Comment capturer de bonnes images sans compétences en retouche photo

Une bonne image est très importante, surtout pour les photos qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Elle peut rapidement attirer l’attention du spectateur, ce qui peut conduire à un visionnage supplémentaire. Pendant les vacances, tout le monde partage des photos prises lors de ses voyages. Eh bien, seulement quelques belles photos attirent l’attention des personnes et laissent une bonne impression. Prendre de bonnes photos est un art qui nécessite une combinaison de compétences et de techniques. Bien que la retouche puisse améliorer la qualité d’une photo, il n’est pas toujours nécessaire de produire une excellente image. Dans cet article, nous discuterons de la manière de prendre de bonnes images sans avoir de compétences en retouche adéquates.

1. Style photo

Si vous voulez attirer l’attention avec une photo, vous devez améliorer le style de la photo. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez faire une post-production excessive pour créer un effet exagéré. Cependant, vous pouvez commencer par contrôler les personnages que vous voulez dans la photo elle-même. Voyons comment nous pouvons améliorer le style de la photo.

a) Couleurs uniformes

Bien que beaucoup ne prêtent pas attention aux couleurs lors de la prise de photos, c’est très important. Lorsqu’il y a trop de couleurs qui se chevauchent sur une image, l’effet global peut être discordant. Il est donc nécessaire d’unifier autant que possible les couleurs.

L’image ci-dessus montre un ensemble de neuf photos prises dans des environnements différents mais ayant des couleurs similaires. Cela donne aux personnes une sensation confortable et harmonieuse. Bien qu’il y ait de nombreuses photos, l’apparence globale n’est pas encombrée car les couleurs sont très unifiées. Cela rend également le style des photos très visible, ce qui donne envie aux personnes de regarder davantage.

b) Composition unifiée

Lors de la prise de photos, assurez-vous que tous les éléments de l’image sont unifiés. Par exemple, si l’arrière-plan de l’image n’est pas l’élément principal, évitez de capturer une grande partie de l’arrière-plan. De même, lorsque vous photographiez un groupe de personnes, assurez-vous qu’elles sont positionnées au centre.

Il est important de prendre en compte le positionnement de votre sujet, l’arrière-plan et tout autre objet dans le cadre. Utilisez la règle des tiers pour créer une composition équilibrée. Cela consiste à diviser le cadre en tiers, horizontalement et verticalement, et à placer votre sujet à l’une des intersections.

Lors de la prise d’une photo, il est important d’avoir un sujet clair. Cela aidera à créer un point focal fort et rendra la photo plus intéressante. Évitez les arrière-plans encombrés et essayez de garder le focus sur un sujet à la fois.

c). Publication de photos

Lors de la publication de plusieurs photos, l’ordre des photos affectera également l’effet d’affichage. Par exemple, lors de la publication de 4 ou 9 photos, l’ensemble de la photo sera affiché sous forme de « carré ». Cela est plus attrayant pour les yeux.

De plus, 3 photos et 6 photos seront affichées sous forme « rectangulaire », ce qui est également agréable. Cependant, 5 et 7 photos formeront un « rectangle » incomplet et l’apparence sera un peu moins bonne.

Parmi plusieurs photos, la première et la photo du centre attirent relativement plus l’attention. Par exemple, dans une grille de neuf photos, les première et cinquième photos sont plus importantes. Nous pouvons placer les photos clés, comme les photos de groupe de personnes, à cette position.

2. Emplacement de la photo

Ne vous contentez pas de moins lorsqu’il s’agit de choisir un emplacement pour les photos. Cela affectera l’apparence globale de l’image. Si vous choisissez un quartier pauvre avec des choses désagréables, alors l’image ne sera peut-être pas la beauté que vous espérez. Choisissez un emplacement avec des couleurs calmes et très propres – des couleurs vives comme le blanc ou la crème font un bon travail.

3. Apprenez à connaître votre appareil photo

Avant de commencer à prendre des photos, il est important de comprendre les capacités de votre appareil photo. Prenez le temps de lire le manuel et d’apprendre les différents réglages et fonctionnalités. Cela vous aidera à prendre de meilleures photos et à tirer le meilleur parti de votre appareil photo.

4. Apprenez à utiliser la lumière

L’éclairage est l’un des facteurs les plus importants en photographie. Il peut faire ou défaire une photo. Apprenez à utiliser la lumière naturelle à votre avantage. Essayez d’éviter la lumière solaire directe et intense et recherchez plutôt une lumière douce et diffuse. Vous pouvez également expérimenter avec un éclairage artificiel, comme des lampes ou des flashs, pour créer différents effets.

5. Expérimentez avec l’exposition

L’exposition fait référence à la quantité de lumière qui pénètre dans l’appareil photo. Elle peut être ajustée à l’aide des réglages d’ouverture, de vitesse d’obturation et de sensibilité ISO. Expérimentez avec différents réglages d’exposition pour créer différents effets. Par exemple, une faible ouverture peut créer une faible profondeur de champ, tandis qu’une vitesse d’obturation élevée peut figer le mouvement.

6. Utilisez des accessoires photo

Il existe une variété d’accessoires qui peuvent vous aider à prendre de meilleures photos. Les trépieds peuvent aider à stabiliser votre appareil photo, tandis que les filtres peuvent être utilisés pour ajuster la couleur ou le contraste d’une photo. Expérimentez avec différents accessoires pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous.

N’ayez pas peur d’essayer de nouvelles choses et d’expérimenter différentes techniques. Certaines des photos les plus intéressantes proviennent d’idées uniques et inattendues. Cherchez des angles et des perspectives intéressants et essayez de capturer l’essence de votre sujet de manière créative.

Notre avis:

Prendre de bonnes photos est une compétence qui peut être apprise et améliorée avec le temps. En suivant ces conseils, vous pouvez prendre de bonnes images sans avoir de compétences en retouche adéquates. N’oubliez pas de bien connaître votre appareil photo, d’apprendre à utiliser la lumière, de composer chaque photographie, de vous concentrer sur un sujet à la fois, d’expérimenter avec l’exposition, d’utiliser des accessoires photo, de sortir des sentiers battus et de demander des commentaires. Avec de la pratique et de la patience, vous pouvez prendre de superbes photos qui captureront la beauté du monde qui vous entoure.

