW

Thrustmaster TX 458

Thrustmaster TX Leather

Lorsque vous avez votre volant connecté à votre PC et que vous lancez le jeu, celui-ci détectera automatiquement votre volant et assignera correctement les boutons au volant. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours modifier l’assignement des boutons et les contrôles selon ce qui vous convient le mieux.

Ceci conclut la liste des volants pris en charge qui fonctionneront avec Forza Motorsports sur votre console Xbox ainsi que sur votre PC Windows.

