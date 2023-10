Comment personnaliser l’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 5

Flex Window ou l’écran externe est l’une des principales attractions du nouveau Samsung Galaxy Z Flip 5. Cette année, Samsung a revu l’écran externe de son téléphone pliable à clapet, le nouveau modèle arbore l’écran le plus grand de 3,4 pouces. Le Flex Window apporte plusieurs fonctionnalités utiles, notamment un tout nouveau moyen de personnalisation, l’utilisation d’applications en plein écran sur l’écran externe, plus de widgets, et plus encore.

Dans cet article, nous explorerons les capacités de personnalisation du Flex Window et comment vous pouvez les utiliser pour personnaliser l’écran externe de votre Galaxy Z Flip 5.

Samsung a changé la façon d’interagir avec l’écran externe de ses téléphones pliables à clapet. Cette mise à jour apporte de nouveaux gestes pour ouvrir le volet rapide, accéder aux widgets, afficher les notifications, répondre aux messages et gérer Samsung Wallet.

Avant d’explorer les nouvelles options de personnalisation, voyons comment vous pouvez naviguer sur l’écran Flex Window du Flip 5.

Les propriétaires du Samsung Galaxy Z Flip 5 peuvent accéder au volet rapide avec un geste de balayage vers le bas. Si vous souhaitez afficher les widgets, vous pouvez faire glisser vers la gauche. Toutes les notifications et les messages récents peuvent être consultés avec un geste de gauche à droite. Si vous souhaitez effectuer un paiement rapide à l’aide de Samsung Wallet, vous pouvez effectuer un geste de balayage vers le haut.

Désormais que vous connaissez les nouveaux gestes de navigation disponibles pour le Galaxy Z Flip 5, explorons les nouvelles fonctionnalités de personnalisation offertes par le Flex Window.

Changer le papier peint et la police de l’horloge

Vous pouvez personnaliser l’apparence générale de l’écran externe pour correspondre à votre personnalité. Lorsque vous configurez votre nouveau Galaxy Z Flip 5, vous verrez le papier peint par défaut One UI 5 et un style de police d’horloge simple sur l’écran externe.

Samsung propose une série de préréglages de personnalisation tels que Galerie, Graphique, Préréglages informatifs, Simple et Couleurs, chaque section offrant différents préréglages prêts à l’emploi. Que vous souhaitiez utiliser un modèle préexistant ou un nouvel écran de verrouillage entièrement personnalisé correspondant à votre style, vous pouvez suivre ces étapes.

Pour changer de papier peint :

Appuyez longuement sur l’écran externe pour accéder au menu de personnalisation. Faites glisser vers le bas pour explorer les designs de papier peint préfabriqués. Faites glisser tout en bas pour ouvrir les paramètres de personnalisation, dépliez votre téléphone. Vous aurez maintenant accès à tous les designs. Si vous souhaitez définir une photo de la galerie, sélectionnez la galerie et choisissez la photo que vous souhaitez définir sur l’écran externe. Si vous souhaitez utiliser un style pré-construit, vous pouvez sélectionner un papier peint parmi les designs par défaut. Une fois que vous avez choisi un nouveau papier peint, vous pouvez personnaliser le style de l’horloge, le raccourci, et plus encore, passons en revue ces paramètres de personnalisation.

Astuce : Vous pouvez même définir une vidéo ou un GIF en arrière-plan sur l’écran externe.

Modifier le style de l’horloge, le raccourci d’accès rapide et l’icône de batterie :

Avec un nouveau papier peint sélectionné, appuyez simplement sur l’horloge. Vous pouvez changer la disposition de l’horloge, la position, le style de police et la couleur en sélectionnant les modèles prêts à l’emploi disponibles en bas de l’écran. Si vous souhaitez changer la couleur de l’horloge, sélectionnez la nouvelle couleur dans la palette de couleurs en bas. Faites glisser vers le bas pour accéder aux paramètres de style d’horloge. Appuyez sur l’icône de l’appareil photo pour changer le raccourci d’accès rapide. Il y a quelques applications et actions internes que vous pouvez choisir, comme Lampe de poche, l’application Téléphone, etc. Appuyez sur l’icône + de batterie en haut pour afficher le pourcentage de batterie sur l’écran externe. Appuyez sur l’icône de point rouge à côté de l’horloge pour activer les icônes de notifications sur l’écran externe.

Ajout de widgets Flex sur l’écran Flex Window

Samsung a introduit un ensemble de widgets spécialement conçus pour le Flex Window. Cette liste de widgets Flex comprend : Calendrier, Météo, Appels récents, Numérotation directe, Alarme, Minuteur, Chronomètre, Pas, Scènes SmartThings, Liste de surveillance des finances et Activité quotidienne. Vous pouvez accéder aux widgets sur Flex Window en faisant glisser vers la gauche, voici comment vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets sur l’écran externe.

Ouvrez les paramètres sur votre Galaxy Z Flip 5. Sélectionnez Écran de couverture, puis appuyez sur Widgets. Activez le bascule pour les widgets que vous souhaitez activer sur l’écran externe de votre téléphone pliable. Si vous souhaitez changer leur ordre, sélectionnez l’option Réorganiser et faites glisser les widgets vers le haut ou vers le bas selon vos préférences. C’est tout.

Accéder aux applications en plein écran sur le Galaxy Z Flip 5

Samsung et d’autres développeurs ont optimisé certaines applications pour l’écran externe du Galaxy Z Flip 5, ces applications sont répertoriées dans la section Flex Apps. La liste des Flex Apps inclut : Google Maps, Messages, Google Messages, Netflix, YouTube et WhatsApp.

Vous pouvez ajouter plus d’applications directement sur l’écran externe, y compris des applications tierces, à l’aide du lanceur Good Lock ou en utilisant des alternatives tierces. Si vous souhaitez ajouter une prise en charge pour des applications tierces, vous pouvez suivre notre guide détaillé sur l’ajout d’applications tierces au Galaxy Z Flip 5.

Voici comment vous pouvez accéder aux Flex Apps sur votre téléphone à clapet.

Ouvrez les paramètres, sélectionnez Écran de couverture. Appuyez sur Widgets, activez le bascule pour Launcher. Appuyez sur l’option Réorganiser en haut à droite. Faites glisser l’option Launcher vers le haut. Vous pouvez maintenant fermer les paramètres. Faites glisser vers la gauche pour ouvrir le lanceur d’applications, sélectionnez l’application que vous souhaitez ouvrir sur l’écran externe.

Personnalisation du Galaxy Z Flip 5 avec l’étui Flipsuit

Samsung propose un certain nombre d’accessoires pour le Galaxy Z Flip 5, la collection comprend des étuis Flipsuit, qui sont conçus pour améliorer l’esthétique générale du téléphone à clapet. Lorsque vous appliquez un étui Flipsuit, vous verrez un nouveau fond d’écran sur l’écran externe correspondant à l’esthétique de l’étui.

Les propriétaires du Galaxy Z Flip 5 peuvent acheter un étui Flipsuit sur le site Web ou le store de Samsung.

Voilà donc différentes façons de personnaliser l’écran externe de votre Galaxy Z Flip 5. Si vous avez encore des questions concernant la personnalisation, veuillez laisser un commentaire dans la boîte de commentaires.

